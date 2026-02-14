Keju Parmesan dan Keharuman Garlic Autentik Manjakan Lidah Cheesemate

Ilustrasi(Dok Istimewa)

TIDAK semua orang gemar dengan kuliner yang memiliki rasa pedas. Hal tersebut antara lain dipengaruhi faktor genetika, sensitivitas lidah, kebiasaan sejak kecil, hingga kondisi kesehatan seperti GERD.

Beberapa orang bahkan memiliki papilla lidah atau super taster yang membuat rasa pedas terasa menyakitkan. Penelitian menunjukkan sekitar 18-58% sensitivitas atas rasa pedas dipengaruhi oleh genetik.

Menjawab hal itu, PT Richeese Kuliner Indonesia (RKI), atau dikenal dengan Richeese Factory, pionir restoran cepat saji dengan saus keju khas di Indonesia, memperkenalkan inovasi menu terbaru mengawali 2026 yaitu Richeese Chicken dengan seasoning garlic parmesan.

Berbeda dengan fire chicken yang dikenal dengan level kepedasannya, Richeese Chicken dengan garlic parmesan ini dihadirkan untuk Cheesemate, sapaan pelanggan Richeese Factory, yang tidak menyukai rasa pedas atau non-spicy friendly.

"Menu kuliner ini mengedepankan tekstur ayam yang crispy di luar, serta juicy di dalam, dibalut dengan seasoning keju parmesan yang melimpah dan aroma garlic yang tetap lembut di lidah," kata Chandrataruna, perwakilan Corporate Communication Richeese Factory, saat perkenalan menu terbaru, di kawasan Bintaro, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Menariknya, lanjut dia, menu ini diperkenalkan dengan nama unik yaitu RicheeseGPT, singkatan dari garlic parmesan temptation.

Mengusung tagline Berani Explore Rasa, menu ini menjadi jawaban bagi Cheesemate yang mendambakan sensasi berbeda di luar cita rasa pedas ikonik yang selama ini jadi ciri khas Richeese Factory. Cheese garlic parmesan menawarkan perpaduan rasa gurih, cheesy, dan aromatic garlic yang menggugah selera sejak gigitan pertama.

"Kami selalu ingin membangun kedekatan emosional dengan Cheesemate. Dengan begitu, kami bisa memberikan pilihan lebih dekat. Melalui RicheeseGPT ini, kami mengajak siapa pun Berani Explore Rasa dan merasakan harmoni antara kelezatan keju parmesan dan keharuman garlic otentik,” ujar Chandrataruna.

Dia menambahkan menu RicheeseGPT tersebut sudah dapat dinikmati di seluruh resto Richeese Factory di Indonesia. "Cheesemate bisa memesan menu ini melalui pembelian langsung (dine-in/take away), layanan drive-thru, atau aplikasi pemesanan online," pungkasnya. (H-2)