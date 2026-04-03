Mengenal Makharijul Huruf dan Sifat-Sifat Huruf Hijaiyah Lengkap

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
MEMPELAJARI Al-Qur'an tidak hanya sebatas kelancaran membaca, tetapi juga ketepatan dalam melafalkan setiap hurufnya. Dalam ilmu tajwid, dua pilar utama yang harus dikuasai adalah Makharijul Huruf (tempat keluarnya huruf) dan Sifatul Huruf (karakteristik huruf).
Tanpa penguasaan keduanya, seorang pembaca berisiko melakukan Lahn Jali (kesalahan fatal) yang dapat mengubah makna ayat. Lebih jelasnya, simak pembahasan berikut.
Secara umum, tempat keluarnya huruf hijaiyah terbagi menjadi lima kelompok besar yang mencakup 17 titik spesifik:
Untuk penjelasan lanjut dalam bibir bawah dan atas dengan rapat sebagai berikut:
Sifat huruf adalah cara baru bagi udara dan suara saat melewati makhraj. Sifat ini terbagi menjadi dua kategori besar:
|Sifat & Lawannya
|Penjelasan Singkat
|Hams vs Jahr
|Hams: Aliran nafas (berdesis). Jahr: Nafas tertahan.
|Syiddah vs Rakhawah
|Syiddah: Suara tertahan. Rakhawah: Suara terlepas (mengalir).
|Isti'la vs Istifal
|Isti'la: Pangkal lidah naik (suara tebal). Istifal: Lidah turun (suara tipis).
|Itbaq vs Infitah
|Itbaq: Lidah menempel langit-langit. Infitah: Lidah merenggang.
Beberapa sifat khusus yang hanya dimiliki huruf tertentu antara lain:
1. Mengapa huruf 'Ain sering tertukar dengan Hamzah?
Karena keduanya berasal dari tenggorokan. Bedanya, Hamzah di pangkal (bawah), sedangkan 'Ain di tengah tenggorokan dengan sedikit tekanan.
2. Apa perbedaan utama antara huruf Shad (ص) dan Sin (س)?
Keduanya memiliki sifat Safir (siul), namun Shad memiliki sifat Isti'la (tebal) dan Itbaq, sedangkan Sin bersifat Istifal (tipis) dan Infitah.
3. Apakah belajar makhraj harus dengan guru?
Sangat disarankan (Talaqqi). Karena telinga kita seringkali tidak menyadari kesalahan pelafalan sendiri tanpa koreksi dari guru yang ahli.
Menguasai makharijul huruf dan sifat-sifatnya adalah bentuk penghormatan tertinggi kita terhadap kalamullah. Dengan bacaan yang benar, makna Al-Qur'an akan tersampaikan dengan sempurna ke dalam hati. (I-2)
