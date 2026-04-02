Kain Wright Brothers hingga Pin Snoopy: Intip Isi 'Flight Kit' Misi Artemis II NASA

NASA kembali meluncurkan flight kit pada Rabu (1/4). Kali ini flight kit diluncurkan dalam rangka misi Artemis II. Pesawat ruang angkasa Orion akan membawa sekitar 4,5 kilogram barang kenangan atau flight kit yang merangkum pencapaian masa lalu dan ambisi masa depan.

Tradisi membawa benda simbolis ini telah dimulai sejak era Apollo pada 1960-an. Sejak era tersebut, NASA selalu menyertakan barang-barang ikonik untuk dibawa ke ruang angkasa dan dikembalikan ke Bumi sebagai arsip sejarah yang berharga.

Salah satu benda paling menonjol dalam penerbangan ini adalah potongan kain berukuran 1x1 inci dari pesawat Flyer milik Wright Bersaudara tahun 1903, yang menandai penerbangan bertenaga pertama di dunia. Kain ini melambangkan titik temu antara awal sejarah penerbangan dan era ruang angkasa modern.

Selain itu, misi ini juga membawa bendera Amerika Serikat berukuran 13x8 inci yang memiliki rekam jejak luar biasa, bendera tersebut pernah terbang pada misi ulang-alik pertama (STS-1), misi terakhir (STS-135), dan uji coba berawak pertama SpaceX (Demo-2) pada tahun 2020.

Administrator NASA, Jared Isaacman, menyatakan pentingnya benda-benda ini dengan mengatakan, "Artefak sejarah yang terbang bersama Artemis II mencerminkan busur panjang eksplorasi Amerika dan generasi inovator yang memungkinkan momen ini terjadi."

Ia juga menambahkan bahwa "Misi ini akan menyatukan potongan-potongan pencapaian awal kita dalam penerbangan, momen-momen penentu dari penerbangan antariksa manusia, dan simbol-simbol ke mana kita akan melangkah selanjutnya."

Artemis II juga membawa benda-benda yang sempat tertunda keberangkatannya, seperti bendera yang semula dijadwalkan terbang pada misi Apollo 18 yang dibatalkan. Ada pula salinan negatif foto dari misi Ranger 7, misi AS pertama yang berhasil mencapai permukaan Bulan.

Selain itu, tradisi "Moon Tree" tetap dilanjutkan dengan membawa sampel tanah dari pohon yang tumbuh dari benih misi Artemis I, serta satu set benih baru yang akan dibawa mengorbit Bulan.

Aspek keselamatan dan kerja sama internasional juga sangat kental dalam kit ini. NASA menyertakan 100 pin perak Snoopy, karakter kartun yang telah lama menjadi maskot resmi keselamatan penerbangan antariksa.

Mengingat adanya astronot Kanada dalam kru kali ini, kit tersebut juga berisi stiker dan lencana dari Badan Antariksa Kanada (CSA), serta simbol masyarakat Innu sebagai bentuk penghormatan atas pelatihan geologi yang dilakukan astronot di tanah mereka.

Isaacman menekankan bahwa "Selama peringatan 250 tahun Amerika, Orion akan membawa astronot mengelilingi Bulan sekaligus membawa sejarah kita maju ke babak berikutnya di luar Bumi." Seluruh barang ini nantinya akan dikembalikan ke Bumi untuk dipamerkan di berbagai museum sebagai saksi perjalanan terdalam manusia ke luar angkasa. (Nadhira Izzati A/E-4)