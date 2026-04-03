Dampak Isu BBM Naik, Bersepeda Kian Populer di Perkotaan

Pesepeda perempuan Trilara Prasetya Rina (kiri), Putu Rea (tengah) dan Anak Agung Oka Diartini (kanan) berangkat melakukan touring bersepeda Bali Bersih for Indonesia di Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, B( ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.)

ISU kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kembali mencuat belakangan ini mulai memengaruhi pola mobilitas masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan. Di tengah kondisi tersebut, bersepeda kembali dilirik sebagai alternatif transportasi yang lebih hemat, praktis, sekaligus mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.

Fenomena ini tercermin dari meningkatnya minat masyarakat terhadap sepeda, tidak hanya sebagai sarana olahraga, tetapi juga sebagai bagian dari mobilitas harian. Pergeseran ini menunjukkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat urban untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih efisien, baik dari sisi biaya maupun dampak lingkungan.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk Andrew Mulyadi menilai, momentum ini menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat untuk mulai mempertimbangkan moda transportasi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Dengan kondisi harga BBM yang terus menjadi perhatian, sepeda bisa menjadi solusi transportasi yang hemat, praktis, dan tetap relevan untuk aktivitas harian, terutama di area perkotaan.

"Selain mengurangi biaya, penggunaan sepeda juga memberikan manfaat kesehatan dan membantu mengurangi emisi,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Menurutnya, kondisi tersebut juga membuka peluang bagi sepeda untuk tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat olahraga, melainkan sebagai bagian dari gaya hidup modern yang adaptif terhadap berbagai tantangan.

Menjawab kebutuhan tersebut, United Bike menghadirkan berbagai pilihan sepeda berkualitas yang dirancang untuk mendukung mobilitas urban hingga aktivitas eksplorasi outdoor. Salah satu kategori yang paling relevan dengan tren saat ini adalah sepeda gunung atau mountain bike (MTB).

MTB United Bike menawarkan fleksibilitas penggunaan di berbagai kondisi jalan. Dengan desain rangka yang kokoh, sistem suspensi yang mampu meredam guncangan, serta performa yang stabil, sepeda ini dapat digunakan baik di jalan perkotaan maupun jalur off-road ringan.

Karakteristik tersebut menjadikan MTB sebagai pilihan ideal bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi. Selain mendukung aktivitas luar ruang, sepeda ini juga tetap nyaman digunakan untuk perjalanan harian, terutama di kota-kota dengan kondisi jalan yang beragam.

Untuk memperluas akses konsumen, United Bike juga menghadirkan kemudahan pembelian melalui platform digital ATR Cycling. Melalui kanal ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai produk sepeda dan aksesoris secara praktis, baik melalui website resmi maupun marketplace terkemuka di Indonesia.

Memasuki April 2026, ATR Cycling menghadirkan program spesial bertajuk APASI (April Ada Sale Istimewa) yang berlangsung pada 1–11 April 2026. Program ini menawarkan berbagai keuntungan menarik, mulai dari diskon hingga 25 persen untuk pembelian sepeda dan aksesoris, hingga cashback mencapai Rp500 ribu.

Program APASI menjadi momentum tepat bagi masyarakat yang ingin mulai beralih ke moda transportasi yang lebih hemat di tengah isu BBM, sekaligus mengadopsi gaya hidup aktif dan sehat.

Kehadiran ATR Cycling di berbagai kanal digital, termasuk website resmi serta marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada, semakin memudahkan konsumen di seluruh Indonesia untuk mengakses produk United Bike.

Meningkatnya minat terhadap sepeda tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Bersepeda dinilai mampu menjawab ketiga aspek tersebut secara bersamaan efisien, menyehatkan, dan ramah lingkungan.

Seiring dengan tren ini, United Bike bersama ATR Cycling terus berkomitmen menghadirkan produk serta program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Inovasi produk yang diiringi kemudahan akses menjadi kunci dalam mendorong adopsi sepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

Di tengah dinamika biaya hidup yang terus berkembang, bersepeda kini bukan sekadar alternatif, melainkan pilihan cerdas bagi masyarakat urban yang ingin tetap produktif, sehat, dan lebih efisien. (H-4)