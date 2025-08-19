Headline
Daftar Lengkap Nama Negara di 5 Benua Beserta Ibu Kotanya

Wisnu Arto Subari
19/8/2025 09:09
Daftar Lengkap Nama Negara di 5 Benua Beserta Ibu Kotanya
Ilustrasi.(Freepik)

Mengetahui nama negara dan ibu kotanya sangat penting untuk memahami geografi dunia. Artikel ini menyajikan daftar lengkap nama negara di lima benua yang berpenghuni: Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia.

Informasi ini disusun secara sederhana agar mudah dipahami, cocok untuk pelajar atau siapa saja yang ingin belajar tentang negara-negara di dunia.

1. Nama Negara di Benua Asia

Asia adalah benua terbesar di dunia dengan banyak negara yang memiliki budaya beragam. Berikut daftar nama negara di Asia beserta ibu kotanya:

  1. Afghanistan - Kabul
  2. Arab Saudi - Riyadh
  3. Armenia - Yerevan
  4. Azerbaijan - Baku
  5. Bahrain - Manama
  6. Bangladesh - Dhaka
  7. Bhutan - Thimphu
  8. Brunei - Bandar Seri Begawan
  9. Filipina - Manila
  10. Georgia - Tbilisi
  11. Hong Kong (Wilayah Administratif Khusus Tiongkok) - Hong Kong
  12. India - New Delhi
  13. Indonesia - Jakarta
  14. Irak - Bagdad
  15. Iran - Teheran
  16. Israel - Yerusalem
  17. Jepang - Tokyo
  18. Jordania - Amman
  19. Kamboja - Phnom Penh
  20. Kazakhstan - Astana
  21. Korea Selatan - Seoul
  22. Korea Utara - Pyongyang
  23. Kuwait - Kota Kuwait
  24. Kirgistan - Bishkek
  25. Laos - Vientiane
  26. Lebanon - Beirut
  27. Makau (Wilayah Administratif Khusus Tiongkok) - Makau
  28. Malaysia - Kuala Lumpur
  29. Maldives - Malé
  30. Mongolia - Ulaanbaatar
  31. Myanmar - Naypyidaw
  32. Nepal - Kathmandu
  33. Oman - Muscat
  34. Pakistan - Islamabad
  35. Palestina - Ramallah
  36. Qatar - Doha
  37. Rusia (bagian Asia) - Moskwa
  38. Singapura - Singapura
  39. Sri Lanka - Colombo
  40. Suriah - Damaskus
  41. Taiwan - Taipei
  42. Tajikistan - Dushanbe
  43. Thailand - Bangkok
  44. Timor Leste - Dili
  45. Tiongkok - Beijing
  46. Turki (bagian Asia) - Ankara
  47. Turkmenistan - Ashgabat
  48. Uni Emirat Arab - Abu Dhabi
  49. Uzbekistan - Tashkent
  50. Vietnam - Hanoi
  51. Yaman - Sana'a

2. Nama Negara di Benua Afrika

Afrika dikenal dengan keanekaragaman budaya dan alamnya. Berikut adalah daftar nama negara di Afrika beserta ibu kotanya:

  1. Aljazair - Algiers
  2. Angola - Luanda
  3. Benin - Porto-Novo
  4. Botswana - Gaborone
  5. Burkina Faso - Ouagadougou
  6. Burundi - Gitega
  7. Chad - N'Djamena
  8. Comoros - Moroni
  9. Djibouti - Djibouti
  10. Eritrea - Asmara
  11. Eswatini - Mbabane
  12. Ethiopia - Addis Ababa
  13. Gabon - Libreville
  14. Gambia - Banjul
  15. Ghana - Accra
  16. Guinea - Conakry
  17. Guinea Bissau - Bissau
  18. Guinea Khatulistiwa - Malabo
  19. Kamerun - Yaoundé
  20. Kenya - Nairobi
  21. Lesotho - Maseru
  22. Liberia - Monrovia
  23. Libya - Tripoli
  24. Madagaskar - Antananarivo
  25. Malawi - Lilongwe
  26. Mali - Bamako
  27. Maroko - Rabat
  28. Mauritania - Nouakchott
  29. Mauritius - Port Louis
  30. Mozambik - Maputo
  31. Namibia - Windhoek
  32. Niger - Niamey
  33. Nigeria - Abuja
  34. Pantai Gading - Yamoussoukro
  35. Republik Afrika Tengah - Bangui
  36. Republik Demokratik Kongo - Kinshasa
  37. Republik Kongo - Brazzaville
  38. Rwanda - Kigali
  39. Sao Tome dan Principe - São Tomé
  40. Senegal - Dakar
  41. Seychelles - Victoria
  42. Sierra Leone - Freetown
  43. Somalia - Mogadishu
  44. Sudan - Khartoum
  45. Sudan Selatan - Juba
  46. Tanzania - Dodoma
  47. Togo - Lomé
  48. Tunisia - Tunis
  49. Uganda - Kampala
  50. Zambia - Lusaka
  51. Zimbabwe - Harare

