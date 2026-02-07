Sensasi Dunia Aviasi Hadir di Batam Lewat The HardDeck Bar & Bistro

Berlokasi strategis di kawasan Meisterstadt, Pollux Mall Batam Centre, The HardDeck tampil dengan konsep aviation-themed bar & bistro.(Dok.Istimewa)

KOTA Batam kembali menghadirkan warna baru dalam industri kuliner dan hiburan. Seiring pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan gaya hidup, berbagai destinasi unik terus bermunculan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun wisatawan. Salah satunya adalah The HardDeck Bar & Bistro, destinasi hiburan terbaru yang menghadirkan sensasi dunia aviasi ke tengah kota.

Berlokasi strategis di kawasan Meisterstadt, Pollux Mall Batam Centre, The HardDeck tampil dengan konsep aviation-themed bar & bistro yang modern dan berkelas. Konsep ini menjadi pembeda utama, karena mengadaptasi dunia penerbangan secara menyeluruh ke dalam pengalaman bersantap dan hiburan malam. Interiornya didesain menyerupai hangar pesawat, lengkap dengan elemen dekorasi bertema aviasi serta ornamen autentik yang berasal dari dunia penerbangan.

Baca juga : Batam Tambah Ruang Usaha Terintegrasi

Inspirasi utama The HardDeck berasal dari film Top Gun: Maverick, khususnya bar ikonik bernama “The Hard Deck” yang menjadi tempat berkumpul para pilot. Meski bar tersebut bersifat fiktif, The HardDeck di Batam menghadirkan interpretasi nyata dari semangat dunia aviasi, mulai dari keberanian, presisi, hingga rasa kebersamaan, yang diterjemahkan ke dalam suasana ruang yang energik namun tetap premium.

Creative Director The HardDeck, Aldrin Tai, mengatakan bahwa konsep yang dihadirkan tidak sekadar mengandalkan visual, tetapi dirancang sebagai pengalaman menyeluruh bagi setiap pengunjung.

“The HardDeck kami hadirkan sebagai ruang yang mencerminkan semangat dunia aviasi—tentang presisi, keberanian mengambil keputusan, dan kebersamaan. Terinspirasi dari Top Gun: Maverick, kami ingin para tamu merasakan atmosfer ‘ground deck’ para pilot, namun dikemas secara modern, stylish, dan berkelas,” katanya, Sabtu (7/2).

Baca juga : Kapal Kandas, Pantai Dangas Batam Tercemar Limbah Hitam Kotoran Manusia

Dari sisi sajian, The HardDeck mengombinasikan Asian Western Fusion Cuisine dengan pilihan cocktail premium yang diracik secara eksklusif. Hiburan musik dan tata cahaya imersif turut melengkapi pengalaman, menjadikan The HardDeck sebagai destinasi kuliner dan hiburan terpadu bagi pecinta gaya hidup urban.

TRIAL OPENING

The HardDeck Bar & Bistro memulai trial opening pada Sabtu (7/2). Tempat ini akan beroperasi mulai pukul 18.00 hingga 24.00 WIB pada hari biasa, serta hingga pukul 02.00 WIB khusus Jumat hingga Minggu.

Kehadiran The HardDeck diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Batam. Dengan konsep yang kuat dan berbeda, destinasi ini dinilai mampu memperkaya pilihan hiburan sekaligus meningkatkan daya tarik Batam sebagai kota dengan gaya hidup modern dan kompetitif di tingkat regional.

Didukung oleh lokasi yang berdekatan dengan Pelabuhan Ferry Batam Centre, serta kawasan residensial dan komersial, The HardDeck diproyeksikan menjadi salah satu destinasi favorit baru bagi wisatawan maupun masyarakat lokal yang mencari pengalaman kuliner dan hiburan yang tidak biasa. (E-2)