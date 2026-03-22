Doa setelah Bulan Ramadhan: Arab, Latin dan Arti

DOA setelah bulan Ramadhan adalah doa yang dibaca umat Islam setelah selesai menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadhan, sebagai bentuk syukur, permohonan ampunan, dan harapan agar amal ibadah diterima serta diberkahi oleh Allah SWT.

Doa setelah bulan Ramadhan merupakan bentuk syukur dan permohonan agar ibadah puasa diterima, dosa diampuni, dan keberkahan senantiasa diberikan.

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ اجعلنا فيه من الفائزين، وأعنا فيه على الصيام والقيام، وتقبَّل منا صالح الأعمال، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا فيه الخير والبركة، يا أرحم الراحمين

Bacaan Latin

“Allahumma aj‘alna fihi minal-fa’izeena, wa a‘ina fihi ‘ala as-siyami wal-qiyami, wa taqabbal minna shalihal-a‘maal, waghfir lana dhunoobana, warzuqna fihi al-khair wal-barakah, ya Arhamar-Rahimeen.”

Artinya

“Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beruntung di bulan itu, bantulah kami dalam menjalankan puasa dan salat malam, terimalah amal shalih kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan karuniakanlah kepada kami kebaikan serta keberkahan, wahai Tuhan Yang Maha Penyayang.”

Doa ini bisa dibaca setelah selesai menjalani ibadah Ramadhan, baik secara pribadi maupun berjamaah, sebagai ungkapan syukur dan permohonan agar amal diterima dan keberkahan senantiasa diberikan. (Z-4)

Sumber: unkima, kotasukabumibaznas