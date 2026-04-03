IBU menyusui dapat memenuhi kebutuhan produksi air susu ibu (ASI) yang berkualitas dengan memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut adalah dengan mengonsumsi vitamin khusus ibu menyusui.

Kebutuhan nutrisi ibu menyusui dapat diperoleh dari mengonsumsi makanan yang cukup dan bergizi. Namun, jadwal mengurus bayi yang padat hingga kelelahan dapat menjadi penyebab kesulitan bagi ibu menyusui untuk memenuhi kebutuhan nutrisi.

Menyikapi masalah tersebut, suplemen atau vitamin tambahan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu menyusui. Kandungan vitamin yang tepat dapat mendukung daya tahan tubuh, mempercepat pemulihan pascapersalinan, dan meningkatkan produksi serta kualitas ASI.

Baca juga : Menjaga Produksi ASI Saat Ramadan: Panduan Bijak Bagi Ibu Menyusui

Rekomendasi Vitamin untuk Ibu Menyusui

Berikut adalah beberapa vitamin yang dapat dikonsumsi oleh para ibu menyusui:

1. Blackmores Pregnancy & Breast-feeding Gold

Vitamin ini bermanfaat untuk memelihara kesehatan ibu menyusui agar tidak mudah sakit. Kandungan DHA, vitamin A, vitamin B kompleks, hingga kalsium dan zat besi dalam vitamin ini akan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan meningkatkan kualitas ASI. Harga Blackmores Pregnancy & Breast-feeding Gold mulai dari Rp312.455

2. Folamil Genio

Suplemen ini mengandung asam folat, vitamin B1 dan B2, hingga vitamin K1 yang mampu memenuhi asupan mineral dan multivitamin agar bayi dapat tumbuh dengan sehat sekaligus meningkatkan kualitas ASI.

Baca juga : Strategi Mengatur Pompa ASI bagi Ibu Menyusui Saat Berpuasa Ramadan

Folamil Genio harus dibeli dengan resep dokter, mulai dari harga Rp159.900 per botol.

3. Herba Asimor

Vitamin ini digunakan untuk melancarkan ASI dan mendukung pemulihan ibu setelah melahirkan yang terbuat dari ekstrak daun katuk, daun torbangun, dan mengandung protein ikan gabus. Herba Asimor dijual mulai dari harga Rp47.260.

4. Fenucaps ASI Booster

Vitamin ini mengandung herbal organik Fenugreek, jahe, dan kunyit yang terbukti berhasil meningkatkan produksi ASI. Selain itu, vitamin ini membantu meningkatkan sirkulasi darah, kesehatan pencernaan, hingga menurunkan inflamasi setelah melahirkan.

Fenucaps ASI Booster dijual di pasaran mulai dari harga Rp179.000

5. Mom Uung Sunflower Lecithin

Vitamin ini bagus dikonsumsi bagi para ibu menyusui yang mengalami penyumbatan ASI. Vitamin ini mengandung kadar fosfolipid yang tinggi, bebas Fenugreek, dan merupakan produk nontransgenik karena menggunakan sunflower lecithin. Mom Uung Sunflower Lecithin dijual mulai dari harga Rp80.000 per botol.

