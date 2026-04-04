Perbedaan Tifus dan Tipes: Gejala, Penyebab, dan Cara Mengobati

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
MASYARAKAT sering kali menyamakan antara tifus dan tipes, padahal keduanya merupakan penyakit yang berbeda secara medis. Kesalahan diagnosis atau penanganan dapat berakibat fatal, terutama pada jenis tifus tertentu yang berisiko menyebabkan kegagalan organ.
Tifus atau typhus adalah penyakit infeksi yang dipicu oleh bakteri Rickettsia dan Orientia. Berbeda dengan tipes (demam tifoid) yang menular melalui makanan, tifus umumnya menyebar melalui gigitan ektoparasit seperti kutu atau tungau yang telah terinfeksi.
Meski namanya terdengar mirip, terdapat perbedaan signifikan pada penyebab dan jalur penularannya:
Secara medis, tifus dikategorikan menjadi tiga jenis utama berdasarkan wilayah dan vektor pembawanya:
Gejala biasanya muncul 5 hingga 14 hari setelah paparan, meliputi:
Hingga saat ini, belum ada vaksin khusus untuk mencegah tifus. Langkah perlindungan utama adalah menjaga kebersihan lingkungan guna menghindari sarang tikus dan kutu. Penggunaan pengusir serangga (repellent) saat beraktivitas di area terbuka juga sangat disarankan.
Untuk pengobatan, dokter biasanya akan memberikan antibiotik spesifik. Kecepatan penanganan menjadi kunci utama kesembuhan. Segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan jika Anda mengalami gejala demam tinggi yang disertai ruam setelah beraktivitas di area yang berisiko. (Z-10)
Kelelahan yang dialami Sule bisa menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya infeksi, termasuk infeksi bakteri penyebab demam tifoid.
Kenali 6 gejala tipes, penyebab, cara mengobati, serta langkah pencegahan tipes agar tidak menular. Panduan lengkap dan praktis untuk anak & dewasa
Tifus adalah salah satu penyakit umum yang sering diderita oleh masyarakat Indonesia. Tifus atau tipes disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebabkan gejala seperti demam.
Tanpa perawatan yang tepat, Anda kemungkinan masih membawa bakteri Salmonella typhi di dalam tubuh meski gejala tipes sudah tidak lagi terasa.
SALAH kaprah mengenai penyakit Demam Tifoid atau yang akrab disebut tipes, hingga kini terjadi. Terutama terkait penyebab utama penyakit tersebut.
