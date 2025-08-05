Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Disambar Petir: Fakta, Bahaya, dan Cara Selamat dari Sambaran Petir

Irvan Sihombing
05/8/2025 19:50
Disambar Petir: Fakta, Bahaya, dan Cara Selamat dari Sambaran Petir
Ilustrasi(Freepik)

PETIR adalah fenomena alam yang menakjubkan sekaligus berbahaya. Setiap tahun, ribuan orang di seluruh dunia disambar petir, dan banyak di antaranya mengalami luka serius atau bahkan kehilangan nyawa. Artikel ini akan menjelaskan apa yang terjadi saat seseorang disambar petir, bahayanya, dan cara melindungi diri agar tetap aman.

Apa yang Terjadi Saat Seseorang Disambar Petir?

Saat petir menyambar, arus listrik yang sangat kuat mengalir melalui tubuh. Kekuatan petir bisa mencapai jutaan volt, cukup untuk menyebabkan luka bakar, kerusakan organ, atau henti jantung. Orang yang disambar petir sering kali tidak langsung tersambar, tetapi terkena efek samping seperti loncatan listrik dari benda di dekatnya.

Fakta Menarik tentang Sambaran Petir

  • Petir bisa menyambar dari jarak hingga 16 km dari pusat badai.
  • Sebanyak 90% orang yang disambar petir selamat, tetapi sering kali dengan luka permanen.
  • Petir lebih sering menyambar pria dibandingkan perempuan, kemungkinan karena pria lebih banyak beraktivitas di luar ruangan.

Bahaya Disambar Petir

Disambar petir bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti:

Baca juga : Ciri-Ciri HP Tersambar Petir: Tanda HP yang Kena Petir

  1. Luka Bakar: Kulit bisa melepuh atau terbakar parah.
  2. Gangguan Jantung: Arus listrik dapat mengganggu irama jantung.
  3. Kerusakan Saraf: Bisa menyebabkan kesemutan, kelemahan otot, atau gangguan ingatan.
  4. Kehilangan Pendengaran atau Penglihatan: Ledakan suara petir bisa merusak telinga, dan cahaya terang bisa memengaruhi mata.
    • Cari Tempat Berlindung: Masuk ke bangunan kokoh atau mobil dengan atap logam saat badai datang.
    • Hindari Area Terbuka: Jangan berdiri di lapangan, bukit, atau di bawah pohon tinggi.
    • Jauhi Benda Logam: Petir cenderung menyambar benda logam seperti pagar atau peralatan.
    • Tunggu 30 Menit: Setelah kilat terakhir, tunggu minimal 30 menit sebelum kembali beraktivitas di luar.

Cara Menghindari Disambar Petir

Agar terhindar dari bahaya sambaran petir, ikuti langkah-langkah berikut:

Apa yang Harus Dilakukan Jika Seseorang Disambar Petir?

Jika kamu melihat seseorang disambar petir, segera lakukan hal berikut:

Mitos dan Fakta tentang Petir

Banyak mitos beredar tentang petir. Berikut beberapa di antaranya:

Kesimpulan

Disambar petir adalah pengalaman yang menakutkan dan berbahaya, tetapi dengan pengetahuan yang tepat, kamu bisa melindungi diri dan orang lain. Selalu perhatikan cuaca, hindari tempat berisiko, dan ketahui apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat.

    1. Panggil bantuan medis secepat mungkin.
    2. Periksa denyut nadi dan pernapasan. Jika perlu, lakukan CPR.
    3. Jangan takut menyentuh korban; arus listrik petir tidak akan tertinggal di tubuh.
    • Mitos: Petir tidak akan menyambar tempat yang sama dua kali.
      Fakta: Petir bisa menyambar tempat yang sama berulang kali, terutama benda tinggi seperti gedung atau pohon.
    • Mitos: Aman berada di dalam ruangan saat badai.
      Fakta: Hindari menggunakan telepon kabel, mandi, atau menyentuh pipa logam saat petir menyambar.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved