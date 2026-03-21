Headline
Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Bacaan Doa Perjalanan Jauh agar Selamat Sampai Tujuan

Reynaldi Andrian Pamungkas
21/3/2026 23:59
Bacaan Doa Perjalanan Jauh agar Selamat Sampai Tujuan
Berikut Bacaan Doa Perjalanan Jauh agar Selamat Sampai Tujuan(freepik)

DOA perjalanan jauh adalah doa yang dibaca oleh seseorang sebelum atau saat melakukan perjalanan dengan tujuan memohon perlindungan, keselamatan, dan kelancaran kepada Allah selama di perjalanan hingga sampai tujuan.

Dalam ajaran Islam, berdoa sebelum bepergian sangat dianjurkan agar terhindar dari bahaya, diberi kemudahan, dan perjalanan menjadi berkah.

Berikut Bacaan Doa Perjalanan Jauh agar Selamat Sampai Tujuan

Bacaan Arab

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

Bacaan Latin

Subḥānalladzī sakhkhara lanā hādzā wa mā kunnā lahu muqrinīn, wa innā ilā rabbinā lamunqalibūn

Artinya

“Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.”

Doa Tambahan

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى

Bacaan Latin

Allāhumma innā nas’aluka fī safarinā hādzal birra wat-taqwā, wa minal ‘amali mā tardhā

Artinya

“Ya Allah, kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan ini kebaikan, ketakwaan, dan amalan yang Engkau ridai.”

Tujuan Doa Perjalanan

  • Memohon keselamatan selama perjalanan
  • Dijauhkan dari kecelakaan atau bahaya
  • Diberi kelancaran dan kemudahan
  • Sampai tujuan dengan selamat

Waktu Membaca Doa Perjalanan

  • Sebelum berangkat
  • Saat naik kendaraan
  • Bisa juga dibaca selama perjalanan

Doa perjalanan dibaca untuk memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah agar perjalanan lancar dan sampai tujuan dengan selamat. (Z-4)

Sumber: zalora, megasyariah



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved