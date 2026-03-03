Rekaman Sidang Epstein Dirilis: Hillary Clinton Ngamuk Foto Bocor, Bill Ungkap Obrolan Golf dengan Trump

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PENGAWASAN DPR AS resmi merilis rekaman video deposisi mantan pasangan nomor satu Amerika Serikat, Bill dan Hillary Clinton, terkait penyelidikan mendiang predator seksual Jeffrey Epstein. Rekaman berdurasi sembilan jam tersebut mengungkap ketegangan diplomatik, bantahan keterlibatan, hingga drama kebocoran foto di ruang sidang.
Hillary Clinton nyaris meninggalkan ruangan setelah mengetahui sebuah foto dirinya saat deposisi bocor ke publik. Foto tersebut diketahui diunggah seorang pemengaruh (influencer) konservatif setelah dibagikan anggota Kongres dari Partai Republik, Lauren Boebert.
Ketegangan memuncak saat pengacara Hillary menginformasikan adanya kebocoran foto tersebut. Hillary yang tampak geram memukul meja dan mengancam akan menghentikan kesaksiannya.
"Saya selesai dengan ini. Jika kalian melakukan hal itu, saya selesai," tegas mantan Sekretaris Negara AS tersebut. "Kalian bisa menahan saya karena penghinaan terhadap pengadilan dari sekarang sampai kapan pun."
Sidang sempat dihentikan sementara sebelum akhirnya dilanjutkan setelah tim hukum Clinton mengecam tindakan komite yang dianggap tidak profesional dan tidak adil, mengingat permintaan mereka untuk sidang terbuka sebelumnya ditolak.
Dalam sesi tanya jawab, Lauren Boebert sempat menyinggung teori konspirasi "Pizzagate" yang telah lama dibantah. Hillary menanggapi hal tersebut dengan nada tidak percaya.
"Pizzagate sepenuhnya dibuat-buat. Itu adalah tuduhan keterlaluan yang akhirnya merugikan banyak orang. Saya tidak percaya Anda bahkan menyinggungnya," jawab Hillary.
Selain itu, Hillary juga menanggapi pertanyaan mengenai deklasifikasi file UFO. Ia menyatakan dukungannya agar pemerintah merilis informasi apa pun yang layak diungkapkan kepada publik, sejalan dengan arahan Presiden Donald Trump baru-baru ini.
Di ruangan terpisah, Bill Clinton ditanya mengenai hubungan antara Donald Trump dan Jeffrey Epstein. Bill mengenang sebuah percakapan dengan Trump di lapangan golf sekitar tahun 2002 atau 2003.
Menurut Bill, saat itu Trump bercerita ia dan Epstein pernah berteman dekat sebelum akhirnya berselisih karena urusan bisnis properti. "[Trump] tidak pernah mengatakan apa pun kepada saya yang membuat saya berpikir dia terlibat dalam sesuatu yang tidak pantas... Dia hanya berkata: 'Kami berteman dan kemudian kami berselisih karena kesepakatan tanah. Itu saja,'" ungkap Bill Clinton.
Bill juga dimintai keterangan mengenai foto lama dari berkas Departemen Kehakiman yang menunjukkan dirinya sedang bersantai di bak mandi air panas (hot tub). Bill menduga foto itu diambil di Brunei saat ia menginap di sebuah hotel atas saran Sultan Brunei usai perjalanan panjang di Asia.
Ia menegaskan tidak mengenal sosok yang wajahnya disamarkan dalam foto tersebut dan membantah adanya aktivitas seksual pada malam itu. Bill mengakhiri kesaksiannya dengan menyatakan harapan penyelidikan ini dapat mencegah kasus serupa terjadi di masa depan, sembari menegaskan bahwa hubungannya dengan Epstein telah berakhir bertahun-tahun sebelum kejahatannya terungkap. (BBC/Z-2)
Howard Lutnick setuju memberikan kesaksian sukarela terkait skandal Jeffrey Epstein setelah dokumen pengadilan mengungkap kunjungannya ke pulau pribadi sang predator seks.
Dalam kesaksian terbaru, Bill Clinton membantah keterlibatan dalam skandal Jeffrey Epstein. Hillary Clinton sempat emosi dan ancam hentikan deposisi.
Hillary Clinton menegaskan di depan Kongres hubungan suaminya dengan Jeffrey Epstein berakhir bertahun-tahun sebelum skandal kriminal mencuat.
Hillary Clinton membantah terlibat dalam skandal Jeffrey Epstein saat bersaksi di depan Kongres AS. Ia menantang Donald Trump untuk melakukan hal yang sama.
Dokumen terbaru Departemen Kehakiman AS mengungkap kedekatan Bill Clinton dengan Jeffrey Epstein dan peran Ghislaine Maxwell sebagai 'makelar' sosial.
Putri Eugenie resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai pelindung Anti-Slavery International. Keputusan ini muncul di tengah mencuatnya dokumen baru Jeffrey Epstein.
Komite Pengawas DPR AS resmi mengeluarkan somasi (subpoena) terhadap Jaksa Agung Pam Bondi terkait dugaan penutupan informasi dalam skandal Jeffrey Epstein.
Howard Lutnick setuju memberikan kesaksian sukarela terkait skandal Jeffrey Epstein setelah dokumen pengadilan mengungkap kunjungannya ke pulau pribadi sang predator seks.
Andrew Mountbatten-Windsor resmi mengakhiri kontrak sewa East Lodge di tengah pengawasan ketat terhadap aset Crown Estate dan skandal Jeffrey Epstein.
Dalam kesaksian terbaru, Bill Clinton membantah keterlibatan dalam skandal Jeffrey Epstein. Hillary Clinton sempat emosi dan ancam hentikan deposisi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved