Hadirkan Inovasi Mi 'Nyemek' ala Warmindo

SEBAGAI brand mi Instan yang telah hadir lebih dari 50 tahun di Indonesia, Indomie meneruskan komitmennya untuk menghadirkan inovasi segar yang berakar dari budaya kuliner masyarakat. Salah satu inovasi terbaru dihadirkan melalui lini Indomie Hype Abis Mi Nyemek, yang mengangkat kreativitas kuliner mi nyemek ala Warmindo (Warung Makan Indomie) dan memberikan twist kekinian yang modern, relevan, dan praktis, untuk pengalaman kuliner next-level yang fun & hype.

Sebagai perayaan atas sensasi tren kuliner mi nyemek ini, Indomie menghadirkan ‘Indomie Nyemek on The Block’, sebuah ruang kolaboratif yang memadukan kreativitas, semangat inovasi, dan eksplorasi rasa.

Selama 3 hari (13-15 Februari 2026), ‘Indomie Nyemek on The Block’ digelar di Lobi Piazza, Mall Gandaria City, Jakarta dan akan menjadi titik temu antara brand, komunitas, legenda lokal Warmindo, dan generasi muda, yang dikemas menjadi pengalaman kuliner, hiburan, dan interaksi digital dalam satu kesatuan yang seru.

“Indomie percaya bahwa kreativitas kuliner masyarakat merupakan fondasi strategis yang mampu menyatukan dan menginspirasi lahirnya kolaborasi yang lebih besar. Lewat acara ‘Indomie Nyemek on The Block’, kami ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama merayakan semangat inovasi dalam kolaborasi, sekaligus mengangkat kreasi mi nyemek khas Warmindo menjadi sensasi nasional,” ucap Senior Brand Manager Indomie, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Cherie Anisa Nuraini, dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (13/2).

Melalui inovasi Indomie Hype Abis Mi Nyemek, Indomie terus memposisikan diri sebagai trendsetter yang terus relevan di industri kuliner nasional. Tekstur nyemek khas Warmindo dengan kuah kental dan rasa nendang kini hadir dalam format instan yang praktis.

“Ini bukan goreng, bukan kuah, ini mi nyemek baru dengan sedikit kuah! Cukup tambahkan 12 sendok makan air rebusan dan semua orang bisa menikmati sensasi mi nyemek yang khas," jelas Cherie.

Lewat semangat kolaborasi untuk bertumbuh bersama, Indomie mengangkat dua resep kreasi Warmindo sebagai inspirasi inovasi Indomie Hype Abis Mi Nyemek, sekaligus turut mendorong pemberdayaan pelaku kuliner lokal.

“Bagi Indomie, inspirasi kuliner lokal selalu menjadi bagian penting dari perjalanan inovasi kami. Lebih dari sekadar inovasi rasa, dua varian Indomie Hype Abis Mi Nyemek juga menjadi wujud apresiasi terhadap kultur Warmindo dan bentuk nyata komitmen Indomie dalam mendukung Warmindo sebagai UMKM yang hidup dan berkembang bersama masyarakat," tutur Cherie.

Pada pertengahan 2025, Indomie Hype Abis berkolaborasi dengan Warmindo Agem Senyum Ketawa Medan, pionir menu Mi Banglahdes’e yang sempat viral, untuk menghadirkan Indomie Hype Abis Mi Nyemek ala Banglahdes’e. Kolaborasi ini kemudian berlanjut di akhir tahun bersama Warmindo Mie Nyemekee Bu Siti, Yogyakarta., yang menjadi inspirasi lahirnya Indomie Hype Abis Mi Nyemek ala Jogja.

Agem, pemilik Warmindo Agem Senyum Ketawa Medan, berbagi cerita. “Kreativitas bisa lahir dari dapur mana pun, termasuk dari Warmindo. Saya nggak nyangka, sensasi mi nyemek ala Banglahdes’e yang dulu cuma ada di Warmindo, sekarang bisa jadi sensasi kuliner yang dinikmati banyak orang. Itu rasanya bangga banget. Semoga terus ada inovasi dari kolaborasi baru yang lebih seru lagi, dan pastinya bisa ikut membantu para UMKM kuliner seperti saya bisa naik kelas,” ucapnya.

Senada dengan Bang Agem, Siti, pemilik Warmindo Bu Siti, Yogyakarta juga ikut berbagi inspirasi. “Buat saya, mi nyemek itu sederhana tapi punya rasa yang ngangenin, hangat, gurih, dan bikin nyaman. Senang sekali ketika kreasi dari Warmindo saya bisa diangkat jadi sesuatu yang lebih luas, tanpa kehilangan ciri khasnya. Semoga makin banyak orang bisa merasakan nyemek ala Jogja dengan cara yang lebih praktis, sekaligus menginspirasi lebih banyak pelaku kuliner untuk percaya diri dengan kreasi mereka,” terangnya. (Fal)