Buffet All You Can Eat Teppanyaki Hadir di ibis Bandung Pasteur, Dapatkan Promo Spesial!

ibis Bandung Pasteur(Dok. iBis Style )

IBIS Bandung Pasteur kembali menghadirkan inovasi kuliner terbaru melalui konsep "All You Can Eat Teppanyaki" yang disajikan dalam format buffet dan live cooking. Dengan harga Rp 370.000,- nett per orang, para tamu dapat menikmati beragam sajian internasional, termasuk Teppanyaki yang dimasak langsung di tempat, hidangan khas Jepang, menu tradisional Indonesia, hingga pilihan menu barat.

Sebagai penawaran spesial, ibis Bandung Pasteur juga memberikan promo Buy 1 Get 1 Free untuk tamu yang melakukan reservasi minimal 30 orang, dengan pemesanan dilakukan paling lambat dua hari sebelum kedatangan.

“Buffet ini kami hadirkan sebagai pengalaman bersantap baru yang interaktif, premium namun tetap dapat dijangkau oleh para pecinta kuliner di Bandung,” ujar Ika Florentina, General Manager ibis Bandung Pasteur.

Menu unggulan yang dapat dinikmati dalam buffet ini mencakup:

Japanese Stall: Teppanyaki (live cooking), Vegetable Tempura, Steamed Boat

Western Stall: Pasta Corner, Pizza Corner, Popcorn

Traditional Stall: Cuanki, Batagor

Carving: Roasted Chicken dengan 3 saus berbeda dan Mexican Wings

Main Course: Steamed Rice, Fish alla Romana, Cauliflower au Gratin

Appetizer & Soup: Salad Bar, Miso Soup, Herb Potato Wedges

Dessert & Drinks: Assorted pudding & pastry, waffle, fruits, cotton candy, ice lemon tea, dan dua jenis jus.

“Kami ingin menjadikan ibis Kitchen Resto bukan hanya tempat makan, tetapi juga destinasi kuliner yang menyenangkan untuk berkumpul bersama keluarga maupun rekan kerja,” tambah Nadia Belaska, Assistant Marketing Communication Manager.

Konsep buffet yang interaktif dan beragam pilihan menu ini diharapkan menjadi pilihan baru untuk acara pertemuan, gathering kantor, maupun acara keluarga lainnya. Pemesanan dapat dilakukan melalui telepon atau WhatsApp di 022 8260 2020. (RO/Z-10)