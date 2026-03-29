Berikut Tips Mengatasi Kaki Pegal

KAKI pegal adalah kondisi ketika otot-otot pada kaki terasa nyeri, kaku, lelah, atau tidak nyaman, biasanya setelah aktivitas fisik atau terlalu lama berdiri maupun berjalan.

Kaki pegal terjadi karena otot mengalami kelelahan atau ketegangan, sehingga aliran darah dan oksigen ke otot menjadi kurang optimal.

Berikut 12 Tips Mengatasi Kaki Pegal

1. Istirahatkan Kaki

Berikan waktu istirahat agar otot kaki pulih setelah aktivitas berat.

Baca juga : Kaki Pegal Saat Haid? Ini Cara Ampuh Mengatasinya!

2. Pijat Ringan

Memijat kaki membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi ketegangan otot.

3. Rendam Air Hangat

Merendam kaki dengan air hangat bisa membuat otot lebih rileks dan mengurangi rasa pegal.

4. Kompres Hangat atau Dingin

Air hangat untuk melemaskan otot dan air dingin untuk mengurangi peradangan.

5. Lakukan Peregangan

Coba lakukan gerakan seperti calf stretch agar otot kaki tidak kaku.

6. Tinggikan Posisi Kaki

Saat berbaring, posisikan kaki lebih tinggi dari jantung untuk melancarkan aliran darah.

7. Gunakan Alas Kaki yang Nyaman

Sepatu yang tidak sesuai bisa menyebabkan kaki cepat pegal.

8. Minum Air yang Cukup

Dehidrasi bisa membuat otot lebih mudah terasa nyeri dan pegal.

9. Konsumsi Makanan Bergizi

Perbanyak makanan yang mengandung magnesium dan kalium untuk kesehatan otot.

10. Gunakan Salep atau Minyak Otot

Bisa membantu meredakan rasa pegal dan memberikan sensasi hangat.

11. Hindari Berdiri Terlalu Lama

Jika harus berdiri lama, sesekali duduk atau gerakkan kaki agar tidak kaku.

12. Olahraga Ringan Secara Rutin

Aktivitas seperti jalan santai atau stretching membantu menjaga kekuatan otot kaki.

Kaki pegal biasanya disebabkan oleh kelelahan otot, aktivitas berlebihan, atau kurang istirahat. Dengan perawatan sederhana seperti istirahat, pijat, dan peregangan, rasa pegal bisa cepat mereda. (Z-4)

Sumber: halodokter, halodoc