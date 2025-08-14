146 Orang Laporkan Dugaan Kejahatan Seksual Mohammed Al Fayed ke Polisi London

Met Police mengungkapkan 146 orang melapor dalam penyelidikan terhadap mantan bos Harrods, Mohammed Al Fayed. (Media Sosial X)

KEPOLISIAN Metropolitan London (Met Police) mengungkapkan hingga kini sudah ada 146 orang yang melapor dalam penyelidikan terhadap mantan bos Harrods, Mohammed Al Fayed. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan 61 laporan yang diumumkan pada Oktober lalu.

Laporan yang diterima meliputi dugaan pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga perdagangan manusia, dengan korban laki-laki maupun perempuan. Sejumlah saksi baru juga telah memberikan keterangan. Polisi turut menyelidiki kemungkinan adanya pihak lain yang membantu atau memfasilitasi perilaku Al Fayed, dan sebelumnya menyatakan setidaknya lima orang tengah diinvestigasi.

Detektif Inspektur Karen Khan mengatakan pihaknya bekerja sama dengan lembaga internasional, termasuk kepolisian asing. Namun, besarnya jumlah korban membuat penyelidikan sulit diprediksi kapan selesai. Ia juga mengakui masih ada korban atau saksi yang enggan melapor karena kurangnya kepercayaan pada polisi.

Bulan lalu, Met Police menyampaikan permintaan maaf tertulis kepada para korban, menyesalkan Al Fayed, yang meninggal pada 2023 di usia 94 tahun, tidak pernah menghadapi proses hukum. Kepolisian menegaskan telah memperbarui metode penanganan kasus kekerasan seksual agar korban menjadi pusat perhatian, serta berkomitmen memberi dukungan penuh bagi semua pelapor.

Dokumenter BBC

Kasus ini mencuat setelah dokumenter dan podcast BBC berjudul Al Fayed: Predator at Harrods tayang pada September 2024, menampilkan kesaksian lebih dari 20 mantan pegawai Harrods yang mengaku dilecehkan atau diperkosa oleh Al Fayed. Sejak itu, puluhan perempuan lain juga angkat bicara.

Harrods, yang dimiliki Al Fayed dari 1985 hingga 2010, membuka skema kompensasi pada April lalu. Korban berhak menerima hingga £385.000 (sekitar Rp7,9 miliar) plus biaya perawatan jika menjalani pemeriksaan psikiater, atau hingga £150.000 tanpa pemeriksaan. Mereka juga dapat memilih menerima permintaan maaf langsung dari perwakilan senior Harrods, baik secara tatap muka maupun lewat video. Skema ini dibuka hingga 31 Maret 2026.

Saat ini, dua pengaduan terkait cara Met Police menangani laporan terhadap Al Fayed sedang diselidiki di bawah arahan Kantor Independen untuk Perilaku Polisi (IOPC). (BBC/Z-2)