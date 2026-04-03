Cegah Serangan Jantung, Ini 11 Kebiasaan Sehari-hari yang Efektif

PENYAKIT jantung masih menjadi penyebab kematian utama di dunia. Data dari World Health Organization menyebutkan bahwa penyakit kardiovaskular menyebabkan sekitar 17,9 juta kematian setiap tahun secara global. Namun, risiko serangan jantung sebenarnya dapat ditekan melalui perubahan gaya hidup sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Berbagai penelitian kesehatan menunjukkan bahwa kebiasaan sehari-hari memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan jantung. Berikut 11 kebiasaan sederhana yang dapat membantu menurunkan risiko serangan jantung:

* Rutin berolahraga

Aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu dapat meningkatkan kesehatan jantung dan melancarkan sirkulasi darah.

* Mengonsumsi makanan sehat

Pola makan seimbang dengan sayur, buah, biji-bijian, dan rendah lemak jenuh membantu menjaga kadar kolesterol.

* Mengurangi konsumsi garam

Asupan garam berlebih dapat meningkatkan tekanan darah yang berisiko memicu penyakit jantung.

* Berhenti merokok

Merokok merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung secara signifikan.

* Membatasi konsumsi gula

Gula berlebih dapat memicu obesitas dan diabetes, yang merupakan faktor risiko penyakit jantung.

* Menjaga berat badan ideal

Berat badan berlebih meningkatkan beban kerja jantung dan risiko gangguan kardiovaskular.

* Mengelola stres

Stres kronis dapat memicu tekanan darah tinggi dan gangguan irama jantung.

* Tidur cukup

Durasi tidur 7–8 jam per malam membantu menjaga keseimbangan hormon dan kesehatan jantung.

* Rutin memeriksa kesehatan

Pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah penting untuk deteksi dini.

* Membatasi konsumsi alkohol

Konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak jantung.

* Tetap aktif dalam aktivitas harian

Selain olahraga, aktivitas ringan seperti berjalan kaki juga membantu menjaga kebugaran jantung.

Menurut Centers for Disease Control and Prevention, sebagian besar penyakit jantung dapat dicegah dengan perubahan gaya hidup sehat. Bahkan, penerapan kebiasaan sederhana secara konsisten mampu menurunkan risiko secara signifikan.

Para ahli kesehatan menekankan bahwa pencegahan lebih efektif dibandingkan pengobatan. Oleh karena itu, membangun kebiasaan sehat sejak dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup dan mengurangi risiko penyakit jantung di masa depan.

Dengan menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, masyarakat dapat menjaga kesehatan jantung dan mengurangi potensi terjadinya serangan jantung yang berbahaya. (World Health Organization, Centers for Disease Control and Prevention/P-3)