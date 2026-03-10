Muhteşem Endonezya 2025: Festival Budaya Indonesia kembali Menggema di Negeri Dua Benua

Muhteşem Endonezya.(Dok Istimewa)

DIASPORA pelajar Indonesia di Turki kembali mempersembahkan kekayaan budaya Nusantara melalui Muhteşem Endonezya. Festival ini merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Sakarya. Festival budaya yang menampilkan kekayaan tradisi dari berbagai daerah nusantara ini digelar di Universitas Sakarya, tepatnya di Kongre Merkezi Sakarya, pada Jumat, 28 November 2025.

Kolaborasi Budaya Dua Negara

Menuju malam puncak Muhteşem Endonezya, pada 25 November 2025, yakni 3 hari sebelum malam puncak digelar, diaspora Indonesia bekerja sama dengan mahasiswa lokal menggelar acara Batik x Ebru sebagai wadah untuk mempromosikan acara Muhtesem Endonezya. Acara ini dibuka dengan penampilan tari tradisional yang ditampilkan oleh mahasiswa Indonesia dan juga mahasiswa Turki.

Batik x Ebru merupakan pertukaran budaya antara Indonesia dan Turki, mahasiswa lokal dan mahasiswa internasional berkesempetan mempelajari teknik batik tradisional Indonesia sekaligus mengenal seni Ebru khas Turki. Tidak hanya itu, ada beberapa stand yang terdiri dari stand pengenalan budaya yang memperlihatkan barang-barang tradisional, stand baju-baju tradisional, dan stand baju atau kain batik yang sengaja dipamerkan dan diperbolehkan untuk dicoba.

Uniknya, Batik dan Ebru memiliki cirri khas yang sama, yaitu sama-sama melukis. Jika batik melukis melalui canting di atas kain, Ebru ialah teknik melukis di atas air. Alunan musik Indonesia dan Turki berpadu dalam satu rasa bahagia yang menggema melalui tawa pada malam itu. Acara ditutup dengan sesi foto bersama serta pesan untuk tidak lupa menghadiri malam puncak yang lebih spektakuler.

Cerita di Balik Story Of Dreamland

Muhteşem Endonezya tahun ini mengusung tema Story Of Dreamland, narasi simbolis untuk menampilkan keragaman budaya, bahasa, dan agama di Indonesia. Melalui photo booth yang menggambarkan peta Indonesia beserta penjelasannya, pengunjung diajak memahami bahwa meskipun terdiri dari ribuan pulau dan etnis, Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh. Festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan sejarah, keunikan, dan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia internasional.

Ketua panitia dalam acara Muhteşem Endonezya, Reisyaff Fiermy Cantando Abiyu, menyampaikah bahwa Indonesia milik kita Bersama. Meskipun melalui proses panjang yang tidak mudah, acara ini terselenggara dengan baik.

"Semoga dari terselenggaranya acara ini, orang Indonesia sadar bahwa negara Indonesia sangat indah dan patut diperkenalkan ke kancah dunia. Tetaplah menjadi wakil Indonesia di mana pun kita berada serta menjunjung tinggi nama baik Indonesia. Saya berharap melalui acara ini, orang luar dapat memahami bahwa mengenal budaya baru itu tidak selalu membosankan, justru sangat menyenangkan. Oleh karena itu kami kemas acara ini melalui beberapa penampilan tari tradisional yang berpadu dengan drama," ungkapnya.

Puncak Acara yang Memukau

Area acara sudah dipadati pengunjung sejak pukul 15.00 TRT, sedangkan registrasi akan dibuka pada pukul 16.00 TRT. Mereka antusias dalam memeriahkan acara malam puncak Muhteşem Endonezya tahun ini.

Sistem registrasi yang dipisah antara pengunjung Indonesia dengan pengunjung internasional menjadikan registrasi kali ini lebih terstruktur. Para pengunjung akan mendapatkan gantungan kunci berbentuk dompet yang terbuat dari kain batik sebagai hadiah serta akan mendapatkan uang mainan sebagai alat tukar untuk mengambil snack yang disediakan.

