Berikut Bacaan Doa Perjalanan Jauh agar Selamat Sampai Tujuan(freepik)

DOA perjalanan jauh adalah doa yang dibaca oleh seseorang sebelum atau saat melakukan perjalanan dengan tujuan memohon perlindungan, keselamatan, dan kelancaran kepada Allah selama di perjalanan hingga sampai tujuan.

Dalam ajaran Islam, berdoa sebelum bepergian sangat dianjurkan agar terhindar dari bahaya, diberi kemudahan, dan perjalanan menjadi berkah.

Bacaan Arab

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

Bacaan Latin

Subḥānalladzī sakhkhara lanā hādzā wa mā kunnā lahu muqrinīn, wa innā ilā rabbinā lamunqalibūn

Artinya

“Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.”

Doa Tambahan

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى

Bacaan Latin

Allāhumma innā nas’aluka fī safarinā hādzal birra wat-taqwā, wa minal ‘amali mā tardhā

Artinya

“Ya Allah, kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan ini kebaikan, ketakwaan, dan amalan yang Engkau ridai.”

Memohon keselamatan selama perjalanan

Dijauhkan dari kecelakaan atau bahaya

Diberi kelancaran dan kemudahan

Sampai tujuan dengan selamat

Sebelum berangkat

Saat naik kendaraan

Bisa juga dibaca selama perjalanan

Doa perjalanan dibaca untuk memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah agar perjalanan lancar dan sampai tujuan dengan selamat. (Z-4)

