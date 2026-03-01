Temuan Mengejutkan tentang Metabolisme dan Usia, Cek Fakta Medisnya

Ilustrasi(Freepik.com)

METABOLISME adalah gabungan dari seluruh proses kimia yang memungkinkan organisme untuk mempertahankan hidupnya. Bagi manusia, proses ini termasuk konversi energi dari makanan menjadi energi untuk aktivitas sehari-hari.

Umumnya, faktor seperti usia, jenis kelamin, massa tubuh, ataupun penyakit memengaruhi metabolisme. Namun, studi komprehensif terbaru mengungkapkan informasi mengejutkan tentang perubahan metabolisme terkait usia sepanjang rentang kehidupan.

Apa saja temuan dari penelitian tersebut?

Penelitian yang dilakukan di dua puluh sembilan negara ini berhasil mengumpulkan lebih dari dari enam ribu individu. Para peneliti menghitung TEE atau pengeluaran energi total pada semua subjek penelitian dengan metode pengukuran air berlabel ganda.

Dari penelitian tersebut ditemukan tahapan-tahapan pengeluaran energi yang mencakup:

Neonatal (1 bulan-1 tahun)

Bayi yang baru lahir pada bulan pertama memiliki metabolisme yang disesuaikan dengan ukuran tubuh yang mirip dengan orang dewasa. Pengeluaran energi akan meningkat selama tahun pertama dan mencapai puncak pada usia 0,7 tahun.

Pengeluaran energi total dan basal serta massa bebas lemak semuanya stabil terlepas dari jenis kelamin. TEE dan RMR yang disesuaikan tetap stabil bahkan selama kehamilan. Titik saat TEE mulai menurun adalah pada usia 63 tahun. Sementera itu, RMR akan mulai menurun pada usia 46,5 tahun.

TEE dan RMR akan mulai menurun bersamaan dengan massa bebas lemak dan massa lemak. Penurunan pengeluaran energi akan melebihi dari penurunan massa tubuh.

Temuan dari studi tambahan lain menunjukkan bahwa perubahan usia dalam tingkat aktivitas fisik dan metabolisme berpengaruh pada pengeluaran energi total di berbagai usia.

Pada metabolisme organ, seperti otak dan hati, menunjukkan peningkatan di awal kehidupan yang dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Sementara pada penurunan pengeluaran energi di usia lanjut mencerminkan penurunan metabolisme tingkat organ.

Dengan kata lain, hasil temuan-temuan ini menentang keyakinan bahwa metabolisme berkorelasi erat dengan aktivitas metabolisme spesifik organ. Perubahan metabolisme terkait usia memainkan peran yang lebih penting daripada yang sebelumnya diperkirakan.

