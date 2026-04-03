Cegah Serangan Jantung, Ini 11 Kebiasaan Sehari-hari yang Efektif

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PENYAKIT jantung masih menjadi penyebab kematian utama di dunia. Data dari World Health Organization menyebutkan bahwa penyakit kardiovaskular menyebabkan sekitar 17,9 juta kematian setiap tahun secara global. Namun, risiko serangan jantung sebenarnya dapat ditekan melalui perubahan gaya hidup sederhana yang dilakukan secara konsisten.
Berbagai penelitian kesehatan menunjukkan bahwa kebiasaan sehari-hari memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan jantung. Berikut 11 kebiasaan sederhana yang dapat membantu menurunkan risiko serangan jantung:
* Rutin berolahraga
Aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu dapat meningkatkan kesehatan jantung dan melancarkan sirkulasi darah.
* Mengonsumsi makanan sehat
Pola makan seimbang dengan sayur, buah, biji-bijian, dan rendah lemak jenuh membantu menjaga kadar kolesterol.
* Mengurangi konsumsi garam
Asupan garam berlebih dapat meningkatkan tekanan darah yang berisiko memicu penyakit jantung.
* Berhenti merokok
Merokok merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung secara signifikan.
* Membatasi konsumsi gula
Gula berlebih dapat memicu obesitas dan diabetes, yang merupakan faktor risiko penyakit jantung.
* Menjaga berat badan ideal
Berat badan berlebih meningkatkan beban kerja jantung dan risiko gangguan kardiovaskular.
* Mengelola stres
Stres kronis dapat memicu tekanan darah tinggi dan gangguan irama jantung.
* Tidur cukup
Durasi tidur 7–8 jam per malam membantu menjaga keseimbangan hormon dan kesehatan jantung.
* Rutin memeriksa kesehatan
Pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah penting untuk deteksi dini.
* Membatasi konsumsi alkohol
Konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak jantung.
* Tetap aktif dalam aktivitas harian
Selain olahraga, aktivitas ringan seperti berjalan kaki juga membantu menjaga kebugaran jantung.
Menurut Centers for Disease Control and Prevention, sebagian besar penyakit jantung dapat dicegah dengan perubahan gaya hidup sehat. Bahkan, penerapan kebiasaan sederhana secara konsisten mampu menurunkan risiko secara signifikan.
Para ahli kesehatan menekankan bahwa pencegahan lebih efektif dibandingkan pengobatan. Oleh karena itu, membangun kebiasaan sehat sejak dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup dan mengurangi risiko penyakit jantung di masa depan.
Dengan menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, masyarakat dapat menjaga kesehatan jantung dan mengurangi potensi terjadinya serangan jantung yang berbahaya. (World Health Organization, Centers for Disease Control and Prevention/P-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved