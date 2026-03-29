Kumpulan Doa Minta Kesembuhan: Arab, Latin dan Arti

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
DOA minta kesembuhan adalah doa atau permohonan yang dipanjatkan kepada Allah SWT agar diberikan kesehatan dan disembuhkan dari penyakit, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Doa ini biasanya dibaca saat seseorang sedang sakit sebagai bentuk ikhtiar batin, selain usaha seperti berobat. Dalam Islam, kesembuhan diyakini datang dari Allah, sehingga doa menjadi cara untuk memohon pertolongan-Nya.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma rabbannas, adzhibil ba’sa, isyfi anta asy-syaafi, laa syifaa’a illa syifaa’uka, syifaa’an laa yughaadiru saqamaa
Artinya
“Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Engkaulah Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan selain dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
As’alullaha al-‘azhiim, rabbal ‘arsyil ‘azhiim, an yasyfiyaka
Artinya
“Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang agung, agar menyembuhkanmu.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Annii massaniyadh dhurru wa anta arhamur raahimiin
Artinya
“Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Bismillah arqiika min kulli syai’in yu’dziika
Artinya
“Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma ‘aafinii fii badanii, Allahumma ‘aafinii fii sam’ii, Allahumma ‘aafinii fii basharii
Artinya
“Ya Allah, sehatkanlah tubuhku, pendengaranku, dan penglihatanku.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
La ba’sa thahuurn in syaa Allah
Artinya
“Tidak apa-apa, ini menjadi pembersih dosa, insyaAllah.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma isyfinii syifaa’an taamman laa yughaadiru saqamaa
Artinya
“Ya Allah, sembuhkan aku dengan kesembuhan yang sempurna tanpa meninggalkan penyakit.”
Doa adalah salah satu ikhtiar penting selain berobat. Dengan berdoa, kita memohon langsung kepada Allah agar diberikan kesembuhan dan kesehatan. (Z-4)
Sumber: bsimaslahat, telkomsel
Doa ini merupakan bentuk ikhtiar batin, disertai dengan tawakal dan keyakinan bahwa Allah adalah Maha Penyembuh. Dalam Islam, doa minta kesembuhan dianjurkan untuk dibaca saat sakit
Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini. Sembuhkanlah, Engkaulah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved