PBB: Asia Alami Rekor Tahun Terpanas pada 2020

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa Asia mengalami tahun terpanas pada 2020. Cuaca ekstrem berdampak besar pada perkembangan benua tersebut.

Dalam laporan tahunan State Of The Climate In Asia, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) PBB mengatakan setiap bagian dari kawasan itu telah terpengaruh. "Dampak cuaca dan perubahan iklim yang ekstrem di seluruh Asia pada 2020 menyebabkan hilangnya nyawa ribuan orang, jutaan orang telantar, dan menelan biaya ratusan miliar dolar, serta mendatangkan banyak kerusakan pada infrastruktur dan ekosistem," kata WMO pada Selasa (26/10).

"Pembangunan berkelanjutan terancam dengan kerawanan pangan dan air, risiko kesehatan, dan degradasi lingkungan meningkat," imbuhnya. Laporan itu muncul beberapa hari sebelum COP26, konferensi perubahan iklim PBB yang diadakan di Glasgow dari 31 Oktober hingga 12 November.

Laporan tersebut juga mengungkapkan total kerugian rata-rata tahunan akibat bahaya terkait iklim. Tiongkok menderita sekitar US$238 miliar, diikuti oleh India sebesar US$87 miliar, Jepang US$83 miliar, dan Korea Selatan US$24 miliar. Tetapi ketika ukuran ekonomi dipertimbangkan, kerugian tahunan rata-rata diperkirakan mencapai 7,9% dari produk domestik bruto untuk Tajikistan, 5,9% untuk Kamboja, dan 5,8% untuk Laos.

Banyak orang pindah

Peningkatan panas dan kelembapan diperkirakan menyebabkan hilangnya jam kerja di luar ruangan secara efektif di seluruh benua dengan potensi biaya mencapai miliaran dolar. "Cuaca dan bahaya iklim, terutama banjir, badai, dan kekeringan, memiliki dampak yang signifikan di banyak negara di kawasan ini," kata kepala WMO Petteri Taalas.

"Jika digabungkan, dampak-dampak ini berdampak signifikan pada pembangunan berkelanjutan jangka panjang,” tambahnya. Banyak perpindahan terkait cuaca dan iklim di Asia berkepanjangan karena orang-orang tidak dapat kembali ke rumah atau berintegrasi secara lokal, kata laporan itu.

Pada 2020, banjir dan badai memengaruhi sekitar 50 juta orang di Asia yang mengakibatkan lebih dari 5.000 kematian. Ini di bawah rata-rata tahunan dalam dua dekade terakhir (158 juta orang terkena dampak dan sekitar 15.500 kematian) dan merupakan kesaksian atas keberhasilan sistem peringatan dini di banyak negara di Asia dengan sekitar tujuh dari 10 orang tercakup.

Tahun terpanas di Asia dalam catatan menunjukkan suhu rata-rata pada 1,39 derajat celsius di atas rata-rata 1981-2010. Suhu 38 derajat celsius yang terdaftar di Verkhoyansk di Rusia untuk sementara menjadi suhu tertinggi yang diketahui di utara Lingkaran Arktik.

Gletser menyusut

Pada 2020, suhu permukaan laut rata-rata mencapai rekor tertinggi di Samudra Hindia, Pasifik, dan Arktik. Suhu permukaan laut dan pemanasan laut di dan sekitar Asia meningkat lebih dari rata-rata global. Mereka telah memanas lebih dari tiga kali lipat rata-rata di Laut Arab dan sebagian Samudra Arktik.

Luas minimum es laut Arktik (setelah pencairan musim panas) pada 2020 merupakan yang terendah kedua dalam catatan satelit sejak 1979. Ada sekitar 100.000 km persegi gletser di Dataran Tinggi Tibet dan Himalaya, volume es terbesar di luar wilayah kutub dan sumber dari 10 sungai besar Asia.

"Penurunan gletser semakin cepat dan diproyeksikan bahwa massa gletser akan berkurang 20% hingga 40% pada 2050, memengaruhi kehidupan dan mata pencaharian sekitar 750 juta orang di wilayah tersebut," kata laporan itu. "Ini memiliki konsekuensi besar untuk permukaan laut global, siklus air regional dan bahaya lokal seperti tanah longsor dan longsoran," imbuhnya.

Seperempat dari hutan bakau Asia berada di Bangladesh. Namun, hutan bakau yang terkena badai tropis di negara itu menurun 19% dari 1992 hingga 2019. (Straitstimes/OL-14)