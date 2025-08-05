Disambar Petir: Fakta, Bahaya, dan Cara Selamat dari Sambaran Petir

Ilustrasi(Freepik)

PETIR adalah fenomena alam yang menakjubkan sekaligus berbahaya. Setiap tahun, ribuan orang di seluruh dunia disambar petir, dan banyak di antaranya mengalami luka serius atau bahkan kehilangan nyawa. Artikel ini akan menjelaskan apa yang terjadi saat seseorang disambar petir, bahayanya, dan cara melindungi diri agar tetap aman.

Apa yang Terjadi Saat Seseorang Disambar Petir?

Saat petir menyambar, arus listrik yang sangat kuat mengalir melalui tubuh. Kekuatan petir bisa mencapai jutaan volt, cukup untuk menyebabkan luka bakar, kerusakan organ, atau henti jantung. Orang yang disambar petir sering kali tidak langsung tersambar, tetapi terkena efek samping seperti loncatan listrik dari benda di dekatnya.

Fakta Menarik tentang Sambaran Petir

Petir bisa menyambar dari jarak hingga 16 km dari pusat badai.

Sebanyak 90% orang yang disambar petir selamat, tetapi sering kali dengan luka permanen.

Petir lebih sering menyambar pria dibandingkan perempuan, kemungkinan karena pria lebih banyak beraktivitas di luar ruangan.

Bahaya Disambar Petir

Disambar petir bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti:

Baca juga : Ciri-Ciri HP Tersambar Petir: Tanda HP yang Kena Petir

Luka Bakar: Kulit bisa melepuh atau terbakar parah. Gangguan Jantung: Arus listrik dapat mengganggu irama jantung. Kerusakan Saraf: Bisa menyebabkan kesemutan, kelemahan otot, atau gangguan ingatan. Kehilangan Pendengaran atau Penglihatan: Ledakan suara petir bisa merusak telinga, dan cahaya terang bisa memengaruhi mata. Cari Tempat Berlindung: Masuk ke bangunan kokoh atau mobil dengan atap logam saat badai datang.

Masuk ke bangunan kokoh atau mobil dengan atap logam saat badai datang. Hindari Area Terbuka: Jangan berdiri di lapangan, bukit, atau di bawah pohon tinggi.

Jangan berdiri di lapangan, bukit, atau di bawah pohon tinggi. Jauhi Benda Logam: Petir cenderung menyambar benda logam seperti pagar atau peralatan.

Petir cenderung menyambar benda logam seperti pagar atau peralatan. Tunggu 30 Menit: Setelah kilat terakhir, tunggu minimal 30 menit sebelum kembali beraktivitas di luar.

Cara Menghindari Disambar Petir

Agar terhindar dari bahaya sambaran petir, ikuti langkah-langkah berikut:

Apa yang Harus Dilakukan Jika Seseorang Disambar Petir?

Jika kamu melihat seseorang disambar petir, segera lakukan hal berikut:

Mitos dan Fakta tentang Petir

Banyak mitos beredar tentang petir. Berikut beberapa di antaranya:

Kesimpulan

Disambar petir adalah pengalaman yang menakutkan dan berbahaya, tetapi dengan pengetahuan yang tepat, kamu bisa melindungi diri dan orang lain. Selalu perhatikan cuaca, hindari tempat berisiko, dan ketahui apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat.