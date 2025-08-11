Kebakaran melanda Arthur’s Seat, bukit ikonik di Edinburgh, Skotlandia. Api cepat menjalar di Holyrood Park, memaksa evakuasi warga dan wisatawan.(Karen C)

KEBAKARAN lahan semak (gorse) melanda Arthur’s Seat, bukit ikonik di pusat Edinburgh, Skotlandia, Minggu (10/8). Api terlihat cepat menjalar di kawasan Holyrood Park, memaksa polisi menutup sebagian area dan mengimbau warga serta wisatawan untuk menjauh.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Skotlandia mengerahkan empat unit mobil pemadam serta tim khusus ke lokasi setelah menerima laporan sekitar pukul 16.05 waktu setempat.

Saksi mata melaporkan banyak orang meninggalkan area saat api menyebar. Sebagian pengunjung yang berada di jalur pendakian juga diminta berbalik demi keselamatan. Nick Brice, turis asal Brighton, menceritakan ia melihat gumpalan asap kecil di punggung bukit yang dengan cepat membesar dan diikuti kobaran api. “Angin mendorong api ke arah kami, jadi kami harus segera turun,” ujarnya.

Asap tebal terlihat membubung di atas kota pada salah satu akhir pekan tersibuk tahun ini, bertepatan dengan berlangsungnya festival tahunan Edinburgh. Kebakaran ini juga terjadi di tengah musim panas yang hangat dan kering, setelah badan cuaca beberapa kali mengeluarkan peringatan risiko kebakaran hutan. Skotlandia bahkan mengalami kekeringan di seluruh wilayah pada Mei lalu, tercatat sebagai awal tahun paling kering sejak 1964.

Peristiwa ini menambah daftar kebakaran lahan di Skotlandia tahun ini, termasuk serangkaian kebakaran besar di wilayah Highlands yang disebut sebagai “terbesar dalam sejarah negara itu”. Kebakaran di Arthur’s Seat sendiri pernah terjadi pada Februari 2019, ketika api melahap sekitar 800 meter persegi lahan semak di Salisbury Crags. (BBC/Z-2)