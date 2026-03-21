13 Dampak Negatif Kurang Liburan untuk Kesehatan Mental

KURANG liburan adalah kondisi ketika seseorang jarang atau tidak mengambil waktu untuk beristirahat dan melepas penat dari rutinitas sehari-hari, seperti pekerjaan, sekolah, atau aktivitas lainnya.
Liburan bukan hanya bepergian jauh, tetapi juga waktu untuk relaksasi dan menyegarkan pikiran. Jika seseorang terus bekerja tanpa jeda, maka tubuh dan pikiran bisa mengalami kelelahan.
Terlalu lama bekerja tanpa jeda membuat pikiran tegang dan sulit rileks.
Tubuh tidak mendapat waktu istirahat yang cukup.
Bukannya makin produktif, justru jadi cepat lelah dan kurang fokus.
Kurang liburan bisa meningkatkan risiko kecemasan dan mood buruk.
Otak yang lelah membuat kamu susah fokus.
Kurangnya suasana baru membuat ide jadi mandek.
Kondisi kelelahan fisik dan mental akibat tekanan terus-menerus.
Stres berkepanjangan bisa menyebabkan sulit tidur atau insomnia.
Kurang waktu santai bisa membuat hubungan dengan keluarga atau teman jadi renggang.
Stres bisa melemahkan sistem imun.
Jadi lebih mudah marah atau sensitif.
Rutinitas yang monoton bisa membuat semangat berkurang.
Seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, atau kelelahan kronis.
Kurang liburan dapat berdampak serius pada kesehatan mental, fisik, dan kualitas hidup. Istirahat sejenak justru penting agar kamu bisa kembali lebih segar dan produktif. (Z-4)
Sumber: klikdokter, alodokter
