Gelar Courtesy Call dengan Dubes RI di Cile, GKSB DPR RI Dapat Wawasan Baru soal Amerika Latin

DALAM rangkaian kunjungan ke Cile, Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI-Parlemen Cile yang dipimpin Jazuli Juwaini (F-PKS) dan beranggotakan Hugua (F-PDIP), Supriyanto (F-PGerindra), Amin Muhammad Bakir (F-PKS) dan Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) mengadakan courtesy call dengan Duta Besar RI untuk Republik Cile Muhammad Anshor (15/11).

Jazuli menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan GKSB DPR RII ke Cile dan mengapresiasi sambutan yang hangat dari KBRI Santiago, Cile. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar RI memaparkan kepada Delegasi terkait perkembangan terakhir negara Cile serta kerja sama bilateral yang telah dilaksanakan oleh kedua negara.

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai hal yang dapat dilakukan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dalam menjalankan tugasnya untuk menjalin dan memperkuat hubungan dengan parlemen negara sahabat.

Dubes RI juga menyampaikan pentingnya DPR RI untuk memahami perkembangan transformasi gerakan sosial politik di kawasan Amerika latin sehingga peran diplomasi yang dilaksanakan dapat saling bersinergi dengan diplomasi negara yang secara resmi diwakili oleh pemerintah.

Di sisi lain, dalam kunjungan ke Cile, GKSB DPR RI bertemu dengan Presidente de Cámara de Diputados Chile (Ketua Parlemen Chile) Vlado Mirosevic. Pertemuan itu membahas beberapa hal yang menjadi perhatian bersama, sekaligus memberikan gambaran umum situasi politik dan perekonomian kedua negara.

Baca juga : Perkuat Kerja Sama Antar Parlemen, GKSB DPR RI Berkunjung ke Parlemen Cile

Kedua pihak sepakat untuk lebih meningkatkan kerja sama antar parlemen yang diharapkan dapat mengoptimalkan hubungan bilateral kedua negara yang selama ini telah terjalin.

Setelah itu, GKSB DPR RI menghadiri Working Lunch dengan Parliamentary Friendship Group Indonesia-Cile, yang diketuai Marcos Llabaca dan beranggotakan Claudia Mix serta Francisco Undurraga yang sempat menghadiri sidang IPU ke-144 di Bali, Maret lalu. Hadir pula Director of International Affairs of the Congress of Chile Jacqueline Peillard Garcia.

Ketua Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Cile Jazuli Juwaini (F-PKS) menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang hangat pada kunjungan GKSB DPR RI-Parlemen Cile ke Cile. Ia mengharapkan dengan terbentuknya GKSB serta terlaksananya kunjungan ke Cile dapat meningkatkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang khususnya di bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam kesempatan ini GKSB DPR RI-Parlemen Cile juga mengundang Parliamentary Friendship Group Chile - Indonesia untuk berkunjung ke Indonesia.

Di akhir pertemuan disampaikan Chair Summary P20 yang telah dilaksanakan oleh DPR RI pada 6-7 Oktober yang lalu kepada Ketua Parliamentary Friendship Group Chile-Indonesia. (RO/OL-7)