Suhu Kamar 24 Derajat Celsius: Standar Baru Tidur Sehat untuk Lansia

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kualitas tidur yang baik merupakan pilar utama kesehatan bagi kelompok lanjut usia (lansia). Namun, faktor lingkungan seperti suhu ruangan sering kali luput dari perhatian. Memasuki tahun 2026, sebuah studi penting dari Griffith University mengungkapkan bahwa suhu kamar 24 derajat Celsius adalah angka paling ideal untuk mendukung kesehatan jantung dan kenyamanan tidur lansia.
Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan kemampuan termoregulasi. Hal ini menyebabkan lansia lebih sensitif terhadap udara dingin maupun panas ekstrem. Suhu 24 derajat Celsius (75°F) dianggap sebagai "titik keseimbangan" di mana tubuh tidak perlu bekerja ekstra untuk menghangatkan atau mendinginkan diri.
Berdasarkan riset yang dipublikasikan dalam jurnal BMC Medicine, menjaga suhu kamar tetap konstan pada 24 derajat Celsius dapat meningkatkan Heart Rate Variability (HRV). HRV yang baik menunjukkan bahwa jantung mampu beradaptasi dengan stres dan pulih secara efisien selama tidur. Jika suhu terlalu panas, jantung dipaksa memompa darah lebih cepat ke permukaan kulit, yang justru memicu respons stres pada sistem kardiovaskular.
Berikut adalah beberapa langkah praktis bagi keluarga atau pengasuh untuk memastikan kenyamanan tidur lansia:
Bagi lansia, suhu 24 derajat terasa sejuk dan nyaman karena metabolisme mereka yang lebih lambat dibandingkan orang dewasa muda.
Pastikan filter AC dibersihkan secara rutin setiap 2 minggu sekali untuk mencegah debu dan alergen yang dapat memicu kekambuhan asma di suhu dingin.
Tanda-tandanya meliputi bibir atau ujung kuku yang tampak kebiruan, gemetar, atau kebingungan saat bangun tidur (gejala hipotermia ringan).
Mengatur suhu kamar pada 24 derajat Celsius bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan investasi kesehatan jangka panjang bagi lansia. Dengan suhu yang stabil, jantung dapat beristirahat lebih maksimal, dan kualitas hidup lansia pun akan meningkat secara signifikan.
