Mengenal Makharijul Huruf dan Sifat-Sifat Huruf Hijaiyah Lengkap

MEMPELAJARI Al-Qur'an tidak hanya sebatas kelancaran membaca, tetapi juga ketepatan dalam melafalkan setiap hurufnya. Dalam ilmu tajwid, dua pilar utama yang harus dikuasai adalah Makharijul Huruf (tempat keluarnya huruf) dan Sifatul Huruf (karakteristik huruf).

Tanpa penguasaan keduanya, seorang pembaca berisiko melakukan Lahn Jali (kesalahan fatal) yang dapat mengubah makna ayat. Lebih jelasnya, simak pembahasan berikut.

1. Makharijul Huruf (Tempat Keluarnya Huruf)

Secara umum, tempat keluarnya huruf hijaiyah terbagi menjadi lima kelompok besar yang mencakup 17 titik spesifik:

Al-Jauf (Rongga Mulut dan Tenggorokan): Tempat keluarnya huruf-huruf Mad (panjang), yaitu: Alif (ا), Wawu mati (و), dan Ya' mati (ي).

Tempat keluarnya huruf-huruf Mad (panjang), yaitu: Alif (ا), Wawu mati (و), dan Ya' mati (ي). Al-Halq (Tenggorokan): Terbagi menjadi tiga bagian: Pangkal tenggorokan: Hamzah (ء) dan Ha' (هـ). Tengah tenggorokan: 'Ain (ع) dan Ha (ح). Ujung tenggorokan: Ghain (غ) dan Kha (خ).

Terbagi menjadi tiga bagian: Al-Lisan (Lidah): Area paling kompleks yang mengeluarkan 18 huruf, termasuk Qaf (ق), Kaf (ك), Jim (ج), Syin (ش), Ya (ي), hingga huruf-huruf gusi seperti Ta (ت), Dal (د), dan Tha (ط). Berikut lebih detailnya.

Pangkal lidah dekat tenggorokan menyentuh bagian 'anak tekak' atau berada di atas kotak suara: ق Pangkal lidah menyentuh langit-langit belakang: ك Lidah bagian tengah menekan langit-langit atas: ش, ج, ي Ujung lidah dirapatkan pada gigi geraham atas, dan tepi lidah (kiri dan kanan) yang ditekan ke gigi geraham: ض Ujung permukaan lidah ditekan ke gusi di atas gigi kapak atau gigi atas bagian tengah: ل Ujung lidah ditekan sedikit lebih ke atas dari makhraj lam: ن Ujung lidah dinaikkan ke langit-langit atas sedikit melengkung, sehingga terlihat lidah bagian belakang: ر Ujung lidah ditekan ke pangkal gigi kapak bagian atas: ت, ط, د Ujung lidah ditekan ke belakang gigi kapak bagian bawah: ص, ز, س Ujung lidah dikeluarkan sedikit dan ditekan di ujung gigi kapak bagian atas: ذ, ث, ظ

Al-Syafatain (Dua Bibir): Meliputi huruf Fa (ف), Wawu (و), Ba (ب), dan Mim (م). Berikut lebih detailnya.

Bibir bawah ditekan ke gigi kapak bagian atas, yaitu: ف Bibir bawah dan atas dalam posisi rapat, yaitu: و,م ,ب

Untuk penjelasan lanjut dalam bibir bawah dan atas dengan rapat sebagai berikut:

Menutup bibir lebih ringan: huruf م Menutup bibir sedikit lebih kuat: huruf ب Membulatkan bibir atas dan bawah: و

Al-Khaisyum (Pangkal Hidung): Tempat keluarnya bunyi dengung (Ghunnah), terutama pada huruf Nun (ن) dan Mim (م) yang bertasydid.

2. Sifat-Sifat Huruf Hijaiyah

Sifat huruf adalah cara baru bagi udara dan suara saat melewati makhraj. Sifat ini terbagi menjadi dua kategori besar:

A. Sifat yang Memiliki Lawan (Mutadhaddah)

Sifat & Lawannya Penjelasan Singkat Hams vs Jahr Hams: Aliran nafas (berdesis). Jahr: Nafas tertahan. Syiddah vs Rakhawah Syiddah: Suara tertahan. Rakhawah: Suara terlepas (mengalir). Isti'la vs Istifal Isti'la: Pangkal lidah naik (suara tebal). Istifal: Lidah turun (suara tipis). Itbaq vs Infitah Itbaq: Lidah menempel langit-langit. Infitah: Lidah merenggang.

B. Sifat yang Tidak Memiliki Lawan (Ghairu Mutadhaddah)

Beberapa sifat khusus yang hanya dimiliki huruf tertentu antara lain:

Qalqalah: Pantulan suara pada huruf (ق، ط، ب، ج، د).

Safir: Suara menyerupai siulan burung (ص، ز، س).

Lien: Pengucapan yang lunak/lembut (و dan ي mati didahului fathah).

Inhiraf: Lenturan lidah (ل dan ر).

Takrir: Getaran ujung lidah (hanya pada huruf ر).

Tafasysyi: Udara tersebar di mulut (hanya pada huruf ش).

Istithalah: Memanjangnya suara (hanya pada huruf ض).

Catatan Penting: Setiap huruf hijaiyah minimal memiliki 5 sifat dan maksimal 7 sifat. Memahami kombinasi ini akan membuat pelafalan Anda terdengar fasih dan sesuai standar Lahjah Arabiyah.

FAQ: Pertanyaan Seputar Makhraj dan Sifat

1. Mengapa huruf 'Ain sering tertukar dengan Hamzah?

Karena keduanya berasal dari tenggorokan. Bedanya, Hamzah di pangkal (bawah), sedangkan 'Ain di tengah tenggorokan dengan sedikit tekanan.

2. Apa perbedaan utama antara huruf Shad (ص) dan Sin (س)?

Keduanya memiliki sifat Safir (siul), namun Shad memiliki sifat Isti'la (tebal) dan Itbaq, sedangkan Sin bersifat Istifal (tipis) dan Infitah.

3. Apakah belajar makhraj harus dengan guru?

Sangat disarankan (Talaqqi). Karena telinga kita seringkali tidak menyadari kesalahan pelafalan sendiri tanpa koreksi dari guru yang ahli.

Checklist Latihan Tahsin Mandiri

Latihan pernapasan untuk memperkuat sifat Jahr dan Hams .

dan . Melafalkan huruf-huruf Isti'la (خص ضغط قظ) untuk membiasakan suara tebal.

(خص ضغط قظ) untuk membiasakan suara tebal. Membedakan pantulan Qalqalah Sugra dan Kubra .

dan . Menggunakan cermin untuk melihat posisi bibir saat mengucapkan huruf Syafatain .

. Merekam bacaan sendiri dan membandingkannya dengan qari standar internasional.

Menguasai makharijul huruf dan sifat-sifatnya adalah bentuk penghormatan tertinggi kita terhadap kalamullah. Dengan bacaan yang benar, makna Al-Qur'an akan tersampaikan dengan sempurna ke dalam hati. (I-2)