Home of Ramadan di Herloom BSD, Iftar Hangat Bernuansa Nostalgia

HERLOOM Hotel & Residence BSD, yang berada di bawah naungan JHL Collection Hospitality Management, menghadirkan kampanye Ramadan bertajuk “Home of Ramadan – A Nostalgic Flavour of Rasa Roomah”. Melalui program ini, tamu diajak menikmati pengalaman berbuka puasa yang hangat dan sarat nostalgia di Arooma Asian Bistro by Herloom Hotel & Residence BSD.

Selama bulan Ramadan, tamu dapat menikmati sajian Iftar buffet seharga Rp220.000 nett per pax, dengan pilihan hidangan khas Indonesia bercita rasa rumahan. Tersedia penawaran spesial berupa diskon 50% untuk anak usia 6–12 tahun, gratis untuk anak di bawah 6 tahun, diskon 15% untuk pemegang kartu kredit BCA, serta promo Buy 10 Get 1 Free. Khusus tamu yang menginap, tersedia juga voucher Iftar senilai Rp200.000 nett.

Untuk pengalaman Ramadan yang lebih lengkap, Herloom BSD menghadirkan Room Bundling mulai dari Rp1.540.000, menggabungkan kenyamanan menginap dengan momen berbuka puasa yang berkesan.

Bagi keluarga yang ingin mengadakan bukber, tersedia area M Floor dengan fasilitas ramah anak seperti arcade game, mandi bola, dan kids corner. Area ini juga dapat digunakan untuk acara corporate dan private Iftar, baik di M Floor maupun di Arooma Asian Bistro.

Menariknya, Herloom BSD juga dapat mengakomodasi private event pet-friendly, dengan pilihan tambahan tumpeng dan jajanan pasar, serta sajian khusus untuk hewan peliharaan dari Dog Appetite. Tamu yang menginap di Pet Friendly Room juga dapat menikmati fasilitas dari PETKIT seperti tempat minum elektrik, pet bed, dan makanan hewan, sehingga seluruh keluarga dapat merayakan Ramadan bersama.

Melalui “Home of Ramadan – A Nostalgic Flavour of Rasa Roomah,” Herloom BSD menghadirkan lebih dari sekadar buka puasa, tetapi pengalaman Ramadan yang hangat, penuh kebersamaan, dan kenangan indah.

Untuk informasi dan reservasi, hubungi +62 811-9005-0303 atau email ke [email protected].

