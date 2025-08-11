Australia Siap Akui Palestina di Forum PBB September 2025

Demo dukung pembebasan Gaza, di Sydney, Australia (3/8/2025).(Antara/Xinhua )

PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese pada Senin (11/8) mengumumkan bahwa negaranya akan mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung September 2025.

"Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri, berdasarkan komitmen yang telah disampaikan kepada kami oleh Otoritas Palestina," kata Albanese seperti dikutip Sydney Morning Herald, Senin (11/8).

Dia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil melalui rapat kabinet sebagai bagian dari upaya global yang terkoordinasi untuk mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui solusi dua negara.

"Kami akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mewujudkan hak tersebut menjadi kenyataan," sebutnya.

Albanese juga mengonfirmasi telah berbicara lewat telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas beberapa waktu lalu. Menurut ABC, ini menjadi pembicaraan resmi pertama antara keduanya sejak November 2023.

Hingga saat ini, 147 negara di dunia telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Sejak awal 2024, sepuluh negara baru menambah daftar tersebut, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol dan Armenia.

Sementara itu, Amerika Serikat tetap menolak memberikan pengakuan terhadap Palestina dan memveto permohonan keanggotaan penuh negara tersebut di PBB pada 2024. (Fer/I-1)