Suhu Kamar 24 Derajat Celsius: Standar Baru Tidur Sehat untuk Lansia

Kualitas tidur yang baik merupakan pilar utama kesehatan bagi kelompok lanjut usia (lansia). Namun, faktor lingkungan seperti suhu ruangan sering kali luput dari perhatian. Memasuki tahun 2026, sebuah studi penting dari Griffith University mengungkapkan bahwa suhu kamar 24 derajat Celsius adalah angka paling ideal untuk mendukung kesehatan jantung dan kenyamanan tidur lansia.

Mengapa 24 Derajat Celsius Sangat Ideal?

Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan kemampuan termoregulasi. Hal ini menyebabkan lansia lebih sensitif terhadap udara dingin maupun panas ekstrem. Suhu 24 derajat Celsius (75°F) dianggap sebagai "titik keseimbangan" di mana tubuh tidak perlu bekerja ekstra untuk menghangatkan atau mendinginkan diri.

Manfaat bagi Kesehatan Jantung

Berdasarkan riset yang dipublikasikan dalam jurnal BMC Medicine, menjaga suhu kamar tetap konstan pada 24 derajat Celsius dapat meningkatkan Heart Rate Variability (HRV). HRV yang baik menunjukkan bahwa jantung mampu beradaptasi dengan stres dan pulih secara efisien selama tidur. Jika suhu terlalu panas, jantung dipaksa memompa darah lebih cepat ke permukaan kulit, yang justru memicu respons stres pada sistem kardiovaskular.

Informasi Penting: Suhu di bawah 20 derajat Celsius bagi lansia dapat meningkatkan risiko vasokonstriksi (penyempitan pembuluh darah) yang memicu kenaikan tekanan darah secara mendadak di malam hari.

Tips Mengatur Suhu Kamar Lansia yang Sehat

Berikut adalah beberapa langkah praktis bagi keluarga atau pengasuh untuk memastikan kenyamanan tidur lansia:

Gunakan Remote AC dengan Presisi: Pastikan AC diatur pada angka 24-25 derajat Celsius. Hindari penggunaan mode "Auto" yang suhunya sering berubah-ubah secara drastis.

Arahkan Swing AC ke Atas: Jangan biarkan embusan angin dingin mengenai kepala atau dada lansia secara langsung untuk mencegah kekakuan otot.

Pantau Kelembapan: Penggunaan AC dalam waktu lama dapat mengeringkan kulit dan saluran pernapasan. Penggunaan humidifier sangat disarankan.

FAQ: People Also Ask

1. Apakah suhu 24 derajat tidak terlalu gerah untuk iklim tropis?

Bagi lansia, suhu 24 derajat terasa sejuk dan nyaman karena metabolisme mereka yang lebih lambat dibandingkan orang dewasa muda.

2. Bagaimana jika lansia menderita asma?

Pastikan filter AC dibersihkan secara rutin setiap 2 minggu sekali untuk mencegah debu dan alergen yang dapat memicu kekambuhan asma di suhu dingin.

3. Apa tanda suhu kamar terlalu dingin bagi lansia?

Tanda-tandanya meliputi bibir atau ujung kuku yang tampak kebiruan, gemetar, atau kebingungan saat bangun tidur (gejala hipotermia ringan).

Kesimpulan

Mengatur suhu kamar pada 24 derajat Celsius bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan investasi kesehatan jangka panjang bagi lansia. Dengan suhu yang stabil, jantung dapat beristirahat lebih maksimal, dan kualitas hidup lansia pun akan meningkat secara signifikan.