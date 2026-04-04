Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
DALAM ilmu tajwid, memahami saat harus berhenti dan saat harus melanjutkan bacaan adalah hal yang sangat krusial. Secara bahasa, Waqaf berarti menahan atau berhenti.
Secara istilah, waqaf adalah memutuskan suara di akhir kata sejenak untuk mengambil napas dengan niat melanjutkan kembali bacaan Al-Qur'an. Memahami hukum waqaf berfungsi untuk menjaga kesucian makna Al-Qur'an agar tidak terputus di tempat yang salah yang dapat mengubah arti ayat tersebut.
Para ulama ahli qiraah membagi waqaf menjadi empat jenis utama berdasarkan keterkaitan makna dan lafaznya:
Dalam Mushaf standar (seperti Mushaf Madinah atau Standar Indonesia), terdapat simbol-simbol kecil di atas kata yang menjadi petunjuk bagi pembaca:
|Simbol
|Nama Waqaf
|Fungsi / Hukum Bacaan
|م
|Waqaf Lazim
|Harus berhenti. Jika lanjut, dikhawatirkan maknanya akan berubah.
|لا
|Waqaf La Washal
|Dilarang berhenti. Harus lanjut kecuali di akhir ayat.
|ج
|Waqaf Jaiz
|Boleh berhenti, boleh lanjut. Keduanya sama baiknya.
|صلے
|Al-Washlu Aula
|Boleh berhenti, tetapi melanjutkan bacaan lebih utama.
|قلے
|Al-Waqfu Aula
|Boleh lanjut, tetapi berhenti lebih utama.
|∴ ∴
|Waqaf Mu'anaqah
|Berhenti di salah satu tanda saja. Jangan berhenti di keduanya.
Selain mengenal tanda, kita harus tahu cara mengubah bunyi huruf terakhir saat waqaf:
1. Apa yang dimaksud dengan waqaf? Berhenti sejenak saat membaca Al-Qur'an untuk mengambil napas dengan niat melanjutkan bacaan.
2. Apa perbedaan waqaf dan saktah? Waqaf berhenti dengan ambil napas, saktah berhenti sejenak tanpa ambil napas.
3. Apa itu Waqaf Tam? Berhenti pada kata yang sudah sempurna maknanya dan tidak berkaitan dengan ayat setelahnya.
4. Apa arti tanda waqaf (م)? Waqaf Lazim, artinya harus berhenti.
5. Apa arti tanda waqaf (لا)? Waqaf La Washal, artinya dilarang berhenti.
6. Bolehkah berhenti di tengah ayat? Boleh, asalkan pada tempat yang tidak merusak makna (Waqaf Hasan/Kafi).
7. Apa itu Waqaf Qabih? Berhenti pada tempat yang salah sehingga merusak atau mengubah makna ayat.
8. Apa arti tanda (ج)? Waqaf Jaiz, boleh berhenti boleh lanjut.
9. Apa arti tanda titik tiga (∴ ∴)? Waqaf Mu'anaqah, berhenti di salah satu tanda saja.
10. Mengapa belajar waqaf itu penting? Agar makna Al-Qur'an tersampaikan dengan benar dan tidak menyimpang.
Menguasai hukum bacaan waqaf adalah bagian dari adab dan keahlian dalam membaca Al-Qur'an. Dengan memperhatikan tanda-tanda waqaf, bacaan kita akan menjadi lebih tertata, maknanya terjaga, dan pendengar pun dapat memahami pesan Ilahi dengan lebih sempurna. Teruslah berlatih dengan bimbingan guru ngaji agar penerapan waqaf semakin fasih.
Pelajari 15 macam-macam waqaf dalam Al-Qur'an, lengkap dengan penjelasan dan contoh ayat. Pahami tanda waqaf untuk baca Al-Qur'an lebih baik!
Pelajari Mad Tabi'i, dasar ilmu Tajwid Al-Qur'an. Bacaan fasih, makna terjaga, pahala berlimpah. Kuasai sekarang!
