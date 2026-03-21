Perayaan Idul Fitri di Beijing, Dubes RI Tekankan Solidaritas dan Kepedulian Kepada Tanah Air

Perayaan Idul Fitri di KBRI Beijing.(Dok.Istimewa)

PERAYAAN Idul Fitri 1447 H di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, Tiongkok, berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, dengan dihadiri ratusan masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Beijing dan sekitarnya.

Duta Besar ( Dubes) RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun menekankan bahwa perayaan Idul Fitri di luar negeri memiliki makna lebih dari sekedar seremoni keagamaan. Menurutnya, momen Idul Fitri menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antarwarga negara dan membina semangat kebangsaan.

“Momentum ini menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan dan membangun solidaritas di antara sesama anak bangsa, meskipun kita berada jauh dari tanah air. Meskipun di tengah cuaca dingin di awal musim semi ini, kita bisa merasakan kehangatan karena kebersamaan kita,” ungkap Djauhari Oratmangun.

Ditegaskannya kegiatan seperti ini mencerminkan interaksi langsung antara perwakilan pemerintah dan masyarakat Indonesia di luar negeri. KBRI, lanjutnya, terus berupaya hadir di tengah masyarakat untuk mendengar aspirasi serta memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI.

Selain menjadi ajang silaturahmi, perayaan tersebut juga menyoroti semangat kepedulian sosial yang tumbuh selama bulan Ramadan. Duta Besar Djauhari mengapresiasi partisipasi masyarakat Indonesia di Beijing dalam pengumpulan zakat fitrah dan sedekah yang dikoordinasikan bersama sejumlah organisasi masyarakat, seperti Lingkar Pengajian Beijing, PCI NU Tiongkok, dan PCI Muhammadiyah. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat Indonesia tetap terjaga di manapun berada,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, Dubes RI juga menyampaikan keprihatinan atas berbagai bencana alam yang melanda Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari banjir di sejumlah wilayah, tanah longsor di Bandung, gempa bumi di Jawa Timur, hingga cuaca ekstrem di Sumatera

Selatan. Ia mengajak masyarakat untuk turut mendoakan para korban agar diberikan kekuatan dan ketabahan.

Menutup sambutannya, Duta Besar Djauhari Oratmangun mengajak seluruh diaspora Indonesia untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momentum kembali kepada fitrah serta memperkuat kontribusi positif bagi bangsa dan negara

PELAKSANAAN SALAT IED

Perayaan Idul Fitri di KBRI Beijing diawali dengan salat Idul Fitri dengan Imam, Faruq Bil Adly, mahasiswa S1 Central University of Finance and Economics dan khutbah disampaikan Dienny Redha Rahmani, mahasiswa S3 bidang Environmental Science and Engineering, Beijing University of Chemical Technology.

Dalam khutbahnya, khatib menekankan pentingnya saling memahami antara masyarakat yang berbeda-beda. “Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, namun perbedaan itu hendaknya mendorong kita untuk saling menghargai dan memahami. Dengan rasa saling menghargai, akan terwujud ukhuwah wathaniyah atau persatuan sesama bangsa dan insaniyah, atau persaudaraan sesama manusia”, ujar Dienny.

Perayaan Idul Fitri di KBRI Beijing tidak hanya menjadi ajang perayaan keagamaan, tetapi juga mencerminkan kuatnya solidaritas dan kebersamaan masyarakat Indonesia di luar negeri dalam menjaga nilai persatuan dan kepedulian sosial.

Pada momen silaturahmi Idul Fitri tahun ini, KBRI Beijing juga memperkenalkan pejabat baru pada KBRI Beijing, yaitu Koordinator Fungsi Ekonomi, Atase Pendidikan dan Atase Perdagangan. Perayaan Idul Fitri di KBRI Beijing merupakan hasil kerja sama dengan berbagai lembaga dan kelompok masyarakat di Beijing, termasuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Beijing, Majelis Taklim At-Taqwa, Lingkar Pengajian Beijing, Lintas Komunitas Muslim Indonesia Tiongkok, PCI Muhammadiyah dan PCI NU Beijing. (Ant/E-2)