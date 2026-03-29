12 Tips Mengatasi Kaki Pegal

KAKI pegal adalah kondisi ketika otot-otot pada kaki terasa nyeri, kaku, lelah, atau tidak nyaman, biasanya setelah aktivitas fisik atau terlalu lama berdiri maupun berjalan.
Kaki pegal terjadi karena otot mengalami kelelahan atau ketegangan, sehingga aliran darah dan oksigen ke otot menjadi kurang optimal.
Berikan waktu istirahat agar otot kaki pulih setelah aktivitas berat.
Memijat kaki membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi ketegangan otot.
Merendam kaki dengan air hangat bisa membuat otot lebih rileks dan mengurangi rasa pegal.
Air hangat untuk melemaskan otot dan air dingin untuk mengurangi peradangan.
Coba lakukan gerakan seperti calf stretch agar otot kaki tidak kaku.
Saat berbaring, posisikan kaki lebih tinggi dari jantung untuk melancarkan aliran darah.
Sepatu yang tidak sesuai bisa menyebabkan kaki cepat pegal.
Dehidrasi bisa membuat otot lebih mudah terasa nyeri dan pegal.
Perbanyak makanan yang mengandung magnesium dan kalium untuk kesehatan otot.
Bisa membantu meredakan rasa pegal dan memberikan sensasi hangat.
Jika harus berdiri lama, sesekali duduk atau gerakkan kaki agar tidak kaku.
Aktivitas seperti jalan santai atau stretching membantu menjaga kekuatan otot kaki.
Kaki pegal biasanya disebabkan oleh kelelahan otot, aktivitas berlebihan, atau kurang istirahat. Dengan perawatan sederhana seperti istirahat, pijat, dan peregangan, rasa pegal bisa cepat mereda. (Z-4)
Sumber: halodokter, halodoc
