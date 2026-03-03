Selat Hormuz Ditutup? Inilah Dampak Mengerikan bagi Kilang Saudi Aramco dan Ekonomi Dunia

Headline
Dalam peta geopolitik energi global 2026, Selat Hormuz tetap menjadi titik paling kritis bagi operasional Saudi Aramco. Sebagai jalur keluar tunggal dari Teluk Persia menuju Samudra Hindia, selat ini memegang kendali atas distribusi jutaan barel minyak mentah yang diproduksi oleh Kerajaan Arab Saudi setiap harinya.
Saudi Aramco memusatkan sebagian besar fasilitas produksinya di wilayah Timur (Eastern Province). Minyak mentah dari ladang raksasa seperti Ghawar diproses di Abqaiq, kemudian dikirim ke terminal Ras Tanura. Dari titik ini, kapal-kapal tanker harus melewati Selat Hormuz untuk mencapai pasar global, terutama negara-negara industri di Asia.
|Aspek
|Selat Hormuz (Jalur Laut)
|Pipa East-West (Jalur Darat)
|Kapasitas
|~21 Juta Barel/Hari (Global)
|~5-7 Juta Barel/Hari
|Tujuan Utama
|Asia (Tiongkok, India, Jepang)
|Eropa & Domestik (via Laut Merah)
|Risiko Utama
|Blokade Militer, Ranjau Laut
|Serangan Drone, Sabotase Fisik
Saudi Aramco telah melakukan investasi besar untuk memperluas kapasitas pipa East-West guna memitigasi risiko di Selat Hormuz. Namun, jalur pipa ini memiliki keterbatasan teknis:
Pada awal Maret 2026, eskalasi konflik di kawasan menyebabkan penutupan sementara Selat Hormuz. Hal ini memicu lonjakan harga minyak mentah Brent hingga di atas USD 100 per barel dan memaksa Saudi Aramco mengalihkan beban ekspor maksimal ke jalur pipa darat, yang mengakibatkan antrean tanker di Pelabuhan Yanbu.
Kaitan antara selat dan kilang tidak hanya soal ekspor, tetapi juga operasional internal. Kilang-kilang canggih Aramco seperti SATORP dan YASREF dirancang untuk memproses jenis minyak mentah tertentu yang dialirkan melalui jaringan pipa dan tanker. Gangguan distribusi di Selat Hormuz dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasokan bahan baku (feedstock), yang pada akhirnya mengganggu produksi bahan bakar jet, diesel, dan produk petrokimia global.
Selat Hormuz tetap menjadi "titik kegagalan tunggal" (single point of failure) bagi Saudi Aramco. Walaupun strategi diversifikasi jalur pipa terus dijalankan, ketergantungan dunia pada minyak dari Teluk memastikan bahwa keamanan Selat Hormuz adalah keamanan ekonomi global. Bagi Aramco, menjaga kelancaran jalur ini bukan sekadar urusan bisnis, melainkan misi ketahanan nasional.
Jelajahi profil kilang Saudi Aramco 2026. Dari kapasitas raksasa Ras Tanura hingga integrasi petrokimia masa depan yang menopang ekonomi dunia.
CITRA satelit terbaru menunjukkan dampak serangan drone Iran ke Kilang Ras Tanura milik Saudi Aramco.
