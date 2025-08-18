Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

Daftar Lengkap Nama-Nama Negara di Dunia Berdasarkan Benua dengan Nomor Urut

Wisnu Arto Subari
18/8/2025 22:24
Ilustrasi.(Freepik)

Ingin tahu nama-nama negara di seluruh dunia? Artikel ini menyajikan daftar lengkap 195 negara berdaulat, diurutkan berdasarkan benua dan diberi nomor untuk memudahkan Anda.

Informasi ini cocok untuk pelajar, traveler, atau siapa saja yang ingin mengenal dunia lebih baik. Yuk, simak daftar nama nama negara berikut!

1. Nama Nama Negara di Benua Asia

Asia adalah benua terbesar dengan jumlah negara terbanyak. Berikut daftar nama nama negara di Asia dengan nomor urut:

  1. Afganistan
  2. Arab Saudi
  3. Armenia
  4. Azerbaijan
  5. Bahrain
  6. Bangladesh
  7. Bhutan
  8. Brunei Darussalam
  9. Filipina
  10. Georgia
  11. Hongkong (Daerah Administratif Khusus China)
  12. India
  13. Indonesia
  14. Irak
  15. Iran
  16. Israel
  17. Jepang
  18. Jordania
  19. Kamboja
  20. Kazakhstan
  21. Korea Selatan
  22. Korea Utara
  23. Kuwait
  24. Kirgizstan
  25. Laos
  26. Lebanon
  27. Makau (Daerah Administratif Khusus China)
  28. Malaysia
  29. Maladewa
  30. Mongolia
  31. Myanmar
  32. Nepal
  33. Oman
  34. Pakistan
  35. Palestina (Negara Pengamat)
  36. Qatar
  37. Rusia (sebagian di Eropa)
  38. Singapura
  39. Sri Lanka
  40. Suriah
  41. Taiwan
  42. Tajikistan
  43. Thailand
  44. Timor Leste
  45. Turki (sebagian di Eropa)
  46. Turkmenistan
  47. Uni Emirat Arab
  48. Uzbekistan
  49. Vietnam
  50. Yaman

Total: 48 negara di Asia (termasuk Hongkong dan Makau sebagai wilayah administrasi khusus).

2. Nama Nama Negara di Benua Afrika

Afrika memiliki keragaman budaya dan alam yang luar biasa. Berikut daftar nama nama negara di Afrika dengan nomor urut:

  1. Afrika Selatan
  2. Aljazair
  3. Angola
  4. Benin
  5. Botswana
  6. Burkina Faso
  7. Burundi
  8. Chad
  9. Djibouti
  10. Eritrea
  11. Eswatini
  12. Ethiopia
  13. Gabon
  14. Gambia
  15. Ghana
  16. Guinea
  17. Guinea Bissau
  18. Guinea Khatulistiwa
  19. Kamerun
  20. Kenya
  21. Komoro
  22. Republik Kongo
  23. Republik Demokratik Kongo
  24. Lesotho
  25. Liberia
  26. Libya
  27. Madagaskar
  28. Malawi
  29. Mali
  30. Maroko
  31. Mauritania
  32. Mauritius
  33. Mozambik
  34. Namibia
  35. Niger
  36. Nigeria
  37. Rwanda
  38. Sao Tome dan Principe
  39. Senegal
  40. Seychelles
  41. Sierra Leone
  42. Somalia
  43. Sudan
  44. Sudan Selatan
  45. Tanjung Verde
  46. Togo
  47. Tunisia
  48. Uganda
  49. Zambia
  50. Zimbabwe

Total: 54 negara di Afrika.

3. Nama Nama Negara di Benua Eropa

Eropa dikenal dengan sejarah dan budayanya yang kaya. Berikut daftar nama nama negara di Eropa dengan nomor urut:

  1. Albania
  2. Andorra
  3. Armenia (sebagian di Asia)
  4. Austria
  5. Azerbaijan (sebagian di Asia)
  6. Belanda
  7. Belarus
  8. Belgia
  9. Bosnia dan Herzegovina
  10. Bulgaria
  11. Kroasia
  12. Siprus
  13. Ceko
  14. Denmark
  15. Estonia
  16. Finlandia
  17. Perancis
  18. Georgia (sebagian di Asia)
  19. Jerman
  20. Yunani
  21. Hongaria
  22. Islandia
  23. Irlandia
  24. Italia
  25. Kazakhstan (sebagian di Asia)
  26. Kosovo (pengakuan terbatas)
  27. Latvia
  28. Liechtenstein
  29. Lituania
  30. Luksemburg
  31. Makedonia Utara
  32. Malta
  33. Moldova
  34. Monako
  35. Montenegro
  36. Norwegia
  37. Polandia
  38. Portugal
  39. Rumania
  40. Rusia (sebagian di Asia)
  41. San Marino
  42. Serbia
  43. Slovakia
  44. Slovenia
  45. Spanyol
  46. Swedia
  47. Swiss
  48. Turki (sebagian di Asia)
  49. Ukraina
  50. Inggris (Britania Raya)
  51. Vatikan (Negara Pengamat)

Total: 44 negara di Eropa (termasuk negara dengan pengakuan terbatas seperti Kosovo).

4. Nama Nama Negara di Benua Amerika

Benua Amerika mencakup Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Berikut daftar nama nama negara di Amerika dengan nomor urut:

Amerika Utara dan Tengah

  1. Amerika Serikat
  2. Antigua dan Barbuda
  3. Bahama
  4. Barbados
  5. Belize
  6. Kanada
  7. Kosta Rika
  8. Kuba
  9. Dominika
  10. Republik Dominika
  11. El Salvador
  12. Grenada
  13. Guatemala
  14. Haiti
  15. Honduras
  16. Jamaika
  17. Meksiko
  18. Nikaragua
  19. Panama
  20. Saint Kitts dan Nevis
  21. Saint Lucia
  22. Saint Vincent dan Grenadines

Amerika Selatan

  1. Argentina
  2. Bolivia
  3. Brasil
  4. Chili
  5. Ekuador
  6. Guyana
  7. Kolombia
  8. Paraguay
  9. Peru
  10. Suriname
  11. Uruguay
  12. Venezuela

Total: 35 negara di Amerika.

5. Nama Nama Negara di Benua Australia dan Oseania

Australia dan Oseania terdiri dari negara-negara kepulauan yang indah. Berikut daftar nama nama negara dengan nomor urut:

  1. Australia
  2. Fiji
  3. Kiribati
  4. Kepulauan Marshall
  5. Mikronesia
  6. Nauru
  7. Selandia Baru
  8. Palau
  9. Papua Nugini
  10. Samoa
  11. Kepulauan Solomon
  12. Tonga
  13. Tuvalu
  14. Vanuatu

Total: 14 negara di Australia dan Oseania.

6. Nama Nama Negara di Antartika

Antartika tidak memiliki negara berdaulat karena digunakan untuk penelitian ilmiah. Tidak ada nomor urut untuk negara di sini.

Kesimpulan

Daftar lengkap nama nama negara di dunia ini mencakup 195 negara berdaulat, diurutkan berdasarkan benua dan dilengkapi nomor urut untuk memudahkan navigasi. Informasi ini membantu Anda memahami keberagaman dunia dengan mudah. Simpan halaman ini untuk referensi cepat tentang nama nama negara di dunia!



Editor : Wisnu Arto Subari