Pembukaan secara resmi dibuka tepat pada pukul 18.00 TRT, pembacaan tilawah menjadi pembuka pada acara Muhteşem Endonezya, dilanjutkan menyanyikan lagu nasional Turki dan lagu nasional Indonesia. Wakil Rektor Universitas Sakarya, Özer Köşeoğlu, meyampaikan apresiasi atas keseriusan mahasiswa Indonesia dalam menyelenggarakan festival budaya tersebut serta menekankan pentingnya budaya dalam suatu bangsa.

Momen pembukaan ditandai dengan bunyi angklung yang dimainkan Duta Besar Indonesia untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, menandai dimulai rangkaian puncak acara. Disambung dengan prolog drama berupa narasi pembuka legenda yang menceritakan tentang Arsa yang masih dalam proses pencarian dreamland hingga bertemu sang dewi dreamland.

Melalui keingintahuan Arsa tentang pulau dan sejarah Indonesia berbekal dengan buku milik kakeknya, terceritakanlah sejarah Indonesia yang diikuti oleh tarian tradisional dari berbagai daerah, seperti tari saman, silat, tari piring, tari kembang kipas, tari jejer gandrung, tari dayak, tari 4 etnis dan tarung sarung, kecak dan juga tari timur. Para penonton dari berbagai negara akan mengetahui nama tarian-tarian tersebut lewat drama yang berlangsung bergantian dengan pertunjukan.

Muhteşem Endonezya Berhasil Memikat Hati Pengunjung

Acara yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai negara ini merupakan acara yang ke-4 kali diadakan. Pada 2018 awal Indonesia dapat lebih dikenal oleh masyarakat Turki, khususnya di kota Sakarya. Muhteşem Endonezya berhasil menggetarkan hati para penonton hingga berdecak kagum, mulai dari cara memasuki area yang terstruktur, disambut dengan pameran setelah pintu gapura, nasi tumpeng yang ditaruh dalam tengah arena, serta aneka kuliner nusantara yang disajikan.

Festival ini mendapatkan perhatian luas, tidak hanya dari mahasiswa internasional tetapi juga dari pejabat Kota Sakarya, seperti Kepala Dinas Migrasi Provinsi Sakarya Ramazan Latifoğlu, Kepala Distrik Serdivan Ali Candan, Kepala Dinas Olahraga Provinsi Sakarya Cemil Boz Atandı, serta Wakil Rektor Universitas Sakarya Özer Köşeoğlu.

Dalam sambutannya, Dubes Rizal menegaskan bahwa budaya adalah jembatan sunyi yang mampu mempertemukan bangsa-bangsa tanpa batasan bahasa maupun wilayah. Ia menyoroti peran strategis diaspora pelajar sebagai motor penggerak diplomasi budaya, yang melalui kreativitas dan inisiatifnya mampu menghadirkan ruang perjumpaan antara Indonesia dan Turki. Festival semacam ini, menurutnya, bukan hanya pertunjukan seni, melainkan momentum membangun pemahaman lintas budaya dan memperkuat hubungan antarmasyarakat.

Mahasiswa asal Turki yang turut hadir, Aygül Aladı, menyampaikan bahwa keberagaman tarian Indonesia menjadi pengalaman yang sangat memikat baginya. Ia menilai bahwa keramahtamahan para panitia dan penampil menciptakan suasana yang hangat serta membuat ia merasa dekat dengan budaya Indonesia. Ia juga menyatakan ketertarikannya untuk kembali hadir pada penyelenggaraan berikutnya.

"Hal yang paling menarik ialah tari-tariannya. Kalian memiliki banyak tarian tradisional, berbeda dengan kami yang tidak memiliki tarian sebanyak tarian indonesia. Kalian juga sangat ramah dan akan saya pastikan jika nanti ada acara seperti ini lagi, saya akan hadir Kembali. I love Indonesia," pungkasnya.

Acara yang dihadiri setidaknya 900 pengunjung dari berbagai negara ini ditutup dengan parade seluruh penampil di atas panggung diiringi musik tabola-bale dan berbagai musik tradisional Indonesia. Energi penonton yang berpadu dengan para talenta menjadikan penutup malam puncak Muhtesem Endonezya terasa megah dan menggema luas. (RO/I-2)