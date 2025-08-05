Disambar Petir: Fakta, Bahaya, dan Cara Selamat dari Sambaran Petir

Headline
PETIR adalah fenomena alam yang menakjubkan sekaligus berbahaya. Setiap tahun, ribuan orang di seluruh dunia disambar petir, dan banyak di antaranya mengalami luka serius atau bahkan kehilangan nyawa. Artikel ini akan menjelaskan apa yang terjadi saat seseorang disambar petir, bahayanya, dan cara melindungi diri agar tetap aman.
Saat petir menyambar, arus listrik yang sangat kuat mengalir melalui tubuh. Kekuatan petir bisa mencapai jutaan volt, cukup untuk menyebabkan luka bakar, kerusakan organ, atau henti jantung. Orang yang disambar petir sering kali tidak langsung tersambar, tetapi terkena efek samping seperti loncatan listrik dari benda di dekatnya.
Disambar petir bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti:
Agar terhindar dari bahaya sambaran petir, ikuti langkah-langkah berikut:
Jika kamu melihat seseorang disambar petir, segera lakukan hal berikut:
Banyak mitos beredar tentang petir. Berikut beberapa di antaranya:
Disambar petir adalah pengalaman yang menakutkan dan berbahaya, tetapi dengan pengetahuan yang tepat, kamu bisa melindungi diri dan orang lain. Selalu perhatikan cuaca, hindari tempat berisiko, dan ketahui apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat.
