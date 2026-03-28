Mempererat Simpul Kebersamaan dengan Nilai Kemanusiaan dan Sosial

NILAI-NILAI kemanusiaan, kebangsaan dan sosial merupakan nilai-nilai yang selalu diangkat untuk mempererat simpul kebersamaan antarwarga dan komunitas.

Hal ini dilakukan HIBT Indonesia yang menghadirkan ratusan warga dari berbagai kalangan memenuhi halaman Masjid Al Barkah, Bekasi, mulai dari anak-anak hingga lansia, dengan suasana hangat dan kekeluargaan.

"Acara ini bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan manifestasi nyata dari filosofi perusahaan yang memprioritaskan sebuah harmoni antara teknologi, komunitas, dan pengabdian masyarakat," kata Chief Marketing Officer HIBT Indonesia Muhammad Rofiq, Jumat (27/3/2026).

Dia menyampaikan bagi HIBT Indonesia, kegiatan ini merupakan investasi sosial jangka panjang. Dengan aksi nyata tersebut, perusahaan berupaya menanamkan budaya empati dalam internal tim sekaligus memperkuat brand presence yang humanis di mata publik.

"Kami tidak hanya ingin dikenal melalui inovasi, tetapi juga melalui kepedulian. Ini jadi pengingat di balik setiap pencapaian profesional, ada tanggung jawab moral untuk berbagi kebahagiaan, menajamkan spirit kemanusiaan serta mempererat ikatan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa," ungkap Rofiq.

Menurut dia, kegiatan itu diharapkan menjadi katalisator bagi berbagai inisiatif positif lainnya pada masa depan. HIBT Indonesia berkomitmen membawa semangat kejujuran, disiplin, dan juga kepedulian dalam budaya kerja sehari-hari.

Penutupan acara ditandai dengan doa bersama untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Bekasi yang dipimpin oleh Kabid Imaroh Masjid Agung Al Barkah KH Syarief Hidayatullah. "Dengan berakhirnya agenda ini, satu babak silaturahmi telah tertulis, tetapi dampaknya diharapkan terus bergulir, memperkuat ikatan harmonis yang terjalin antara HIBT Indonesia dan masyarakat luas," pungkas Rofiq. (H_2)