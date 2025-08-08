Indonesia Siapkan Bantuan Beras untuk Palestina lewat Jalur Darat

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah berencana menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 ribu ton untuk Palestina melalui jalur darat.
"Kita akan mengirimkan bantuan 10 ribu ton beras. Menurut kami, kalau dilakukan itu sebaiknya lewat jalur darat. Itu yang kita upayakan," kata Sugiono dalam keterangan di Jakarta, Kamis (7/8).
Dia juga menambahkan bahwa waktu pelaksanaan pengiriman beras tersebut masih belum ditentukan.
Selain rencana itu, Indonesia menerima undangan untuk menyalurkan bantuan melalui udara (airdrop) yang dikoordinasikan oleh Yordania dan Uni Emirat Arab (UEA). "Ini bantuan (airdrop) di luar beras ya. Bantuan lain," tambahnya tanpa merinci jenis bantuan yang akan dikirim lewat airdrop tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan untuk merawat warga Gaza yang menjadi korban perang di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Menlu Sugiono mengungkapkan bahwa rencana ini telah disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk.
"Waktu itu Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk merawat korban dengan anak-anak, orang tua, perempuan yang membutuhkan perawatan medis ke Indonesia," lanjutnya.
Presiden Prabowo melakukan pembicaraan dengan sejumlah pemimpin negara Timur Tengah. Namun pelaksanaannya masih memerlukan kesepakatan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk negara tetangga Palestina.
"Tentu saja dengan satu setujuan dari seluruh pihak terkait di sana," paparnya.
Dia menegaskan bahwa keputusan ini belum final dan masih dalam tahap persiapan. Namun pemerintah siap jika sewaktu-waktu program ini dilaksanakan.
"Makanya kalau itu tiba-tiba terjadi, kita sudah siap begitu aja. Kita menyiapkan diri. Waktu itu belum pasti tanggalnya, tanggal berapa," paparnya.
Sugiono menyebut target awal yang disampaikan adalah merawat 1.000 anak dan korban luka, termasuk kemungkinan membawa keluarga mereka ke Indonesia. (I-2)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat.
Menteri Luar Negeri Sugiono menetapkan status Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, menjadi siaga 1 imbas konflik Iran vs Israel.
Menlu RI mengajak semua pihak untuk mendoakan para korban, serta menyampaikan penghargaan atas kerja keras para petugas penyelamat di lokasi kejadian.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono mengutuk keras aksi Israel yang mencegat Kapal Madleen berisi bantuan ke Gaza serta ditumpangi sejumlah relawan dan aktivis.
Oleh karena itu, setiap bantuan yang diberikan harus dapat mencegah upaya tindak lanjut berupa pendudukan atau ekspansi penjajahan
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan pemerintah Palestina terkait mekanisme evakuasi sementara warganya ke Indonesia.
MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyerukan pentingnya penguatan solidaritas dan kesatuan negara-negara OKI terkait isu Palestina.
AKSES mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken terhadap terhadap informasi rahasia Amerika Serikat akan dibatasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved