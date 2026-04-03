17 Sifat Huruf Hijaiyah Lengkap: Panduan Tajwid dan Karakteristik Huruf

DALAM diskursus ilmu Tajwid, memahami tempat keluarnya huruf (Makhraj) barulah langkah awal. Kesempurnaan bunyi huruf hijaiyah ditentukan oleh Sifatul Huruf.

Sifat huruf adalah karakteristik atau warna suara yang melekat pada setiap huruf saat diucapkan. Menurut pendapat Imam Ibnu al-Jazari yang paling masyhur, terdapat 17 sifat huruf hijaiyah yang wajib diketahui oleh setiap pembaca Al-Qur'an agar dapat membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama tetapi bunyinya berbeda.

Pembagian Sifat Huruf Hijaiyah

Secara garis besar, 17 sifat ini dibagi menjadi dua kategori utama: Sifat yang memiliki lawan (10 sifat) dan Sifat yang tidak memiliki lawan (7 sifat).

1. Sifat yang Memiliki Lawan (10 Sifat/5 Pasang)

Setiap huruf hijaiyah dipastikan memiliki salah satu dari pasangan sifat di bawah ini:

No Sifat & Lawannya Penjelasan & Hurufnya 1-2 Hams vs Jahr Hams: Mengalirnya nafas. فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ Jahr: Tertahannya nafas (Sisa huruf lainnya). 3-4 Syiddah vs Rakhawah Syiddah: Suara tertahan أَجِدُ قَطٍ بَكَتْ Rakhawah: Suara mengalir. Ada 16 huruf: خُذْ غَثَّ حَظَّ فّضَّ شُوْصٍ زَيَ سَاهٍ Di antara keduanya ada sifat Tawassuth (لِنْ عُمَرَ). 5-6 Isti'la vs Istifal Isti'la: Pangkal lidah naik/suara tebal. خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ Istifal: Pangkal lidah turun/suara tipis. 7-8 Itbaq vs Infitah Itbaq: Lidah menempel langit-langit'. ص، ض، ط، ظ Infitah: Lidah merenggang dari langit-langit. 9-10 Idzlaq vs Ishmat Idzlaq: Huruf keluar dengan ringan/cepat. فِرَّ مِنْ لُبٍّ Ishmat: Huruf keluar dengan berat/tertahan.

Dilansir dari hukumtajwid.com, berikut penjelasan lebih rinci tentang sifat yang memiliki lawan.

Jahr (جَهْر) dan Hams (همس)

Jahr berarti kuat, jelas, tanpa berdesis. Sedang Hams diucapkan dengan halus, samar, dan sedikit mendesis. Huruf Jahr ada 19. Sisanya adalah huruf Hams yang jumlahnya ada 10. Sepuluh huruf itu menjadi satu susunan kalimat فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ.

Rokhowah (رَخَاوَة) dan Syiddah (شِدَّة)

Rokhowah memiliki arti lunak, diucapkan dengan lepas. Sedang Syiddah memiliki arti kuat, diucapkan dengan sedikit ditahan, baru dilepaskan. Huruf Rokhowah memiliki jumlah 16 terangkum dalam خُذْ غَثَّ حَظَّ فّضَّ شُوْصٍ زَيَ سَاهٍ. Sedang jumlah Huruf Syiddah hanya ada 8, tersusun dalam kalimat: أَجِدُ قَطٌّ بَكَتْ.

Istifal (إِسْتِفَال) dan Isti’la’ (إِسْتِعْلاَءْ)

Huruf yang memiliki sifat Istifal diucapkan dengan cara menurunkan posisi lidah. Berbeda dengan sifat Isti’la yang diucapkan dengan mengangkat posisi lidah. Jumlah huruf Istifal ada 22 terangkum dalam kalimat: ثَبَتَ عِزُّ مَنْ يُجَوِّدُ حَرْفَهُ اِنْ سَلَّ شَكَا. Sedang jumlah huruf Isti’la’ ada 7, terangkum dalam kalimat: خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ.

Infitah (إِنْفِتَاح) dan Ithbaq (إطْبَاقْ)

Sifat Infitah adalah sifat yang dimiliki seluruh huruf Hijaiyyah kecuali huruf shad (ص), huruf dhad (ض), huruf tha’ (ط), dan huruf zha’ (ظ). Karenanya, total huruf yang memiliki sifat Infitah berjumlah 25. Cara mengucapkannya dengan membuka mulut dan merenggangkan lidah dari langit-langit, sehingga dapat dirasakan ada napas yang keluar lewat mulut.

Sifatul huruf Ithbaq yaitu diucapkan dengan menyentuhkan lidah pada langit-langit rongga mulut. Jadi, dapat langsung diketahui jumlah huruf yang memiliki sifat Ithbaq hanya 4.

Ishmat (إِصْمَات) dan Idzlaq (إِذْلَاق)

Sifat Ishmat merupakan sifat yang dimiliki oleh semua huruf Hijaiyyah kecuali enam huruf. Enam huruf yang tidak memiliki sifat Ishmat ialah fa’ (ف), ra' (ر), mim (م), nun (ن), lam (ل), dan ba’ (ب). Jadi, total huruf yang memiliki sifat Ishmat berjumlah 23 huruf. Cara mengeluarkan huruf Ishmat sedikit berat dan tidak bisa cepat karena posisinya jauh dari ujung lidah.

Sebaliknya, sifat Idzlaq dikeluarkan dengan mudah karena posisinya berada di ujung, baik ujung lidah ataupun ujung bibir. Huruf Idzlaq yang diucapkan dari ujung lidah ialah ra' (ر), nun (ن), dan lam (ل). Sedang huruf Idzlaq yang diucapkan dari ujung bibir ialah fa' (ف), mim (م), dan ba' (ب).

2. Sifat yang tidak Memiliki Lawan (7 Sifat Tunggal)

Sifat-sifat ini hanya dimiliki oleh huruf-huruf tertentu sebagai ciri khas unik mereka:

11. Safir (Siul): Suara tambahan yang menyerupai siulan burung. Hurufnya: (ص، ز، س).

12. Qalqalah (Pantulan): Suara memantul ketika huruf berharakat sukun atau waqaf. Hurufnya: (قُطْبُ جَدٍ).

13. Lien (Lunak): Mengeluarkan huruf dengan mudah dan lembut. Terjadi pada Wawu (و) dan Ya (ي) sukun yang didahului fathah.

14. Inhiraf (Lenturan): Condongnya lidah dari makhraj aslinya. Hurufnya: (ل، ر).

15. Takrir (Berulang): Getaran halus pada ujung lidah. Sifat ini hanya milik huruf Ra (ر). Catatan: Getaran tidak boleh berlebihan.

16. Tafasysyi (Menyebar): Udara yang menyebar luas di dalam mulut. Sifat khusus huruf Syin (ش).

17. Istithalah (Memanjang): Memanjangnya suara dari pangkal sisi lidah hingga ujungnya. Sifat khusus huruf Dhad (ض).

Analisis E-E-A-T: Mengapa Sifat Huruf Penting? Tanpa sifat Isti'la, huruf Tha (ط) akan terdengar seperti Ta (ت). Tanpa sifat Safir, huruf Shad (ص) akan kehilangan identitasnya dan terdengar seperti Sin (س). Sifat huruf adalah instrumen presisi yang menjaga kemurnian wahyu sebagaimana ia diturunkan.

FAQ: People Also Ask

1. Berapa jumlah minimal sifat yang dimiliki satu huruf?

Setiap huruf hijaiyah minimal memiliki 5 sifat (diambil dari sifat yang berlawanan). Beberapa huruf bisa memiliki 6 hingga 7 sifat jika memiliki sifat tunggal.

2. Apa perbedaan antara Hams dan Safir?

Hams berkaitan dengan aliran nafas (udara), sedangkan Safir berkaitan dengan ketajaman suara (bunyi siul). Huruf Sin (س) memiliki keduanya.

3. Mengapa sifat Takrir pada huruf Ra harus dipelajari?

Tujuannya bukan untuk memperbanyak getaran, melainkan untuk mengontrol agar getaran tidak berlebihan (cukup satu atau dua getaran saja).

4. Apakah sifat huruf berubah saat huruf berharakat hidup?

Sifat Lazimah (17 sifat ini) tetap melekat baik saat huruf sukun maupun berharakat, namun penampakannya lebih jelas (zhahir) saat huruf dalam keadaan sukun.

Practical Checklist: Cara Melatih Sifat Huruf

Identifikasi: Ambil satu huruf (misal: Qaf), lalu list 5 sifat dasarnya + sifat tunggalnya (Qalqalah).

Ambil satu huruf (misal: Qaf), lalu list 5 sifat dasarnya + sifat tunggalnya (Qalqalah). Talaqqi: Dengarkan pelafalan Syekh Mahmud Khalil Al-Hussary untuk mendengar kejelasan sifat Tafasysyi dan Istithalah .

Dengarkan pelafalan Syekh Mahmud Khalil Al-Hussary untuk mendengar kejelasan sifat dan . Latihan Cermin: Perhatikan posisi lidah saat mengucapkan huruf Itbaq (ص، ض، ط، ظ) agar suara benar-benar tebal.

Perhatikan posisi lidah saat mengucapkan huruf (ص، ض، ط، ظ) agar suara benar-benar tebal. Rekam & Bandingkan: Rekam suara Anda saat membaca surat Al-Fatihah, fokuskan pada perbedaan Ha (ح) dan Ha' (هـ).

Artikel ini disusun sebagai panduan evergreen bagi para pencinta Al-Qur'an. Untuk pendalaman lebih lanjut, disarankan melakukan setoran bacaan (talaqqi) kepada guru tajwid yang bersanad. (I-2)