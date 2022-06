Menlu: Sikap RI Masih Sama, Dorong Perdamaian di Afghanistan

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap Afghanistan masih sama, yakni mendorong tercapainya perdamaian.

Wujudnya dengan mengambil sejumlah langkah diplomasi, serta dengan pemberian bantuan bagi rakyat Afghanistan. "Komitmen Indonesia untuk terus membantu rakyat Afghanistan tidak pernah surut," ujar Retno secara virtual, Rabu (22/6).

"Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, demi kemanusiaan, Indonesia telah mengirimkan bantuan berupa bahan pangan dan nutrisi sebanyak 65 ton pada 9 Januari 2022," imbuhnya.

Selain fokus pada masalah kemanusiaan, lanjut Retno, Indonesia juga memprioritaskan kerja sama pada dialog antar ulama dan masalah perempuan.

Terkait kerja sama antar ulama, pada 14 Juni 2022, telah dilakukan dialog trilateral ulama Indonesia-Qatar-Afghanistan di Doha, Qatar. Tema dialog tersebut adalah Re-Building Afghanistan through Education and with Islamic Values.

Adapun pertemuan dihadiri oleh tiga orang ulama Indonesia, lima orang ulama Qatar dan sebelas orang ulama Afghanistan.

Di samping itu, ulama Indonesia juga melakukan kunjungan ke Kabul, Afghanistan. Beberapa negara yang juga mengirimkan ulama ke Afghanistan, seperti Turki, Republik Guinea, Yordania, Pakistan, Niger dan Sudan.

"Indonesia secara konsisten terus menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap hak perempuan, termasuk hak akan pendidikan. Dorongan bagi pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan telah saya bahas beberapa kali dengan Taliban dan negara mitra," jelas Retno.

Guna membantu pendidikan bagi masyarakat Afghanistan, Indonesia telah berkolaborasi dengan Qatar. Dalam hal ini, menyepakati sebuah Letter of Intent tentang Providing Humanitarian and Development Assistance for Afghan People.(OL-11)