3. Nama Negara di Benua Eropa

Eropa memiliki banyak negara dengan sejarah panjang. Berikut daftar nama negara di Eropa beserta ibu kotanya:

  1. Albania - Tirana
  2. Andorra - Andorra la Vella
  3. Austria - Wina
  4. Belanda - Amsterdam
  5. Belarus - Minsk
  6. Belgia - Brussels
  7. Bosnia dan Herzegovina - Sarajevo
  8. Bulgaria - Sofia
  9. Kroasia - Zagreb
  10. Cyprus - Nicosia
  11. Republik Ceko - Praha
  12. Denmark - Kopenhagen
  13. Estonia - Tallinn
  14. Finlandia - Helsinki
  15. Perancis - Paris
  16. Jerman - Berlin
  17. Yunani - Athena
  18. Hungaria - Budapest
  19. Islandia - Reykjavik
  20. Irlandia - Dublin
  21. Italia - Roma
  22. Kosovo - Pristina
  23. Latvia - Riga
  24. Liechtenstein - Vaduz
  25. Lituania - Vilnius
  26. Luksemburg - Luksemburg
  27. Malta - Valletta
  28. Moldova - Chișinău
  29. Monako - Monako
  30. Montenegro - Podgorica
  31. Norwegia - Oslo
  32. Polandia - Warsawa
  33. Portugal - Lisboa
  34. Rumania - Bukarest
  35. Rusia (bagian Eropa) - Moskwa
  36. San Marino - San Marino
  37. Serbia - Beograd
  38. Slovakia - Bratislava
  39. Slovenia - Ljubljana
  40. Spanyol - Madrid
  41. Swedia - Stockholm
  42. Swiss - Bern
  43. Turki (bagian Eropa) - Ankara
  44. Ukraina - Kyiv
  45. Inggris - London

4. Nama Negara di Benua Amerika

Benua Amerika terdiri dari Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Berikut daftar nama negara di Amerika beserta ibu kotanya:

  1. Amerika Serikat - Washington, D.C.
  2. Antigua dan Barbuda - St. John's
  3. Argentina - Buenos Aires
  4. Bahama - Nassau
  5. Barbados - Bridgetown
  6. Belize - Belmopan
  7. Bolivia - La Paz
  8. Brasil - Brasília
  9. Chili - Santiago
  10. Dominika - Roseau
  11. Republik Dominika - Santo Domingo
  12. Ekuador - Quito
  13. El Salvador - San Salvador
  14. Grenada - St. George's
  15. Guatemala - Kota Guatemala
  16. Guyana - Georgetown
  17. Haiti - Port-au-Prince
  18. Honduras - Tegucigalpa
  19. Jamaika - Kingston
  20. Kanada - Ottawa
  21. Kolombia - Bogotá
  22. Kosta Rika - San José
  23. Kuba - Havana
  24. Meksiko - Kota Meksiko
  25. Nikaragua - Managua
  26. Panama - Kota Panama
  27. Paraguay - Asunción
  28. Peru - Lima
  29. St. Kitts dan Nevis - Basseterre
  30. St. Lucia - Castries
  31. St. Vincent dan Grenadines - Kingstown
  32. Suriname - Paramaribo
  33. Trinidad dan Tobago - Port of Spain
  34. Uruguay - Montevideo
  35. Venezuela - Caracas

5. Nama Negara di Benua Australia

Benua Australia memiliki jumlah negara yang lebih sedikit dibandingkan benua lain. Berikut daftar nama negara di Australia beserta ibu kotanya:

  1. Australia - Canberra
  2. Fiji - Suva
  3. Kiribati - Tarawa Selatan
  4. Kepulauan Marshall - Majuro
  5. Mikronesia - Palikir
  6. Nauru - Yaren
  7. Selandia Baru - Wellington
  8. Palau - Ngerulmud
  9. Papua Nugini - Port Moresby
  10. Samoa - Apia
  11. Kepulauan Solomon - Honiara
  12. Tonga - Nuku'alofa
  13. Tuvalu - Funafuti
  14. Vanuatu - Port Vila

Kesimpulan

Daftar nama negara dan ibu kotanya di atas mencakup lima benua yang berpenghuni. Informasi ini berguna untuk pelajar, traveler, atau siapa saja yang ingin menambah pengetahuan tentang dunia.



Editor : Wisnu Arto Subari
