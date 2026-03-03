Selat Hormuz Ditutup? Inilah Dampak Mengerikan bagi Kilang Saudi Aramco dan Ekonomi Dunia

Lalu lintas kapal di Selat Hormuz.(Antara/Anadolu)

Analisis Strategis: Kaitan Selat Hormuz dan Keberlangsungan Saudi Aramco 2026

Dalam peta geopolitik energi global 2026, Selat Hormuz tetap menjadi titik paling kritis bagi operasional Saudi Aramco. Sebagai jalur keluar tunggal dari Teluk Persia menuju Samudra Hindia, selat ini memegang kendali atas distribusi jutaan barel minyak mentah yang diproduksi oleh Kerajaan Arab Saudi setiap harinya.

Geografi Ketahanan Energi

Saudi Aramco memusatkan sebagian besar fasilitas produksinya di wilayah Timur (Eastern Province). Minyak mentah dari ladang raksasa seperti Ghawar diproses di Abqaiq, kemudian dikirim ke terminal Ras Tanura. Dari titik ini, kapal-kapal tanker harus melewati Selat Hormuz untuk mencapai pasar global, terutama negara-negara industri di Asia.

Aspek Selat Hormuz (Jalur Laut) Pipa East-West (Jalur Darat) Kapasitas ~21 Juta Barel/Hari (Global) ~5-7 Juta Barel/Hari Tujuan Utama Asia (Tiongkok, India, Jepang) Eropa & Domestik (via Laut Merah) Risiko Utama Blokade Militer, Ranjau Laut Serangan Drone, Sabotase Fisik

Dilema Pipa East-West (Petroline)

Saudi Aramco telah melakukan investasi besar untuk memperluas kapasitas pipa East-West guna memitigasi risiko di Selat Hormuz. Namun, jalur pipa ini memiliki keterbatasan teknis:

Kapasitas Terbatas: Meskipun telah ditingkatkan, pipa ini belum mampu menampung seluruh beban ekspor Saudi jika Selat Hormuz ditutup total.

Meskipun telah ditingkatkan, pipa ini belum mampu menampung seluruh beban ekspor Saudi jika Selat Hormuz ditutup total. Ketergantungan Infrastruktur: Pipa ini memerlukan stasiun pompa yang sangat banyak di sepanjang gurun, yang menjadikannya target empuk bagi serangan udara atau drone.

Pipa ini memerlukan stasiun pompa yang sangat banyak di sepanjang gurun, yang menjadikannya target empuk bagi serangan udara atau drone. Logistik Laut Merah: Terminal di Yanbu (ujung pipa) memiliki kapasitas sandar tanker yang lebih kecil dibandingkan dengan terminal raksasa di Ras Tanura.

Catatan Krisis 2026 Pada awal Maret 2026, eskalasi konflik di kawasan menyebabkan penutupan sementara Selat Hormuz. Hal ini memicu lonjakan harga minyak mentah Brent hingga di atas USD 100 per barel dan memaksa Saudi Aramco mengalihkan beban ekspor maksimal ke jalur pipa darat, yang mengakibatkan antrean tanker di Pelabuhan Yanbu.

Dampak pada Kilang Hilir (Downstream)

Kaitan antara selat dan kilang tidak hanya soal ekspor, tetapi juga operasional internal. Kilang-kilang canggih Aramco seperti SATORP dan YASREF dirancang untuk memproses jenis minyak mentah tertentu yang dialirkan melalui jaringan pipa dan tanker. Gangguan distribusi di Selat Hormuz dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasokan bahan baku (feedstock), yang pada akhirnya mengganggu produksi bahan bakar jet, diesel, dan produk petrokimia global.

Kesimpulan

Selat Hormuz tetap menjadi "titik kegagalan tunggal" (single point of failure) bagi Saudi Aramco. Walaupun strategi diversifikasi jalur pipa terus dijalankan, ketergantungan dunia pada minyak dari Teluk memastikan bahwa keamanan Selat Hormuz adalah keamanan ekonomi global. Bagi Aramco, menjaga kelancaran jalur ini bukan sekadar urusan bisnis, melainkan misi ketahanan nasional.