Angkat Jalan Dakwah tentang Saritilawah, Penyiar RRI Vely Syukran Segera Rilis Buku

SARITILAWAH sebagai salah satu jalan dakwah masih jarang mendapat perhatian dibandingkan bentuk penyampaian pesan Ilahi lainnya, seperti tilawah atau nasyid. Padahal, seni membaca arti Al-Qur’an ini punya kekuatan tersendiri dalam menyentuh hati masyarakat karena disampaikan langsung dalam bahasa Indonesia, sehingga lebih terasa dekat dengan pendengar.

Melihat fenomenatersebut, Vely Syukran, penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) berinisiatif meluncurkan buku “Saritilawah: Seni Menyuarakan Pesan Ilahi. Buku ini hadir sebagai upaya melestarikan sekaligus mengenalkan kembali seni ini dengan mengupas

teknik, tantangan, dan peluang saritilawah di masa kini.

Sebagai radio broadcaster, Vely memahami betul bagaimana suara dan ekspresi menjadi media komunikasi yang kuat. Dalam bukunya, ia membahas teknik dasar saritilawah mulai dari latihan pernapasan, intonasi, hingga penghayatan makna.

Selain itu, Vely juga menguraikan tantangan yang selama ini dihadapi para pelantun saritilawah, mulai dari minimnya pelatihan, terbatasnya ruang tampil, hingga kurangnya apresiasi publik.

Di sisi lain, Vely melihat media sosial sebagai peluang besar untuk memperluas jangkauan saritilawah. Dengan mengemas seni ini dalam bentuk yang mudah diterima semua kalangan, ia meyakini pesan dakwah bisa tersebar lebih luas dan menjangkau generasi yang lebih akrab dengan dunia digital.

“Konten audio-visual kini jadi bahasa sehari-hari anak muda. Jika saritilawah dikemas dengan storytelling yang kuat dan visual menarik, saya yakin seni ini akan berkembang,” ujar Vely Syukran.

Buku Saritilawah: Seni Menyuarakan Pesan Ilahi lahir dari pengalaman dan pengabdian Vely Syukran selama puluhan tahun berkecimpung di dunia penyiaran dan saritilawah. Peluncuran karya dosen Universitas Dian Nusantara (Undira) ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan ulang tahunnya yang ke-50. Selain sebagai panduan teknis, buku ini mengajak pembaca memahami saritilawah sebagai seni yang lahir dari suara dan hati, sebuah cara berdakwah yang lembut namun tetap menyentuh.

Melalui buku ini, Vely berharap akan lahir generasi baru pembaca saritilawah dari berbagai ruang pembelajaran, seperti majelis taklim, komunitas dakwah, pesantren, dan sekolah-sekolah berbasis agama islam. Ia meyakini dengan sosialisasi yang berkelanjutan dan pembinaan yang tepat, saritilawah dapat berkembang sebagai bagian penting dari tradisi dakwah yang hidup dan membumi di Indonesia.

“Saya kira, majelis taklim bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga ruang yang sangat potensial untuk memperkenalkan saritilawah,” tutup Vely. (H-2)