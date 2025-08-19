Penemuan Fosil Baru di Ethiopia, Spesies Manusia Purba Misterius

Fosil Gigi.(Freepik)

PARA ilmuwan menemukan 13 fosil gigi berusia sekitar 2,6 juta tahun di Ledi-Geraru, Ethiopia. Sebanyak 10 di antaranya diyakini berasal dari spesies Australopithecus yang belum pernah dikenal sebelumnya. Fosil ini berbeda dari Australopithecus afarensis (Lucy) maupun Australopithecus garhi yang sebelumnya ditemukan di wilayah sama, sehingga untuk sementara dinamai Ledi-Geraru Australopithecus.

Menariknya, tim peneliti juga menemukan tiga gigi dari genus Homo, berusia 2,59-2,78 juta tahun. Temuan ini kemungkinan berkaitan dengan fosil rahang berumur 2,8 juta tahun dari lokasi serupa, yang dikenal sebagai spesimen Homo tertua.

Namun, penetapan resmi spesies masih ditunda karena fosil gigi tersebut belum menunjukkan ciri anatomi khas.

Menurut Frances Forrest, arkeolog dari Fairfield University, pada masa itu Ledi-Geraru merupakan padang rumput kering terbuka yang menyediakan sumber daya melimpah, sungai, tumbuhan, hingga hewan besar, sehingga cocok dihuni baik oleh Australopithecus maupun Homo awal.

Usia fosil ditentukan dengan analisis lapisan abu vulkanik. Kini, penelitian berfokus pada komposisi kimia email gigi untuk melacak pola makan kedua genus. Hasilnya diharapkan bisa menjawab apakah keduanya mengonsumsi makanan serupa dan bersaing dalam ekologi purba mereka.

Temuan penting ini dipublikasikan di jurnal Nature pada 13 Agustus 2025. (Live Science/Z-10