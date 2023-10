430 Kendaraan Listrik Disiapkan untuk KTT AIS Forum di Bali

PEMERINTAH Indonesia menyiapkan sebanyak 430 mobil listrik untuk digunakan selama rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum, yang digelar pada 10-11 Oktober 2023 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Hal tersebut diungkap Kepala Bagian Kendaraan, Biro Umum Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), Masduki, Sabtu (7/10) di Jakarta.

Kendaraan ramah lingkungan tersebut terdiri atas empat merek, yakni 28 unit BMW tipe i7, 236 unit Hyundai (tipe Ioniq 6, 38 unit dan Ioniq 5 sebanyak 198 unit), Toyota tipe bZ4X sebanyak 66 unit, dan Wuling Air Ev sebanyak 100 unit.

Adapun BMW i7 akan dipergunakan sebagai kendaraan Very Very Important Person (VVIP) untuk melayani tamu Kepala Negara. Sedangkan Hyundai Ioniq 6 disiapkan sebagai kendaraan Very Important Person (VIP) dalam rangkaian menteri dan level di bawahnya.

Para delegasi yang hadir mendampingi kepala negara atau menteri disiapkan kendaraan Toyota bZ4X.

“Rangkaian ini tidak terlepaskan dan hanya dapat digunakan Bandara Hotel Venue,” kata Masduki.

Selain rangkaian VVIP dan VIP, pemerintah juga menyiapkan tiga unit mobil Wuling Air EV untuk operasional masing-masing negara.

Penggunaan Wuling Air EV ini diserahkan pada masing masing naradamping atau Liaison Officer (LO), yang serahterimanya telah dilakukan Kemensetneg ke Kementerian Luar Negeri.

Sebelumnya, Panitia penyelenggara KTT AIS Forum juga telah menyiapkan shuttle bus gratis bagi para jurnalis dari beberapa titik keberangkatan menuju Media Center di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) di Nusa Dua.

Pengadaan shuttle bus bertujuan untuk memudahkan pergerakan jurnalis peliput KTT AIS Forum menuju dan meninggalkan Media Center. Ada dua titik keberangkatan dengan tiga rute. Jurnalis agar memanfaatkan layanan ini untuk menuju Media Center atau kembali ke titik awal. (RO/Z-1)