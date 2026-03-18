Ibu2Canggih Moms Gathering Ramadan Moments Hadirkan Inspirasi dan Kebersamaan Bersama 100 Momfluencers

KOMUNITAS Ibu2Canggih kembali menghadirkan ruang inspiratif bagi para ibu. Kali ini, lebih dari 100 momfluencer merayakan kebersamaan dalam suasana Ramadan yang hangat melalui acara bertajuk “Ibu2Canggih Moms Gathering Ramadan Moments," Sabtu (7/3).

Bertempat di The Hub Sinar Mas Land, Kuningan, Jakarta Selatan, Ibu2Canggih menghadirkan berbagai aktivitas yang dikemas secara edukatif dan interaktif. Meski berlangsung di tengah puasa, para momfluencer sangat antusias mengikuti rangkaian acara.

Beberapa aktivitas adalah educative talkshow, menjelajahi berbagai booth corner, hingga berpartisipasi dalam aktivitas booth hunt. Mereka pun berkesempatan memenangkan berbagai hadiah melalui sesi lucky draw serta exclusive goodie bag yang berisi produk pilihan dari berbagai brand.

Di event ini, momfluencer juga diajak ngonten bareng di semua booth sponsor dan mengunggah keseruannya di Instagram Story (IGS). Momfluencer dengan Best IG Story akan dipilih oleh brand dan berhak mendapat hadiah spesial.

“Ibu2Canggih Moms Gathering Ramadan Moments hadir sebagai ruang hangat bagi para ibu untuk saling terhubung, berbagi pengalaman, dan mendapatkan inspirasi baru di bulan Ramadan. Kami berharap acara ini tidak hanya menjadi ajang berkumpul, tetapi juga memberikan nilai edukatif yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga para peserta,” ujar Project Manager acara, Nadila Dwi Analda.

Ruang Belajar dan Berbagi untuk Para Ibu

Salah satu agenda utama dalam acara ini adalah rangkaian talkshow yang menghadirkan pembicara inspiratif dari berbagai bidang dan mewakili berbagai brand.

Talkshow pertama bertajuk “Tidur Tenang Demi Kesehatan Mental Keluarga” yang dibawakan oleh Head of Business & Operation Unitwo Firman Wijaya Kusuma. Sesi ini mengangkat pentingnya kualitas tidur sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kesehatan mental dan keharmonisan keluarga.

Talkshow kedua menghadirkan Product Manager Octenilin, Nurul Aulia, yang membahas topik 'Penanganan Cepat Luka pada Anak Tanpa Rasa Perih'. Dalam sesi ini, para ibu mendapatkan edukasi praktis mengenai langkah penanganan luka pada anak secara tepat, aman, dan minim rasa tidak nyaman.

Sesi berikutnya mengangkat tema kewirausahaan perempuan melalui talkshow “The Power of Partnership: Strategi Womanpreneur Sukses Tanpa Harus Punya Brand Sendiri.”

Owner Redrose Beauty (Avoskin’s Official Partner), Restiani Nazarwati, berbagi pengalaman mengenai peluang bisnis berbasis kemitraan yang dapat dijalankan oleh para ibu tanpa harus membangun brand dari nol.

Rangkaian talkshow ditutup dengan sesi finansial bertema “Ibu Cerdas, Keluarga Kuat: Strategi Nabung Emas Tanpa Riba di Era Modern.”

Brand Representative UBS Gold Bar, Adrian Maulana, membagikan wawasan mengenai strategi pengelolaan keuangan keluarga melalui investasi emas sebagai salah satu instrumen yang relatif stabil dan berkelanjutan.

Kolaborasi Bersama Brand dan Partner

Terselenggaranya acara ini tidak terlepas dari dukungan berbagai brand sponsor dan partner yang turut berpartisipasi. Sponsor di event kali ini adalah UBS Gold Bar, AVO Group (bersama Redrose Beauty as Avoskin’s Official Partner), Octenilin, Unitwo, Fiesta Seafood, SKITCHEN Indonesia, serta Venta Indonesia.

UBS Gold Bar, AVO Group (bersama Redrose Beauty as Avoskin’s Official Partner), Octenilin, Fiesta Seafood, SKITCHEN Indonesia, serta Venta Indonesia juga hadir sebagai Official Booth Sponsors. Mereka memberikan pengalaman interaktif bagi para peserta melalui berbagai aktivitas booth.

Selain itu, acara ini juga didukung oleh berbagai Official Partners, yaitu The Hub Sinar Mas Land, Sanwoo Electronics, Crystal of the Sea, KAIE, NACIFIC, Arummi Foods, Alamii Food, Apron Kitchen, Nourish, Jepangsei Premium, Momiku by Realfood, Maskit, Medikids, Yummy Bites, Natur, Kuntoem, Mood Butter, Kiddydyw, Krispy Krispy Asia, PMB Toys, Oh My Salad!, dan Bogana May-May.

Saat berbuka puasa, para peserta akan menikmati hidangan yang disediakan oleh Oh My Salad! dan Bogana May-May. Ini menjadi kesempatan bagi para ibu untuk bersantai, berbagi cerita, mempererat hubungan dalam suasana Ramadan yang penuh kebersamaan sambil menikmati hidangan lezat penuh gizi.

Melalui Ibu2Canggih Moms Gathering Ramadan Moments, komunitas Ibu2Canggih berharap dapat terus menghadirkan ruang kolaborasi yang positif bagi para ibu modern. Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para perempuan untuk saling mendukung, memperluas wawasan, serta membawa inspirasi baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga maupun aktivitas profesional mereka. (RO/E-4)