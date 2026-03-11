KBRI Beijing Undang Pengusaha dari Provinsi Hunan Berbisnis di Indonesia

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing mengundang berbagai perusahaan swasta dari provinsi Hunan untuk berbisnis di Indonesia.(Dok.KBRI Beijing)

KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Hunan dan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Hunan Sub-Council menyelenggarakan Indonesia-China Business Dialogue bertema “Shared Resilience, Shared Future: Investing for a Sustainable Partnership” di Hotel Niccolo Changsha, Tiongkok. Sekitar 200 perusahaan asal Indonesia maupun Tiongkok memadati forum bisnis ini.

Dalam sambutan pembukaannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok, Y.M. Djauhari Oratmangun, menyampaikan semakin tingginya kepercayaan komunitas bisnis Tiongkok terhadap prospek ekonomi Indonesia. Keberhasilan sejumlah industri asal Hunan dalam berinvestasi di Indonesia manarik minat pebisnis lain untuk mengikuti jejak kesuksesan tersebut.

"Kepercayaan ini dibuktikan melalui angka perdagangan dan investasi yang terus meningkat. Pada tahun lalu, total perdagangan kedua negara mencapai US$167,48 miliar, dengan peningkatan ekspor Indonesia sebesar 16,7%,” ujar Dubes Djauhari.

Dia menambahkan investasi dari Tiongkok dan Hong Kong di Indonesia telah mencapai US$18,1 miliar, menjadikannya sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia.

Forum ini menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang yakni, Sekretaris Deputi Bidang Konektivitas, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; EVP Operasi Sistem Ketenagalistrikan PT. PLN (Persero), dan Kepala Kantor BI Beijing. Dari kalangan swasta juga hadir untuk berbagi perspektif bisnis, yakni CNGR Indonesia dan Etana Biotechnologies, dan Forest First Internasional.

Dalam diskusi yang dipandu Wakil Duta Besar RI, Irene, para pembicara menyoroti berbagai peluang kerja sama di bidang konektivitas dan logistik, penguatan infrastruktur energi dan jaringan listrik nasional berbasis energi terbarukan, hilirisasi mineral, ekonomi hijau, hingga industri kesehatan dan bioteknologi.

KOMITMEN KERJA SAMA

Empat komitmen kerja sama baru diumumkan dalam forum ini. Kerja sama tersebut adalah program pengembangan sumber daya manusia dari CNGR kepada pemerintah Indonesia, kerja sama kolaborasi riset antara CNGR dengan Universitas Gadjah Mada, kerja sama bantuan battery storage dari Pingalax kepada Pemerintah Indonesia, dan kerja sama bisnis pengolahan bauksit dan alumina antara China Mining (Shanxi) Energy Group dengan PT Berkah Inti Energi, PT Anugerah Mineral Global, dan PT Mitra Sejahtera Mandiri.

Selain sesi dialog dan presentasi, secara paralel juga diselenggarakan sesi business matching (one-on-one meeting) antara Indonesia Investment Promotion Centre Beijing dengan lebih dari 60 pengusaha dan investor potensial Hunan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya diplomasi ekonomi KBRI Beijing untuk memperluas kerja sama Indonesia dengan berbagai provinsi di Tiongkok, termasuk Provinsi Hunan yang menjadi salah satu pusat industri manufaktur, konstruksi, dan teknologi di Tiongkok.

Sebagai rangkaian dari kunjungan KBRI Beijing ke Changsha, pada tanggal 9 Maret 2026 Dubes Djauhari juga telah bertemu dengan Wakil Gubernur Hunan untuk mendorong berbagai area kerja sama antara Indonesia dan Hunan, khususnya di bidang ekonomi dan sosial budaya. (Ant/E-2)