Bekasi Punya Destinasi Restoran Steak Baru, Coba Menu Eksklusif Bersama keluarga

Tak hanya menyediakan porsi yang cocok untuk berbagai usia, Justus Steakhouse juga menyediakan variasi menu yang bisa dinikmati bersama keluarga.(Dok. Justus Steakhouse)

DALAM beberapa tahun terakhir, ekspansi restoran steak premium ke wilayah penyangga Ibu Kota tampak semakin menguat. Tak hanya di Jakarta, kini Bekasi pun menjadi salah satu tujuan utama para pelaku usaha kuliner untuk membuka gerai baru.

Salah satunya adalah kehadiran Justus Steakhouse yang baru saja membuka cabang ke-17 di Summarecon Mall Bekasi 2. Yang menarik, gerai ini tidak hanya sekadar menambah lokasi, tetapi juga memperkenalkan konsep "New Dining Experience" dengan menu-menu eksklusif yang diracik khusus.

Lokasi yang dipilih adalah area The Downtown Walk di SMB 2, dengan suasana restoran yang didesain nyaman dan hangat untuk keluarga. Interiornya mengusung konsep modern rustic, dengan penerangan hangat, material kayu alami, serta tata letak yang lapang sehingga cocok untuk makan bersama dalam kelompok besar maupun pertemuan intim. Area duduk yang ergonomis dan dekorasi yang tidak berlebihan menciptakan suasana yang hangat dan ramah bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Konsep “New Dining Experience” diwujudkan dengan menghadirkan serangkaian hidangan baru yang hanya tersedia di cabang ini. Dalam daftar menu eksklusif tersebut, terdapat beberapa sajian yang cukup menonjol.

Salah satu yang menjadi andalan adalah Le Boeuf Bourguignon, racikan short ribs Australia yang dimasak perlahan dalam saus Bourguignon klasik hingga empuk dan kaya rasa, kemudian disajikan dengan mashed potato lembut dan sayuran panggang. Tak ketinggalan, pilihan Chicken Saltimbocca menawarkan kombinasi ayam panggang yang diisi dengan ramuan thyme, kulit lemon, beef rasher, dan daun kemangi, disajikan dengan mushroom parmesan, tomat ceri tumis, serta saus creamy blackpepper.

Bagi penggemar seafood, ada Pan-seared Salmon with Pink Truffle Sauce yang menyajikan salmon panggang segar dengan asparagus, wortel muda, jamur king oyster, dan saus tomat creamy beraroma truffle. Untuk penggemar pasta, dua variasi rigatoni juga turut melengkapi menu eksklusif: Rigatoni Cheese Homemade Bacon yang gurih, dan Rigatoni Truffle Mushroom dengan aroma jamur dan truffle oil yang khas.

Tak hanya hidangan utama, rangkaian minuman signature juga turut meramaikan menu baru ini. Di antaranya adalah Mont Blanc (kopi lembut dengan sentuhan buah dan asam ringan, dilapisi busa krimi manis), Brewberry (paduan kopi dengan jus kranberi dan sirup markisa), serta Reed & Sour (teh hitam dengan aroma rosemary dan serai, dikocok bersama lemon, markisa, dan kayu manis).

Justus Steakhouse juga sangat mempertimbangkan sisi family-friendly dalam penyajian menunya. Tak hanya menyediakan porsi yang cocok untuk berbagai usia, mereka juga menyediakan variasi menu yang bisa dinikmati bersama keluarga, termasuk pilihan yang lebih ringan seperti pasta, burger, dan sandwich, serta beberapa hidangan dengan cita rasa yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Nuansa santai di dalam restoran juga didukung dengan pelayanan yang ramah dan responsif, membuat pengalaman makan keluarga menjadi lebih menyenangkan dan berkesan.

Dalam periode pembukaan, Justus Steakhouse menawarkan promo menarik sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan di Bekasi. Pada soft opening (4–13 Februari 2026), tersedia diskon 30% untuk semua produk. Sementara pada grand opening (14 Februari 2026), diskon yang ditawarkan mencapai 50% untuk seluruh item menu, tanpa batasan maksimal diskon dan tanpa syarat.

Menurut Fariz Pinuji, Marketing Communication Manager Justus Group, pembukaan cabang ini adalah bagian dari komitmen untuk terus menghadirkan steak berkualitas premium dengan pelayanan yang hangat.



"Melalui menu eksklusif ‘New Dining Experience’, kami ingin warga Bekasi menjadi yang pertama merasakan inovasi kuliner terbaru kami. Selain itu, suasana yang kami hadirkan di cabang ini dirancang khusus agar semua kalangan, terutama keluarga, merasa nyaman dan betah," jelasnya.

Justus Steakhouse telah beroperasi sejak tahun 2015 di bawah naungan PT Yuditama Mandiri (Justus Group) dengan Yudi Boim sebagai founder sekaligus CEO. Kini, mereka memiliki 17 gerai yang tersebar di Bandung, Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.

Dengan tagline 'You Get More Than Enough', mereka berfokus pada penyajian steak premium untuk keluarga, dilengkapi dengan berbagai pilihan menu Western, Asian, dan Indonesia. Kehadiran cabang terbaru di Bekasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kuliner warga setempat dengan pengalaman bersantap yang lebih dekat, nyaman, dan cocok untuk dinikmati bersama keluarga. (E-1)