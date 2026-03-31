Cara Daftar UTBK SNBT 2026, Berikut Syarat, Aturan dan Waktunya

PERSIAPAN menuju jenjang perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 resmi dimulai. Bagi para calon mahasiswa, memahami tata cara pendaftaran, syarat terbaru, hingga lini masa pelaksanaan menjadi kunci utama agar tidak terhambat dalam proses administrasi.

Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 tetap menjadi instrumen utama dalam penyaringan mahasiswa baru yang mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan efisiensi. Berikut adalah panduan lengkap pendaftaran UTBK SNBT 2026 yang telah dirangkum oleh tim redaksi Media Indonesia.

Berdasarkan regulasi terbaru, berikut adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pendaftar:

Memiliki Akun SNPMB yang sudah dipermanenkan.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Siswa SMA/MA/SMK Kelas XII atau kelas terakhir pada tahun 2026.

Lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat tahun 2024 dan 2025 (lulusan dua tahun sebelumnya).

Lulusan Paket C tahun 2024, 2025, dan 2026 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2026).

Siswa yang dinyatakan lulus jalur SNBP 2026, SNBP 2025, dan SNMPTN 2024 tidak diperbolehkan mendaftar SNBT 2026.

mendaftar SNBT 2026. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.

Bagi peserta yang memilih program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah portofolio.

Pemerintah menerapkan beberapa aturan krusial untuk menjaga efisiensi bangku kuliah di PTN. Salah satu aturan yang paling ketat adalah larangan bagi peserta yang sudah lolos jalur prestasi (SNBP) untuk mengikuti jalur tes (SNBT). Hal ini dilakukan agar kuota PTN dapat terserap secara maksimal oleh calon mahasiswa yang benar-benar akan mengambil haknya.

Selain itu, pemilihan program studi pada SNBT 2026 memungkinkan peserta memilih hingga empat program studi dengan ketentuan tertentu, termasuk pemilihan pada program vokasi (Diploma III dan Diploma IV/Sarjana Terapan).

Langkah-Langkah Cara Daftar UTBK SNBT 2026

Login Portal SNPMB: Masuk ke laman resmi menggunakan email dan kata sandi yang telah didaftarkan. Validasi Data: Melengkapi biodata, unggah pasfoto berwarna terbaru, dan verifikasi data disabilitas (jika ada). Memilih Program Studi: Memilih PTN dan jurusan tujuan. Perhatikan syarat khusus pada masing-masing prodi. Unggah Portofolio: Wajib bagi pemilih jurusan seni atau olahraga. Memilih Pusat UTBK: Pilih lokasi ujian terdekat dengan domisili Anda untuk efisiensi waktu dan biaya. Pembayaran: Melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Mata Uang Rupiah 200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui bank mitra (Mandiri, BNI, BRI, BTN, atau BSI). Bagi pemegang KIP Kuliah yang lolos verifikasi, tidak dikenakan biaya. Cetak Kartu Peserta: Unduh dan cetak kartu tanda peserta UTBK SNBT 2026 untuk dibawa saat ujian.

Berikut adalah estimasi lini masa pelaksanaan seleksi (pastikan untuk selalu mengecek pembaruan di laman resmi):

Kegiatan Waktu Pelaksanaan Pendaftaran UTBK SNBT Maret - April 2026 Pelaksanaan UTBK Gelombang I Mei 2026 Pelaksanaan UTBK Gelombang II Mei 2026 Pengumuman Hasil SNBT Juni 2026 Masa Unduh Sertifikat UTBK Juni - Juli 2026

Calon peserta diingatkan untuk tidak melakukan pendaftaran di hari-hari terakhir guna menghindari kepadatan server. Pastikan seluruh dokumen asli telah disiapkan sebelum memulai proses pengisian data secara daring. (Z-4)