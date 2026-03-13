850 Beauty Enthusiasts Ramaikan Glow Fest 2.0 by Geng Glowing

Sesi interactive stage Ovale bersama makeup artist Puti Hadiwijoyo yang membahas makeup look Lebaran.(Dok Ovale)

GENG Glowing, komunitas beauty enthusiast yang aktif menghadirkan ruang berbagi seputar skincare dan kecantikan, kembali sukses menyelenggarakan Glow Fest 2.0. Bertempat di The Hub Sinarmas Land Kuningan, acara ini berhasil menarik antusiasme lebih dari 850 partisipan yang terdiri dari anggota komunitas, beauty enthusiasts, serta content creators.

Selama satu hari penuh, para pengunjung yang dikenal sebagai Glowers menikmati berbagai aktivitas menarik. Mulai dari eksplorasi booth brand, talkshow inspiratif, hingga pengalaman mencoba produk kecantikan secara langsung bersama brand-brand ternama.

Pengalaman Interaktif Bersama Berbagai Brand

Glow Fest 2.0 dibuka dengan sambutan dan penyampaian apresiasi kepada seluruh peserta, brand sponsor, partner, serta pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini.

Setelah pembukaan, para pengunjung langsung memadati berbagai booth brand sponsor yang hadir di area event. Brand seperti Ovale, Sanwoo, Alamin Skincare, Eudora Aesthetic Clinic, dan Skinjuve menghadirkan berbagai aktivitas menarik di booth mereka.

Para pengunjung dapat mencoba produk secara langsung, mendapatkan freebies, mengikuti berbagai fun games, serta menikmati promo khusus yang hanya tersedia selama acara berlangsung. Interaksi langsung antara brand dan pengunjung menjadi salah satu daya tarik utama Glow Fest 2.0.

Rangkaian Aktivitas Seru Sepanjang Hari

Glow Fest 2.0 menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan yang menggabungkan edukasi, hiburan, dan pengalaman langsung di dunia kecantikan. Sepanjang hari, para pengunjung dapat mengikuti berbagai interactive stage talkshow dan workshop yang dipersembahkan oleh brand-brand ternama.

Sesi pertama dibuka oleh WRP melalui talkshow bertema “Mulai dari Serat untuk Bisa Bergerak Bebas” bersama Citra Tanani, S.Gz selaku Nutritionist. Dalam sesi ini, peserta diajak memahami pentingnya keseimbangan nutrisi, asupan serat, serta gaya hidup sehat untuk mendukung kepercayaan diri perempuan modern.

Selanjutnya, Airnderm menghadirkan talkshow bertajuk “AIRNDERM – Where Healthy Skin Begins” bersama Apt. Metta Luriana, S.Farm. Sesi ini membahas pentingnya membangun fondasi kulit sehat melalui perawatan skin barrier yang tepat, serta bagaimana memulai rutinitas skincare yang lebih sederhana namun efektif.

Memasuki sesi berikutnya, Noroid x Asthin menghadirkan talkshow bertema “The Secret of 3G Beauty Formula: Glow Outside, Glow Inside, Glow Beyond” bersama dr. Sandi Perutama Gani dari SOHO. Melalui sesi ini, peserta diajak memahami pentingnya pendekatan perawatan kulit dari dalam dan luar, termasuk peran skin barrier, antioksidan, serta konsistensi dalam menjaga kesehatan kulit.

Keseruan berlanjut dengan sesi dari OMG yang membahas lebih dalam tentang dunia serum dan ingredients skincare. Bersama Brand Manager OMG Nindia Ageng dan Meti dari tim R&D Paragon, peserta mendapatkan insight tentang berbagai jenis serum, cara memilih serum yang sesuai dengan kebutuhan kulit, serta pemahaman mengenai kandungan aktif dalam skincare.

Tidak kalah menarik, Pucelle menghadirkan sesi bertema “From Scent to Story: How to Create Perfume Content That Converts”. Dipandu oleh Product Development Annisa Rizky dan Advertising Head Pucelle Amanda Farica, peserta diajak mempelajari cara menggambarkan karakter parfum melalui story telling serta membuat konten parfum yang lebih engaging bagi audiens.

Sebagai penutup rangkaian interactive stage, Ovale menghadirkan sesi bertema “Slay Your Raya Look! Kenali Makeup-mu, Bersihkan & Hidrasi Kulitmu” bersama makeup artist profesional Puti Hadiwijoyo. Dalam sesi ini, peserta belajar melakukan face analysis, mengenal konsep low visual face dan high visual face, hingga praktik langsung makeup untuk tampilan Lebaran, sekaligus mempelajari cara membersihkan makeup dengan benar menggunakan micellar water.

Selain mengikuti berbagai sesi edukatif, pengunjung juga dapat mengunjungi berbagai booth brand sponsor yang menghadirkan aktivitas menarik seperti product trial, mini games, promo eksklusif, hingga kesempatan mendapatkan berbagai freebies.

Antusiasme pengunjung terlihat dari ramainya setiap booth sepanjang acara. Para peserta tidak hanya datang untuk mencoba produk, tetapi juga menikmati pengalaman komunitas yang hangat dan interaktif bersama sesama beauty enthusiasts.

Selain itu, pengunjung juga berkesempatan membawa pulang grand prize hingga 2 juta rupiah, berupa Fragrance Hair Dryer dari Elona Mochii dan Hair Dryer dari Sanwoo. Hadiah ini dapat diperoleh melalui aktivitas belanja di booth sponsor dengan minimum transaksi yang ditentukan selama acara berlangsung.

Dukungan Brand Sponsor, Partner, dan Media Partner

Kesuksesan Glow Fest 2.0 tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai brand yang berpartisipasi dalam acara ini. Brand sponsor yang terlibat antara lain OMG, Ovale, Airnderm, WRP, Noroid, Pucelle, Sanwoo, Alamin Skincare, Eudora Aesthetic Clinic, dan Skinjuve.

Selain itu, Glow Fest 2.0 juga didukung oleh berbagai brand partner yang menghadirkan pengalaman tambahan bagi pengunjung, yaitu Color Key, BRASOV, Herborist, Nacific, Easyday, Elona World, Exoticon, Glomore, Deorex, Geut, Na-Young Arencia, Mistku, Serasoft, Natur, Riman, Serea Beauty, Diane, Mutouch, Softymo, Suncut, Magani Fragrance, Beauty Now, Skin Theory, Skin Genius, dan OMG Bowl.

Acara ini juga mendapat dukungan publikasi dari berbagai media partner, di antaranya Lilie Agency, Sis Project, Petik Indonesia, CPFluence, BeautyChannel, TFR News, Scarf Media, Dreamher, Whiff Media, Marsha Media, Info Brand, Pretty Privilege, Sevenhub, MPN Indonesia, Rumor Media, UMN Radio, Media Indonesia, Jelita, dan Puan.

Kolaborasi antara komunitas, brand, dan media ini menjadi faktor penting dalam menghadirkan pengalaman event yang relevan, interaktif, dan berdampak bagi para beauty enthusiasts. (RO/E-4)