Daftar Lengkap Nama-Nama Negara di Dunia Berdasarkan Benua dengan Nomor Urut

Ingin tahu nama-nama negara di seluruh dunia? Artikel ini menyajikan daftar lengkap 195 negara berdaulat, diurutkan berdasarkan benua dan diberi nomor untuk memudahkan Anda.

Informasi ini cocok untuk pelajar, traveler, atau siapa saja yang ingin mengenal dunia lebih baik. Yuk, simak daftar nama nama negara berikut!

1. Nama Nama Negara di Benua Asia

Asia adalah benua terbesar dengan jumlah negara terbanyak. Berikut daftar nama nama negara di Asia dengan nomor urut:

Afganistan Arab Saudi Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Darussalam Filipina Georgia Hongkong (Daerah Administratif Khusus China) India Indonesia Irak Iran Israel Jepang Jordania Kamboja Kazakhstan Korea Selatan Korea Utara Kuwait Kirgizstan Laos Lebanon Makau (Daerah Administratif Khusus China) Malaysia Maladewa Mongolia Myanmar Nepal Oman Pakistan Palestina (Negara Pengamat) Qatar Rusia (sebagian di Eropa) Singapura Sri Lanka Suriah Taiwan Tajikistan Thailand Timor Leste Turki (sebagian di Eropa) Turkmenistan Uni Emirat Arab Uzbekistan Vietnam Yaman

Total: 48 negara di Asia (termasuk Hongkong dan Makau sebagai wilayah administrasi khusus).

2. Nama Nama Negara di Benua Afrika

Afrika memiliki keragaman budaya dan alam yang luar biasa. Berikut daftar nama nama negara di Afrika dengan nomor urut:

Afrika Selatan Aljazair Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Chad Djibouti Eritrea Eswatini Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Guinea Khatulistiwa Kamerun Kenya Komoro Republik Kongo Republik Demokratik Kongo Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Maroko Mauritania Mauritius Mozambik Namibia Niger Nigeria Rwanda Sao Tome dan Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia Sudan Sudan Selatan Tanjung Verde Togo Tunisia Uganda Zambia Zimbabwe

Total: 54 negara di Afrika.

3. Nama Nama Negara di Benua Eropa

Eropa dikenal dengan sejarah dan budayanya yang kaya. Berikut daftar nama nama negara di Eropa dengan nomor urut:

Albania Andorra Armenia (sebagian di Asia) Austria Azerbaijan (sebagian di Asia) Belanda Belarus Belgia Bosnia dan Herzegovina Bulgaria Kroasia Siprus Ceko Denmark Estonia Finlandia Perancis Georgia (sebagian di Asia) Jerman Yunani Hongaria Islandia Irlandia Italia Kazakhstan (sebagian di Asia) Kosovo (pengakuan terbatas) Latvia Liechtenstein Lituania Luksemburg Makedonia Utara Malta Moldova Monako Montenegro Norwegia Polandia Portugal Rumania Rusia (sebagian di Asia) San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spanyol Swedia Swiss Turki (sebagian di Asia) Ukraina Inggris (Britania Raya) Vatikan (Negara Pengamat)

Total: 44 negara di Eropa (termasuk negara dengan pengakuan terbatas seperti Kosovo).

4. Nama Nama Negara di Benua Amerika

Benua Amerika mencakup Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Berikut daftar nama nama negara di Amerika dengan nomor urut:

Amerika Utara dan Tengah

Amerika Serikat Antigua dan Barbuda Bahama Barbados Belize Kanada Kosta Rika Kuba Dominika Republik Dominika El Salvador Grenada Guatemala Haiti Honduras Jamaika Meksiko Nikaragua Panama Saint Kitts dan Nevis Saint Lucia Saint Vincent dan Grenadines

Amerika Selatan

Argentina Bolivia Brasil Chili Ekuador Guyana Kolombia Paraguay Peru Suriname Uruguay Venezuela

Total: 35 negara di Amerika.

5. Nama Nama Negara di Benua Australia dan Oseania

Australia dan Oseania terdiri dari negara-negara kepulauan yang indah. Berikut daftar nama nama negara dengan nomor urut:

Australia Fiji Kiribati Kepulauan Marshall Mikronesia Nauru Selandia Baru Palau Papua Nugini Samoa Kepulauan Solomon Tonga Tuvalu Vanuatu

Total: 14 negara di Australia dan Oseania.

6. Nama Nama Negara di Antartika

Antartika tidak memiliki negara berdaulat karena digunakan untuk penelitian ilmiah. Tidak ada nomor urut untuk negara di sini.

Kesimpulan

Daftar lengkap nama nama negara di dunia ini mencakup 195 negara berdaulat, diurutkan berdasarkan benua dan dilengkapi nomor urut untuk memudahkan navigasi. Informasi ini membantu Anda memahami keberagaman dunia dengan mudah. Simpan halaman ini untuk referensi cepat tentang nama nama negara di dunia!