Teknologi Modern Hadirkan Inovasi Berkelanjutan Kebutuhan Rumah Tangga

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MODENA meluncurkan Velvet Series, lini elektronik dapur terbaru yang mengusung teknologi modern dengan sentuhan desain matte premium. Peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan inovasi berkelanjutan bagi kebutuhan rumah tangga Indonesia.

Vice President Marketing Modena Teddy Wijaya mengatakan Velvet Series sebagai wujud konsistensi perusahaan yang hadir hampir 60 tahun di Indonesia.

“Modena jadi pilihan masyarakat lintas generasi selama hampir 60 tahun dan konsisten menghadirkan inovasi terbaik yang relevan dengan kebutuhan konsumen,” ujar Teddy, Senin (23/2/2026).

Ia mengatakan Velvet Series merupakan terobosan desain dan teknologi pada industri peralatan dapur. Seri ini mencakup 13 lini mulai dari built-in gas hob, freestanding cooker, cooker hood, kitchen sink hingga kitchen tap.

Kitchen sink hadir dengan material berkualitas yang tahan karat dan mudah dibersihkan, sedangkan kitchen tap dirancang ergonomis untuk memudahkan aktivitas mencuci dan membersihkan bahan makanan. “Melalui Velvet Series, kami menghadirkan terobosan baru di industri peralatan elektronik dapur dengan standar desain matte premium yang tidak hanya elegan secara visual, tetapi juga fungsional,” urai Teddy.

Ia menambahkan setiap lini dalam seri ini disematkan teknologi terbaru guna memberikan pengalaman memasak lebih presisi, efisien, dan nyaman bagi pengguna.

Menurut dia, lini terbaru ini merupakan jawaban atas perubahan gaya hidup masyarakat modern yang menjadikan dapur sebagai pusat aktivitas keluarga. Saat ini, dapur bukan lagi sekadar ruang memasak, melainkan juga area berkumpul dan berinteraksi.

“Velvet Series ialah gebrakan baru yang kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan konsumen masa kini yang menginginkan dapur tidak hanya estetik, tetapi juga cerdas dan fungsional,” paparnya.

Dia menegaskan seri ini dirancang bagi konsumen yang mengutamakan kualitas, inovasi, dan kemudahan dalam setiap aktivitas memasak. Dengan kombinasi desain premium dan teknologi mutakhir, ia berharap dapat membantu keluarga modern meningkatkan standar dapur mereka. "Semua lini Velvet Series telah tersedia untuk masyarakat Indonesia. Konsumen dapat membeli melalui toko langsung atau platform e-commerce resmi kami," pungkas Teddy. (H-2)