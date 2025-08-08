Perkenalkan Produk Baru lewat Gelaran Turnamen Komunitas Tenis

Headline
GAYA hidup sehat kini semakin menjadi prioritas masyarakat, terutama di tengah tingginya kesadaran akan pentingnya menjaga kebugaran tubuh secara holistik. Salah satu contoh sinergi gaya hidup sehat dan komunitas aktif terlihat dalam penyelenggaraan Tehnis Internal Tournament yang berlangsung di Cibinong Tennis Center.
Ajang persahabatan ini digagas oleh komunitas Tehnis Manis sebagai wadah bagi para anggotanya untuk berkompetisi sekaligus mempererat silaturahim. Lebih dari sekadar pertandingan, turnamen ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan tubuh memerlukan keseimbangan antara aktivitas fisik dan dukungan nutrisi dari dalam.
Menjawab kebutuhan tersebut, Aurora Saffron Collagen hadir sebagai mitra pendukung turnamen, sekaligus mengedukasi peserta dan pengunjung mengenai pentingnya perawatan tubuh dari dalam, khususnya untuk pemain tenis yang kerap mengalami keluhan di area sendi dan otot.
Dalam rangkaian turnamen ini, Aurora juga memperkenalkan varian terbarunya, Aurora Calcium Mango, minuman tinggi kalsium bebas gula yang dirancang khusus untuk menjaga kesehatan sendi dan tulang. Mengandung kombinasi safron sebagai antioksidan alami untuk mengurangi peradangan dan kolagen untuk menjaga elastisitas jaringan ikat, produk ini menjadi solusi praktis yang bisa dikonsumsi setiap hari.
"Rasanya enak banget, enggak terlalu manis dan nyegerin!" ungkap salah satu peserta yang mencicipi produk Aurora di lokasi, Rina, dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (7/8).
Keseruan turnamen pun tak kalah menarik perhatian, seperti yang disampaikan Icha, peserta lainnya.
"Seru ya caranya, meriah banget," ujarnya.
Produk Aurora Saffron Collagen telah terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan memiliki sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga aman dikonsumsi secara rutin. Produk ini menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin tetap aktif namun tetap menjaga kesehatan dari dalam.
Melalui kolaborasi ini, Aurora Saffron Collagen menegaskan komitmennya dalam mendukung berbagai komunitas yang memiliki visi hidup sehat dan aktif. (Fal/E-1)
