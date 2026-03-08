AS dan Israel Susun Strategi untuk Sita Langsung Uranium Iran

Ilustrasi(Anadolu)

AMERIKA Serikat dan Israel dilaporkan tengah membahas kemungkinan pengerahan pasukan khusus ke Iran untuk mengamankan stok uranium yang diperkaya tinggi.

Opsi tersebut disebut menjadi bagian dari skenario lanjutan konflik dan telah dipertimbangkan oleh Presiden AS Donald Trump bersama para penasihat keamanan nasionalnya.

Laporan portal Axios pada Minggu (8/3) menyebutkan pembahasan tersebut melibatkan sejumlah pejabat dari kedua negara. Media itu mengutip empat sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

Baca juga : Menilik Uranium Iran yang Menjadi Misteri Terbesar Dunia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya juga disebut telah menyampaikan bahwa pasukan AS berpotensi dikirim ke Iran pada tahap berikutnya untuk mengamankan material uranium yang diperkaya.

Menurut laporan Axios yang mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, pemerintahan Trump saat ini mempertimbangkan dua skenario utama terkait penanganan uranium Iran.

Opsi pertama adalah memindahkan seluruh stok uranium yang diperkaya keluar dari wilayah Iran. Sementara opsi kedua adalah mengirim tim ahli senjata nuklir ke Iran untuk menurunkan tingkat pengayaan uranium tersebut secara langsung di lokasi.

Baca juga : AS Tuntut Iran Bongkar Fasilitas Nuklir dan Serahkan 10 Ton Uranium

Dalam skenario kedua, misi teknis tersebut kemungkinan akan melibatkan para ilmuwan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

IAEA selama ini dikenal sebagai lembaga pengawas internasional yang bertugas memantau program nuklir berbagai negara untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian nonproliferasi nuklir.

Axios juga melaporkan bahwa rencana operasi tersebut sebenarnya telah menjadi salah satu opsi yang dipresentasikan kepada Presiden Trump bahkan sebelum konflik dengan Iran pecah.

Mengutip dua sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, media itu menyebutkan bahwa skenario pengerahan pasukan khusus telah dibahas dalam tahap awal perencanaan kebijakan keamanan nasional AS.

Sejumlah pejabat pertahanan Israel juga disebut terus mengikuti perkembangan diskusi tersebut.

Seorang pejabat pertahanan Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Trump bersama para penasihatnya saat ini secara serius mempertimbangkan opsi pengerahan pasukan khusus untuk menjalankan misi terbatas di wilayah Iran guna mengamankan material nuklir yang sensitif. (Fer/I-1)