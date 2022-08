Portugal dan Prancis Masih Hadapi Kebakaran Hutan

PORTUGAL dan Prancis pada Minggu (31/7), berjuang melawan kebakaran hutan besar karena suhu meningkat tajam selama pekan terakhir Juli. Di Portugal, kebakaran terjadi di daerah Mafra, utara Lisbon, sementara di Prancis setidaknya empat petugas pemadam kebakaran terluka parah.

Sekitar 400 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di hutan yang berada di utara Lisbon. Mereka dibantu warga dengan menyiram semak untuk memperlambat laju api.

"Sebuah rumah jompo yang menampung 30 orang dievakuasi sebagai tindakan pencegahan," kata Komandan Otoritas Perlindungan Sipil Portugal Paulo Santos.

Bencana serupa juga melanda Portugal utara dan tengah. Untuk menghentikan kebakaran di dua wilayah ini, Portugal membutuhkan lebih dari 1.000 petugas pemadam.

Portugal mengumumkan status siaga untuk daerah di bagian utara dan tengah menyusul kenaikan suhu yang mencapai 40 derajat delcius. Portugal, yang masih trauma dengan kebakaran mematikan tahun 2017 yang menewaskan lebih dari 100 orang, juga dilanda pada awal Juli oleh serangkaian kebakaran yang dipicu oleh suhu.

Sejak awal tahun, lebih dari 58.000 hektare (143.000 hektare) telah terbakar, menurut data terbaru yang masih sementara dari Institute for Conservation of Nature and Forests (ICNF). Sementara itu, kebakaran baru, terjadi di Prancis tenggara pada hari Minggu, dengan 350 hektare terbakar di Gard, di mana seorang petugas pemadam kebakaran terluka parah, dan 35 hektare di dekat Marseille, menyebabkan penutupan sebagian jalan raya.

"Empat petugas pemadam kebakaran terluka," kata Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin di Twitter tentang kebakaran yang terjadi sekitar pukul 15.00 di hutan pinus di kota Aubais, selatan Nimes.

Akibatnya, terdapat satu orang mengalami luka parah dan harus dievakuasi dengan helikopter ke pusat rumah sakit Montpellier karena luka bakar di tangan dan wajah. Beberapa warga lainnya mengalami luka ringan.(AFP/OL-5)