Daftar Lengkap Nama Negara di 5 Benua Beserta Ibu Kotanya

Ilustrasi.(Freepik)
Mengetahui
dan ibu kotanya sangat penting untuk memahami geografi dunia. Artikel ini menyajikan daftar lengkap nama negara di lima benua yang berpenghuni: Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. nama negara
Informasi ini disusun secara sederhana agar mudah dipahami, cocok untuk pelajar atau siapa saja yang ingin belajar tentang negara-
negara di dunia. 1. Nama Negara di Benua Asia
Asia adalah benua terbesar di dunia dengan banyak negara yang memiliki budaya beragam. Berikut
daftar nama negara di Asia beserta ibu kotanya:
Afghanistan - Kabul
Arab Saudi - Riyadh
Armenia - Yerevan
Azerbaijan - Baku
Bahrain - Manama
Bangladesh - Dhaka
Bhutan - Thimphu
Brunei - Bandar Seri Begawan
Filipina - Manila
Georgia - Tbilisi
Hong Kong (Wilayah Administratif Khusus Tiongkok) - Hong Kong
India - New Delhi
Indonesia - Jakarta
Irak - Bagdad
Iran - Teheran
Israel - Yerusalem
Jepang - Tokyo
Jordania - Amman
Kamboja - Phnom Penh
Kazakhstan - Astana
Korea Selatan - Seoul
Korea Utara - Pyongyang
Kuwait - Kota Kuwait
Kirgistan - Bishkek
Laos - Vientiane
Lebanon - Beirut
Makau (Wilayah Administratif Khusus Tiongkok) - Makau
Malaysia - Kuala Lumpur
Maldives - Malé
Mongolia - Ulaanbaatar
Myanmar - Naypyidaw
Nepal - Kathmandu
Oman - Muscat
Pakistan - Islamabad
Palestina - Ramallah
Qatar - Doha
Rusia (bagian Asia) - Moskwa
Singapura - Singapura
Sri Lanka - Colombo
Suriah - Damaskus
Taiwan - Taipei
Tajikistan - Dushanbe
Thailand - Bangkok
Timor Leste - Dili
Tiongkok - Beijing
Turki (bagian Asia) - Ankara
Turkmenistan - Ashgabat
Uni Emirat Arab - Abu Dhabi
Uzbekistan - Tashkent
Vietnam - Hanoi
Yaman - Sana'a
2. Nama Negara di Benua Afrika
Afrika dikenal dengan keanekaragaman budaya dan alamnya. Berikut adalah daftar
nama negara di Afrika beserta ibu kotanya:
Aljazair - Algiers
Angola - Luanda
Benin - Porto-Novo
Botswana - Gaborone
Burkina Faso - Ouagadougou
Burundi - Gitega
Chad - N'Djamena
Comoros - Moroni
Djibouti - Djibouti
Eritrea - Asmara
Eswatini - Mbabane
Ethiopia - Addis Ababa
Gabon - Libreville
Gambia - Banjul
Ghana - Accra
Guinea - Conakry
Guinea Bissau - Bissau
Guinea Khatulistiwa - Malabo
Kamerun - Yaoundé
Kenya - Nairobi
Lesotho - Maseru
Liberia - Monrovia
Libya - Tripoli
Madagaskar - Antananarivo
Malawi - Lilongwe
Mali - Bamako
Maroko - Rabat
Mauritania - Nouakchott
Mauritius - Port Louis
Mozambik - Maputo
Namibia - Windhoek
Niger - Niamey
Nigeria - Abuja
Pantai Gading - Yamoussoukro
Republik Afrika Tengah - Bangui
Republik Demokratik Kongo - Kinshasa
Republik Kongo - Brazzaville
Rwanda - Kigali
Sao Tome dan Principe - São Tomé
Senegal - Dakar
Seychelles - Victoria
Sierra Leone - Freetown
Somalia - Mogadishu
Sudan - Khartoum
Sudan Selatan - Juba
Tanzania - Dodoma
Togo - Lomé
Tunisia - Tunis
Uganda - Kampala
Zambia - Lusaka
Zimbabwe - Harare
3. Nama Negara di Benua Eropa
Eropa memiliki banyak negara dengan sejarah panjang. Berikut daftar nama negara di Eropa beserta ibu kotanya:
Albania - Tirana
Andorra - Andorra la Vella
Austria - Wina
Belanda - Amsterdam
Belarus - Minsk
Belgia - Brussels
Bosnia dan Herzegovina - Sarajevo
Bulgaria - Sofia
Kroasia - Zagreb
Cyprus - Nicosia
Republik Ceko - Praha
Denmark - Kopenhagen
Estonia - Tallinn
Finlandia - Helsinki
Perancis - Paris
Jerman - Berlin
Yunani - Athena
Hungaria - Budapest
Islandia - Reykjavik
Irlandia - Dublin
Italia - Roma
Kosovo - Pristina
Latvia - Riga
Liechtenstein - Vaduz
Lituania - Vilnius
Luksemburg - Luksemburg
Malta - Valletta
Moldova - Chișinău
Monako - Monako
Montenegro - Podgorica
Norwegia - Oslo
Polandia - Warsawa
Portugal - Lisboa
Rumania - Bukarest
Rusia (bagian Eropa) - Moskwa
San Marino - San Marino
Serbia - Beograd
Slovakia - Bratislava
Slovenia - Ljubljana
Spanyol - Madrid
Swedia - Stockholm
Swiss - Bern
Turki (bagian Eropa) - Ankara
Ukraina - Kyiv
Inggris - London
4. Nama Negara di Benua Amerika
Benua Amerika terdiri dari Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Berikut daftar nama negara di Amerika beserta ibu kotanya:
Amerika Serikat - Washington, D.C.
Antigua dan Barbuda - St. John's
Argentina - Buenos Aires
Bahama - Nassau
Barbados - Bridgetown
Belize - Belmopan
Bolivia - La Paz
Brasil - Brasília
Chili - Santiago
Dominika - Roseau
Republik Dominika - Santo Domingo
Ekuador - Quito
El Salvador - San Salvador
Grenada - St. George's
Guatemala - Kota Guatemala
Guyana - Georgetown
Haiti - Port-au-Prince
Honduras - Tegucigalpa
Jamaika - Kingston
Kanada - Ottawa
Kolombia - Bogotá
Kosta Rika - San José
Kuba - Havana
Meksiko - Kota Meksiko
Nikaragua - Managua
Panama - Kota Panama
Paraguay - Asunción
Peru - Lima
St. Kitts dan Nevis - Basseterre
St. Lucia - Castries
St. Vincent dan Grenadines - Kingstown
Suriname - Paramaribo
Trinidad dan Tobago - Port of Spain
Uruguay - Montevideo
Venezuela - Caracas
5. Nama Negara di Benua Australia
Benua Australia memiliki jumlah negara yang lebih sedikit dibandingkan benua lain. Berikut daftar nama negara di Australia beserta ibu kotanya:
Australia - Canberra
Fiji - Suva
Kiribati - Tarawa Selatan
Kepulauan Marshall - Majuro
Mikronesia - Palikir
Nauru - Yaren
Selandia Baru - Wellington
Palau - Ngerulmud
Papua Nugini - Port Moresby
Samoa - Apia
Kepulauan Solomon - Honiara
Tonga - Nuku'alofa
Tuvalu - Funafuti
Vanuatu - Port Vila
Kesimpulan
Daftar
nama negara dan ibu kotanya di atas mencakup lima benua yang berpenghuni. Informasi ini berguna untuk pelajar, traveler, atau siapa saja yang ingin menambah pengetahuan tentang dunia.