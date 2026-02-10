Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

Cara Membuat Salad Sayur Simple dan Enak

Reynaldi Andrian Pamungkas
10/2/2026 20:20
Berikut Cara Membuat Salad Sayur Simple dan Enak(freepik)

SALAD sayur adalah hidangan sehat yang terdiri dari berbagai jenis sayuran segar yang disajikan mentah atau setengah matang, lalu diberi saus sebagai pelengkap rasa.

Salad sayur merupakan menu makanan sehat dan segar yang mudah dibuat, cocok untuk diet maupun gaya hidup sehat.

Berikut Cara Membuat Salad Sayur Simple dan Enak

Bahan-bahan

  • Selada secukupnya
  • Timun 1 buah, iris tipis
  • Tomat 1 buah, potong kecil
  • Wortel 1/2 buah, serut
  • Jagung manis rebus
  • Telur rebus atau dada ayam rebus

Bahan Dressing

Dressing mayo simpel:

  • 3 sendok makan mayones
  • 1 sendok teh perasan jeruk nipis atau lemon
  • Sedikit garam dan gula

Dressing sehat tanpa mayo:

  • 2 sendok makan minyak zaitun
  • 1 sendok teh air lemon atau jeruk nipis
  • Sedikit garam dan lada

Cara Membuat

  • Cuci bersih semua sayuran, tiriskan.
  • Potong dan siapkan sayur sesuai selera.
  • Campur semua bahan sayur dalam mangkuk besar.
  • Campurkan bahan dressing hingga rata.
  • Siram dressing ke salad, aduk perlahan.
  • Sajikan segera agar tetap segar.

Agar lebih enak, simpan sayur di kulkas 10 sampai 15 menit sebelum disajikan biar makin fresh, tambahkan keju parut, kacang almond, atau biji wijen. Jangan siram dressing terlalu banyak supaya tidak lembek. (Z-4)

Sumber: cookpad, halodoc



Editor : Reynaldi
