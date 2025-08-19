Daftar Lengkap Nama Negara di 5 Benua Beserta Ibu Kotanya

Ilustrasi.(Freepik)

Mengetahui nama negara dan ibu kotanya sangat penting untuk memahami geografi dunia. Artikel ini menyajikan daftar lengkap nama negara di lima benua yang berpenghuni: Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia.

Informasi ini disusun secara sederhana agar mudah dipahami, cocok untuk pelajar atau siapa saja yang ingin belajar tentang negara-negara di dunia.

1. Nama Negara di Benua Asia

Asia adalah benua terbesar di dunia dengan banyak negara yang memiliki budaya beragam. Berikut daftar nama negara di Asia beserta ibu kotanya:

Afghanistan - Kabul Arab Saudi - Riyadh Armenia - Yerevan Azerbaijan - Baku Bahrain - Manama Bangladesh - Dhaka Bhutan - Thimphu Brunei - Bandar Seri Begawan Filipina - Manila Georgia - Tbilisi Hong Kong (Wilayah Administratif Khusus Tiongkok) - Hong Kong India - New Delhi Indonesia - Jakarta Irak - Bagdad Iran - Teheran Israel - Yerusalem Jepang - Tokyo Jordania - Amman Kamboja - Phnom Penh Kazakhstan - Astana Korea Selatan - Seoul Korea Utara - Pyongyang Kuwait - Kota Kuwait Kirgistan - Bishkek Laos - Vientiane Lebanon - Beirut Makau (Wilayah Administratif Khusus Tiongkok) - Makau Malaysia - Kuala Lumpur Maldives - Malé Mongolia - Ulaanbaatar Myanmar - Naypyidaw Nepal - Kathmandu Oman - Muscat Pakistan - Islamabad Palestina - Ramallah Qatar - Doha Rusia (bagian Asia) - Moskwa Singapura - Singapura Sri Lanka - Colombo Suriah - Damaskus Taiwan - Taipei Tajikistan - Dushanbe Thailand - Bangkok Timor Leste - Dili Tiongkok - Beijing Turki (bagian Asia) - Ankara Turkmenistan - Ashgabat Uni Emirat Arab - Abu Dhabi Uzbekistan - Tashkent Vietnam - Hanoi Yaman - Sana'a

2. Nama Negara di Benua Afrika

Afrika dikenal dengan keanekaragaman budaya dan alamnya. Berikut adalah daftar nama negara di Afrika beserta ibu kotanya:

Aljazair - Algiers Angola - Luanda Benin - Porto-Novo Botswana - Gaborone Burkina Faso - Ouagadougou Burundi - Gitega Chad - N'Djamena Comoros - Moroni Djibouti - Djibouti Eritrea - Asmara Eswatini - Mbabane Ethiopia - Addis Ababa Gabon - Libreville Gambia - Banjul Ghana - Accra Guinea - Conakry Guinea Bissau - Bissau Guinea Khatulistiwa - Malabo Kamerun - Yaoundé Kenya - Nairobi Lesotho - Maseru Liberia - Monrovia Libya - Tripoli Madagaskar - Antananarivo Malawi - Lilongwe Mali - Bamako Maroko - Rabat Mauritania - Nouakchott Mauritius - Port Louis Mozambik - Maputo Namibia - Windhoek Niger - Niamey Nigeria - Abuja Pantai Gading - Yamoussoukro Republik Afrika Tengah - Bangui Republik Demokratik Kongo - Kinshasa Republik Kongo - Brazzaville Rwanda - Kigali Sao Tome dan Principe - São Tomé Senegal - Dakar Seychelles - Victoria Sierra Leone - Freetown Somalia - Mogadishu Sudan - Khartoum Sudan Selatan - Juba Tanzania - Dodoma Togo - Lomé Tunisia - Tunis Uganda - Kampala Zambia - Lusaka Zimbabwe - Harare

3. Nama Negara di Benua Eropa

Eropa memiliki banyak negara dengan sejarah panjang. Berikut daftar nama negara di Eropa beserta ibu kotanya:

Albania - Tirana Andorra - Andorra la Vella Austria - Wina Belanda - Amsterdam Belarus - Minsk Belgia - Brussels Bosnia dan Herzegovina - Sarajevo Bulgaria - Sofia Kroasia - Zagreb Cyprus - Nicosia Republik Ceko - Praha Denmark - Kopenhagen Estonia - Tallinn Finlandia - Helsinki Perancis - Paris Jerman - Berlin Yunani - Athena Hungaria - Budapest Islandia - Reykjavik Irlandia - Dublin Italia - Roma Kosovo - Pristina Latvia - Riga Liechtenstein - Vaduz Lituania - Vilnius Luksemburg - Luksemburg Malta - Valletta Moldova - Chișinău Monako - Monako Montenegro - Podgorica Norwegia - Oslo Polandia - Warsawa Portugal - Lisboa Rumania - Bukarest Rusia (bagian Eropa) - Moskwa San Marino - San Marino Serbia - Beograd Slovakia - Bratislava Slovenia - Ljubljana Spanyol - Madrid Swedia - Stockholm Swiss - Bern Turki (bagian Eropa) - Ankara Ukraina - Kyiv Inggris - London

4. Nama Negara di Benua Amerika

Benua Amerika terdiri dari Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Berikut daftar nama negara di Amerika beserta ibu kotanya:

Amerika Serikat - Washington, D.C. Antigua dan Barbuda - St. John's Argentina - Buenos Aires Bahama - Nassau Barbados - Bridgetown Belize - Belmopan Bolivia - La Paz Brasil - Brasília Chili - Santiago Dominika - Roseau Republik Dominika - Santo Domingo Ekuador - Quito El Salvador - San Salvador Grenada - St. George's Guatemala - Kota Guatemala Guyana - Georgetown Haiti - Port-au-Prince Honduras - Tegucigalpa Jamaika - Kingston Kanada - Ottawa Kolombia - Bogotá Kosta Rika - San José Kuba - Havana Meksiko - Kota Meksiko Nikaragua - Managua Panama - Kota Panama Paraguay - Asunción Peru - Lima St. Kitts dan Nevis - Basseterre St. Lucia - Castries St. Vincent dan Grenadines - Kingstown Suriname - Paramaribo Trinidad dan Tobago - Port of Spain Uruguay - Montevideo Venezuela - Caracas

5. Nama Negara di Benua Australia

Benua Australia memiliki jumlah negara yang lebih sedikit dibandingkan benua lain. Berikut daftar nama negara di Australia beserta ibu kotanya:

Australia - Canberra Fiji - Suva Kiribati - Tarawa Selatan Kepulauan Marshall - Majuro Mikronesia - Palikir Nauru - Yaren Selandia Baru - Wellington Palau - Ngerulmud Papua Nugini - Port Moresby Samoa - Apia Kepulauan Solomon - Honiara Tonga - Nuku'alofa Tuvalu - Funafuti Vanuatu - Port Vila

Kesimpulan

Daftar nama negara dan ibu kotanya di atas mencakup lima benua yang berpenghuni. Informasi ini berguna untuk pelajar, traveler, atau siapa saja yang ingin menambah pengetahuan tentang dunia.