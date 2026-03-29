Headline
Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Reynaldi Andrian Pamungkas
29/3/2026 22:30
Kumpulan Doa Minta Kesembuhan: Arab, Latin dan Arti
Berikut Kumpulan Doa Minta Kesembuhan(freepik)

DOA minta kesembuhan adalah doa atau permohonan yang dipanjatkan kepada Allah SWT agar diberikan kesehatan dan disembuhkan dari penyakit, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Doa ini biasanya dibaca saat seseorang sedang sakit sebagai bentuk ikhtiar batin, selain usaha seperti berobat. Dalam Islam, kesembuhan diyakini datang dari Allah, sehingga doa menjadi cara untuk memohon pertolongan-Nya.

Berikut Kumpulan Doa Minta Kesembuhan

1. Doa Memohon Kesembuhan

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Bacaan Latin

Allahumma rabbannas, adzhibil ba’sa, isyfi anta asy-syaafi, laa syifaa’a illa syifaa’uka, syifaa’an laa yughaadiru saqamaa

Artinya

“Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Engkaulah Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan selain dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.”

2. Doa untuk Orang Sakit

Bacaan Arab

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيَكَ

Bacaan Latin

As’alullaha al-‘azhiim, rabbal ‘arsyil ‘azhiim, an yasyfiyaka

Artinya

“Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang agung, agar menyembuhkanmu.”

3. Doa Nabi Ayyub Memohon Kesembuhan

Bacaan Arab

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Bacaan Latin

Annii massaniyadh dhurru wa anta arhamur raahimiin

Artinya

“Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.”

4. Doa Ruqyah Singkat

Bacaan Arab

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ

Bacaan Latin

Bismillah arqiika min kulli syai’in yu’dziika

Artinya

“Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu.”

5. Doa Memohon Kesehatan dan Perlindungan

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي

Bacaan Latin

Allahumma ‘aafinii fii badanii, Allahumma ‘aafinii fii sam’ii, Allahumma ‘aafinii fii basharii

Artinya

“Ya Allah, sehatkanlah tubuhku, pendengaranku, dan penglihatanku.”

6. Doa Saat Menjenguk Orang Sakit

Bacaan Arab

لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Bacaan Latin

La ba’sa thahuurn in syaa Allah

Artinya

“Tidak apa-apa, ini menjadi pembersih dosa, insyaAllah.”

7. Doa Memohon Kesembuhan dari Segala Penyakit

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ اشْفِنِي شِفَاءً تَامًّا لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Bacaan Latin

Allahumma isyfinii syifaa’an taamman laa yughaadiru saqamaa

Artinya

“Ya Allah, sembuhkan aku dengan kesembuhan yang sempurna tanpa meninggalkan penyakit.”

Doa adalah salah satu ikhtiar penting selain berobat. Dengan berdoa, kita memohon langsung kepada Allah agar diberikan kesembuhan dan kesehatan. (Z-4)

Sumber: bsimaslahat, telkomsel



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved