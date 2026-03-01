Temuan Mengejutkan tentang Metabolisme dan Usia, Cek Fakta Medisnya

Headline
METABOLISME adalah gabungan dari seluruh proses kimia yang memungkinkan organisme untuk mempertahankan hidupnya. Bagi manusia, proses ini termasuk konversi energi dari makanan menjadi energi untuk aktivitas sehari-hari.
Umumnya, faktor seperti usia, jenis kelamin, massa tubuh, ataupun penyakit memengaruhi metabolisme. Namun, studi komprehensif terbaru mengungkapkan informasi mengejutkan tentang perubahan metabolisme terkait usia sepanjang rentang kehidupan.
Penelitian yang dilakukan di dua puluh sembilan negara ini berhasil mengumpulkan lebih dari dari enam ribu individu. Para peneliti menghitung TEE atau pengeluaran energi total pada semua subjek penelitian dengan metode pengukuran air berlabel ganda.
Dari penelitian tersebut ditemukan tahapan-tahapan pengeluaran energi yang mencakup:
Temuan dari studi tambahan lain menunjukkan bahwa perubahan usia dalam tingkat aktivitas fisik dan metabolisme berpengaruh pada pengeluaran energi total di berbagai usia.
Pada metabolisme organ, seperti otak dan hati, menunjukkan peningkatan di awal kehidupan yang dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Sementara pada penurunan pengeluaran energi di usia lanjut mencerminkan penurunan metabolisme tingkat organ.
Dengan kata lain, hasil temuan-temuan ini menentang keyakinan bahwa metabolisme berkorelasi erat dengan aktivitas metabolisme spesifik organ. Perubahan metabolisme terkait usia memainkan peran yang lebih penting daripada yang sebelumnya diperkirakan.
Sumber: Harvard Health Publishing
