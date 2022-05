Pandemi Sebabkan Angka Pernikahan di AS Capai Titik Terendah Sejak 1963

PANDEMI covid-19 berdampak pada angka pernikahan di Amerika Serikat dengan hanya 1,6 juta pernikahan pada 2020, terendah sejak 1963.

Dengan banyak pasangan memutuskan menunda pernikahan mereka, angka pernikahan pada 2020 turun hampir 17% dibandingkan tahun sebelumnya, ketika sekitar 2 juta pernikahan terjadi. Hal itu diungkapkan Pusat Statistik Kesehatan Nasional National (NCHS).

Namun, jangan takut. Penurunan itu akan disusul dengan lonjakan karena hampir 2,5 juta pernikahan telah dijadwalkan digelar pada tahun ini, menurut The Wedding Report, kelompok yang mengkhusukan diri pada data pernikahan.

Baca juga: Contoh Desain Undangan Pernikahan Inspiratif

Ketakutan pada penularan covid-19 serta aturan pembatasan menyebabkan angka pernikahan merosot pada 2020. Hasilnya, angka kematian di AS turun menjadi 5,1 per 1.000 orang dari sebelumnya 6,1 pada tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, 46 negara bagian dan ibu kota negara AS mengalami kemerosotan angka pernikahan pada 2020, dengan penurunan tertinggi terjadi di Hawaii, California, New Mexico, New York, dan Louisiana.

Nevada, negara bagian tempat Las Vegas berada, kota tempat pasangan datang untuk menikah, juga mengalami penurunan pada 2019 namun tetap merupakan kota dengan angka pernikahan tertinggi di AS pada 2019 dan 2020.

Wedding Report memperkirakan angka pernikahan akan tetap rendah, di bawah angka 2 juta pada 2021 sebelum meledak pada 2022 dan kembali normal pada 2023. (AFP/OL-1)