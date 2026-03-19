Malaysia pun Rayakan Idulfitri Kamis 21 Maret

Pelaksanaan salat id(Antara)

UMAT Islam di Malaysia akan merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah pada Sabtu, 21 Maret 2026, demikian seperti diumumkan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad melalui siaran langsung di Kuala Lumpur, Kamis (19/3) malam.

"Untuk menyempurnakan titah perintah Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang dipertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja; maka dengan ini saya mengumumkan bahwa tanggal Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh Negeri di Malaysia adalah Sabtu, 21 Maret 2026," kata Tan Sri Syed Danial.

Penetapan Idul Fitri dilakukan dengan upaya melihat bulan baru di seluruh negeri setelah matahari tenggelam hari ini, serta berdasarkan persetujuan para raja di Malaysia.

Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja adalah pihak yang bertugas mengumumkan tanggal pelaksanaan puasa dan Hari Raya di Malaysia, berdasarkan persetujuan Majlis Raja-Raja di Malaysia.

Sementara itu, secara terpisah, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa jika Idul Fitri 1447 Hijriah dirayakan Sabtu (21/3) dan Pemerintah Malaysia menetapkan Jumat (20/3) sebagai hari cuti bersama. (Ant/P-3)